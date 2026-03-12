જુનાગઢમાં ઝૂંપડપટ્ટી નિયમિતીકરણનો મુદ્દો 32 વર્ષથી અધરતાલ: PPP યોજના હજુ અમલમાં નથી
ખાસ કરીને રામદેવપરા, લીરબાઈપરા, સરદાર પટેલ ભવનનો પાછળનો ભાગ અને સકરબાગ નજીકના વિસ્તારોમાં આ યોજના લાગુ કરવાની વાત હતી.
જુનાગઢ: જુનાગઢના નોટિફાઇડ વિસ્તારોમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને પાકા મકાનો આપવાની PPP (પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ) ધોરણે યોજના પાછલા 31 વર્ષથી અટકી પડી છે. 1984થી આ મામલો ચાલુ છે, પરંતુ આજે પણ તેનું નિરાકરણ થયું નથી. જુનાગઢ નગરપાલિકા (હવે મહાનગરપાલિકા) વિસ્તારમાં આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને પાકું ઘર મળે તે માટેની યોજના હજુ ઠેરની ઠેર છે.
વર્ષ 2001માં જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની રચના બાદ શહેરમાં કુલ 28 નોટિફાઇડ એરિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. આ વિસ્તારોમાં આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીને PPP ધોરણે પાકા આવાસો બનાવવાની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને રામદેવપરા, લીરબાઈપરા, સરદાર પટેલ ભવનનો પાછળનો ભાગ અને સકરબાગ નજીકના વિસ્તારોમાં આ યોજના લાગુ કરવાની વાત હતી.
વર્ષ 2018માં ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યા પર પાકા મકાનો બનાવીને લોકોને આપવા અને બાકીની જગ્યાનો વ્યાપારિક ઉપયોગ કરવાની યોજના હોવા છતાં કોઈ એજન્સી કે બિલ્ડરે આ કામ સ્વીકાર્યું નથી. આ કારણે જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સિનિયર કોર્પોરેટર શૈલેષ દવેની અધ્યક્ષતામાં એક વિશેષ કમિટી બનાવી છે, જે આ મુદ્દાના નિરાકરણ માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.
1984થી ચાલતો મામલો
વર્ષ 1984માં જુનાગઢ નગરપાલિકાના તત્કાલીન પ્રમુખ નરસિંહ પઢિયાર, સૂર્યકાંત આચાર્ય અને હેમાબેન આચાર્ય દ્વારા ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને 100 ચોરસ વારના પ્લોટ ફાળવવાની યોજના તૈયાર કરવામાં આવી હતી. મહેસૂલ વિભાગે આને મંજૂરી આપી હતી અને કેટલાક લોકોએ 1993માં પ્લોટના પૈસા પણ ભરી દીધા હતા (તે સમયે રૂ. 10 પ્રતિ ચોરસ વારના દરે). તેમ છતાં આજદિન સુધી કોઈ પણ હક્કદાર વ્યક્તિને રહેણાંક હેતુ માટે પ્લોટ કે મકાન મળ્યું નથી. 1984માં જ 150 લોકોને તેમની જમીનના દસ્તાવેજો આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ કોઈ પ્રગતિ થઈ નથી.
કમિટી ચેરમેન શૈલેષ દવેનું નિવેદન
કોર્પોરેટર રાવણ પરમારની વાતપૂર્વ મેયર સ્વ. લાખાભાઈ પરમારના પુત્ર અને વર્તમાન કોર્પોરેટર રાવણ પરમારે ETV ભારત સાથે જણાવ્યું કે 1984થી ઝૂંપડપટ્ટી નિયમિત કરવાની લડાઈ ચાલી રહી છે. જુનાગઢમાં અંદાજે 3000થી વધુ પરિવારો ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહે છે. 1984માં જ યોજના બની ચૂકી છે, તેમ છતાં અમલ થયો નથી. તેઓ માને છે કે ગરીબોને તેમનો હક મળવો જોઈએ અને કોર્પોરેશને તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
વિશેષ કમિટીના ચેરમેન અને સિનિયર કોર્પોરેટર શૈલેષ દવેએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ વખતે કોર્પોરેશન ગતિશીલ બની રહ્યું છે. 2018 પછી ચાર વખત ટેન્ડર કરવામાં આવ્યાં, પરંતુ કોઈ ખાનગી કંપનીએ રસ દાખવ્યો નથી. તેથી કમિટી ફરી નવું ટેન્ડર કરવાની ભલામણ કરશે. જો કોઈ બિલ્ડર કે એજન્સી PPP ધોરણે તૈયાર થાય તો તાત્કાલિક કામગીરી શરૂ થશે અને સાચા હક્કદારોને પાકા મકાનો મળશે.
