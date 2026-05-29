ETV Bharat / state

ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત: તથ્ય પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટથી જામીન, 1 કરોડ જમા કરાવવાની શરત સાથે મળી રાહત

20 જુલાઈ 2023ની મોડી રાત્રે ઇસ્કોન ફ્લાયઓવર પર પૂરઝડપે દોડતી જેગુઆર કાર દ્વારા સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 9 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા.

તથ્ય પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટથી જામીન મળ્યા
તથ્ય પટેલને સુપ્રીમ કોર્ટથી જામીન મળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 5:23 PM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સમગ્ર ગુજરાતને હચમચાવી દેનારા ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસમાં મુખ્ય આરોપી તથ્ય પટેલને લગભગ પોણા ત્રણ વર્ષ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી નિયમિત જામીન મળ્યા છે. 20 જુલાઈ 2023ની મોડી રાત્રે ઇસ્કોન ફ્લાયઓવર પર પૂરઝડપે દોડતી જેગુઆર કાર દ્વારા સર્જાયેલા અકસ્માતમાં 9 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા. જ્યારે 12 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે રોષ અને ચર્ચા જગાવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ એમ. એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ એન. કોટીશ્વર સિંહની બેન્ચ સમક્ષ થયેલી સુનાવણી દરમિયાન આરોપી તથ્ય પટેલ તરફથી સિનિયર એડવોકેટ આઈ. એચ. સૈયદ અને એડવોકેટ ઝીલ શાહે રજૂઆત કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આરોપી લગભગ 2 વર્ષ અને 10 મહિના જેટલો સમય જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો છે અને કેસની ટ્રાયલ હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. જેના આધારે ટ્રાયલ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી તેને શરતી જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

જામીન આપતા પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપીની બોનાફાઇડ સાબિત કરવા માટે વળતર સ્વરૂપે અમુક રકમ જમા કરાવવા સૂચન કર્યું હતું. આ દરમિયાન ગુજરાત સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે મૃતક દીઠ 10 લાખ રૂપિયાની રકમ જમા કરાવવી જોઈએ. આ સૂચન સાથે બચાવ પક્ષ સંમત થયો હતો. અંતે સુપ્રીમ કોર્ટે તથ્ય પટેલને ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ કુલ 1 કરોડ રૂપિયાની લમસમ રકમ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

આ કેસમાં પોલીસે ઘટનાના માત્ર 7 દિવસમાં તપાસ પૂર્ણ કરીને 27 જુલાઈ 2023ના રોજ 1684 પાનાની ચાર્જશીટ અદાલતમાં દાખલ કરી હતી. ત્યારબાદ તથ્ય પટેલે અનેક વખત નિયમિત જામીન મેળવવાના પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ નીચલી અદાલત અને હાઈકોર્ટ બંનેએ તેની અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી. આખરે સપ્ટેમ્બર 2025માં મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે 20 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટને ત્રણ મહિનાની અંદર 25 મુખ્ય પ્રત્યક્ષ સાક્ષીઓની તપાસ પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. 26 મે 2026ના રોજ ટ્રાયલનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ રજૂ થયો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન મુખ્ય સાક્ષીઓની તપાસમાં પ્રગતિ થઈ છે, છતાં સમગ્ર ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં હજુ સમય લાગશે.

ઇસ્કોન અકસ્માત કેસની ટાઇમલાઈન
ઇસ્કોન અકસ્માત કેસની ટાઇમલાઈન (Canva)

હાલ અમદાવાદ ગ્રામ્ય સેશન્સ કોર્ટમાં કેસની ડે-ટુ-ડે ટ્રાયલ ચાલી રહી છે. કેસમાં કુલ 191 સાક્ષીઓ છે, જેમાંથી અત્યાર સુધી માત્ર 29 સાક્ષીઓની જ તપાસ પૂર્ણ થઈ શકી છે. ટ્રાયલમાં થયેલા વિલંબને પણ કોર્ટે જામીન માટે મહત્વનું પરિબળ ગણાવ્યું હતું.

કુલ 191 સાક્ષીમાંથી 29ની જ ઊલટતપાસ થઈ
અરજદારના વકીલ સિનિયર એડવોકેટ આઈ. એચ. સૈયદે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપીના લાંબા સમયના જેલવાસ, ટ્રાયલની પ્રગતિ અને કાયદાકીય સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આરોપી હજુ દોષિત ઠર્યો નથી અને ટ્રાયલ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેને નિર્દોષ માનવાનો કાયદાકીય સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. કોર્ટે ટ્રાયલ ચાલુ રહે તે દરમિયાન તમામ શરતોનું પાલન કરવાની પણ સૂચના આપી છે.

તથ્ય પટેલ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 304 સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. જોકે કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આરોપી સામે હજુ અંતિમ ચુકાદો આવ્યો નથી અને તે દોષિત જાહેર થયો નથી. આ જ કારણસર લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહેલા આરોપીને શરતી જામીન આપવા યોગ્ય ગણાયું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2013ના ચર્ચાસ્પદ બીએમડબ્લ્યુ હિટ એન્ડ રન કેસમાં આરોપી વિસ્મય શાહને પણ જામીન માટે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવું પડ્યું હતું. જોકે વિસ્મય શાહે આશરે 13 મહિના જેલમાં વિતાવ્યા બાદ જામીન મેળવ્યા હતા, જ્યારે તથ્ય પટેલે લગભગ 1040 દિવસ એટલે કે પોણા ત્રણ વર્ષ જેટલો સમય જેલમાં વિતાવ્યા બાદ આ રાહત મેળવી છે.

હવે સમગ્ર રાજ્યની નજર અમદાવાદ ગ્રામ્ય સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી ટ્રાયલ પર છે. કારણ કે ઇસ્કોન બ્રિજ કાંડ માત્ર એક અકસ્માત નહીં પરંતુ ગુજરાતના સૌથી ચર્ચાસ્પદ રોડ અકસ્માત કેસોમાંનો એક માનવામાં આવે છે, જેમાં અંતિમ ચુકાદાની રાહ મૃતકોના પરિવારો, ઘાયલો અને સમગ્ર સમાજ આતુરતાથી જોઈ રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ: ઓઢવ આવાસ યોજનાના મકાનોમાં પ્રદૂષિત પાણીને લઇને હલ્લાબોલ, લોકોએ કોર્પોરેશન પહોંચી નોંધાવ્યો વિરોધ
  2. દોસ્તો બન્યા દુશ્મન: અરવલ્લીમાં ઝાંઝરી બોર્ડર નજીક દારૂ પાર્ટી બાદ બોલાચાલી થતા મિત્રોએ કરી યુવકની હત્યા
  3. જામનગર: પ્રેમ પ્રકરણની જૂની અદાવતમાં જૂથ અથડામણ, એક મહિલા ઈજાગ્રસ્ત
Last Updated : May 29, 2026 at 6:01 PM IST

TAGGED:

ISKCON BRIDGE ACCIDENT
TATHYA PATEL GETS BAIL
SUPREME COURT
તથ્ય પટેલને મળ્યા જામીન
ISKCON BRIDGE ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.