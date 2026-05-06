ISIS લિંક્ડ બાયો-ટેરરનો કેસ, અમદાવાદમાં NIAએ 3 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હૈદરાબાદનો ડો. સૈયદ અહેમદ મોહિયુદ્દીન છે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના આઝાદ અને મોહમ્મદ સુહેલ સહ-આરોપી તરીકે સામેલ છે.
Published : May 6, 2026 at 9:33 AM IST
અમદાવાદ: દેશની સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો બની શકે તેવા બાયો-ટેરર કાવતરા સામે NIA એ જાહેર સ્થળોએ સામૂહિક ઝેર ફેલાવવાના ઈરાદા સાથે ISIS સાથે જોડાયેલા ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હૈદરાબાદનો ડો. સૈયદ અહેમદ મોહિયુદ્દીન છે, જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશના આઝાદ અને મોહમ્મદ સુહેલ સહ-આરોપી તરીકે સામેલ છે. ત્રણેય સામે અમદાવાદ સ્થિત NIA સ્પેશિયલ કોર્ટમાં UAPA, BNS અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપીઓ વિદેશ સ્થિત ISIS હેન્ડલર્સના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્ય કરી રહ્યા હતા. તેઓ કટ્ટરપંથી વિચારો તરફ વળેલા યુવાનોની ભરતી કરીને આતંક ફેલાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા. ખાસ કરીને રિસિન જેવા ઘાતક બાયોલોજિકલ ઝેરનો ઉપયોગ કરીને જાહેર સ્થળોએ નિર્દોષ લોકોને નિશાન બનાવવાની યોજના હતી.
આ કેસની શરૂઆત ગુજરાત ATS દ્વારા થઈ હતી. નવેમ્બર 2025માં મોહિયુદ્દીનને ટોલ પ્લાઝા પરથી ઝડપવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી ગેરકાયદેસર હથિયારો, 4 લિટર એરંડાનું તેલ અને અન્ય શંકાસ્પદ સામગ્રી મળી આવી હતી. ત્યારબાદ અન્ય બે આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે આઝાદ અને સુહેલે રાજસ્થાનના હનુમાનગઢમાં ડેડ-ડ્રોપ સાઇટ પરથી પૈસા અને હથિયારો મેળવ્યા હતા અને તેને ગુજરાતના છત્રાલ ખાતે મોહિયુદ્દીન સુધી પહોંચાડ્યા હતા. જાન્યુઆરી 2026માં NIAએ તપાસ સંભાળ્યા બાદ જાણવા મળ્યું કે મોહિયુદ્દીનને ISISના અમિર તરીકે સ્થાપિત કરવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી.
મોહિયુદ્દીને હૈદરાબાદમાં પોતાના નિવાસસ્થાનને ગુપ્ત લેબોરેટરીમાં ફેરવી દીધું હતું, જ્યાં એરંડાના બીજમાંથી રિસિન તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. સુહેલ આ સમગ્ર નેટવર્કમાં મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે કાર્યરત હતો, જે ભરતી, ભંડોળ અને હથિયારોના સંચાલનમાં જોડાયેલો હતો.આ મામલે NIA તરફથી સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર મુકેશ કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ અત્યંત ગંભીર છે અને દેશની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આ કાવતરામાં સામેલ અન્ય હેન્ડલર્સ અને વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.