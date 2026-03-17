શાળાઓમાં ઓરડાની અછત મુદ્દે વિધાનસભામાં ગરમાયો મુદ્દો, સૌથી વધુ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અછત
સરકારના આંકડા મુજબ રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં કુલ 8,586 ઓરડાઓની ઘટ છે.
Published : March 17, 2026 at 6:10 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ગંભીર સમસ્યા સામે આવી છે. વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે રાજ્યની પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓમાં હજારો ઓરડાઓની અછત છે.
સરકારના આંકડા મુજબ રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં કુલ 8,586 ઓરડાઓની ઘટ છે. જેમાં સૌથી વધુ અસર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં 1,140 ઓરડાઓની અછત છે. બીજી તરફ સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં પણ 856 ઓરડાઓની ઘટ નોંધાઈ છે, જેમાં મોરબી જિલ્લામાં સૌથી વધુ 127 ઓરડાઓની અછત છે.
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ વિધાનસભામાં સરકારને ઘેરતા જણાવ્યું હતું કે ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં પણ શાળાઓમાં ઓરડાની ગંભીર અછત છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આજે ગૃહમાં અમે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢમાં કેટલી શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને તે ક્યારે પૂરાશે. પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી.”
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે, “સરકાર બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહી છે. ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 273 ઓરડાઓની અછત છે. આવી પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે યોગ્ય રીતે ભણશે?”
વિમલ ચુડાસમાએ સરકારને સીધો સવાલ કર્યો કે, “શું આ રીતે ભણશે ગુજરાત?” અને તાત્કાલિક ઓરડાઓના નિર્માણ માટે સમયબદ્ધ આયોજન જાહેર કરવાની માંગ કરી.ઓરડાની અછતને કારણે અનેક શાળાઓમાં એક જ વર્ગખંડમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને બેસાડવાની ફરજ પડે છે અથવા તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા હેઠળ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, જે શિક્ષણની ગુણવત્તા માટે ચિંતાજનક છે.
આ મુદ્દો હવે રાજ્યમાં શિક્ષણના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અંગે ગંભીર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
