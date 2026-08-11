ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં GST ના અસમંજસથી ઇસબગુલનો વેપાર સંપૂર્ણ ઠપ્પ: કરોડોનું નુકસાન, ખેડૂતો અને વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં
ગુજરાતમાં ઝીરો અને રાજસ્થાનમાં પાંચ ટકા ટેક્સ. બાળોજ માતાજી મંદિરે વેપારીઓએ યોજી જનરલ સભા. ટેક્સ સ્પષ્ટતા ન થાય ત્યાં સુધી વેપાર બંધ
Published : August 11, 2026 at 8:24 AM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ અને એશિયાના સૌથી મોટા ગંજ બજાર ગણાતા ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં છેલ્લા 10 થી 12 દિવસથી ઇસબગુલનો વેપાર અને હરાજી સંપૂર્ણપણે અટકી પડી છે. GST (ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ) ના દર અંગે ઉદ્ભવેલી ભારે અસમંજસ અને ટેક્સની સ્પષ્ટતાના અભાવે વેપારીઓએ વેપારથી અળગા રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ઊંઝાના બાળોજ માતાજી મંદિર હોલ ખાતે માર્કેટયાર્ડના તમામ વેપારીઓ અને વેપારી એસોસિએશનની એક મહત્ત્વની જનરલ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં GST સંદર્ભે ઊભા થયેલા પ્રશ્નો અંગે ગંભીર ચર્ચા-વિચારણા કર્યા બાદ વેપાર સંપૂર્ણ બંધ રાખવાનો સર્વાનુમતે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે.
ટેક્સમાં અસમંજસ: રાજસ્થાનમાં 5% અને ગુજરાતમાં ઝીરો
ઇસબગુલના વેપારમાં એડવાન્સ રૂલિંગના કારણે ટેક્સ નીતિમાં ભારે વિરોધાભાસ ઊભો થયો છે. પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં ઇસબગુલ પર 5 ટકા GST ગણવામાં આવે છે, જ્યારે ગુજરાતમાં 0 ટકા ટેક્સની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે.
આ મુદ્દે પ્રમુખ, ઊંઝા વેપારી એસોસિએશનના પ્રમુખ પીયુષકુમાર કાંતિલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, એડવાન્સ રૂલિંગના કારણે રાજસ્થાનમાં 5% અને ગુજરાતમાં 0% ટેક્સનો તફાવત ઊભો થયો છે. વન નેશન વન ટેક્સ મુજબ એક સરખો નિયમ હોવો જોઈએ. રોજના 3 થી 5 કરોડના વેપારને અસર થઈ રહી છે. સરકાર લેખિત સ્પષ્ટતા કરે ત્યાં સુધી તમામ વેપારીઓ વેપારથી અળગા રહેશે."
વેપારીઓની મુખ્ય રજૂઆત:
"વન નેશન, વન ટેક્સ" ના સૂત્ર મુજબ દેશભરમાં ટેક્સનો દર એકસમાન હોવો જોઈએ. રાજસ્થાનથી ૫ ટકા ટેક્સ વારો માલ ગુજરાતમાં 0 ટકામાં કેવી રીતે વેચવો? તેમજ જો ભવિષ્યમાં GST વિભાગ અચાનક 5 ટકા ટેક્સનો દાવો કરે, તો માત્ર 1 ટકો કમિશન પર કામ કરતા વેપારીઓ આટલી મોટી પાછલી રકમ ક્યાંથી ચૂકવે?
માર્કેટયાર્ડના વેપારીઓએ સરકારશ્રી, ચેરમેન અને સંબંધિત ટેક્સ અધિકારીઓ પાસે માંગ કરી છે કે ટેક્સ 0 ટકા રાખવો કે 5 ટકા, તે અંગે તાત્કાલિક ચોક્કસ અને લેખિત આદેશ જાહેર કરવામાં આવે. જ્યાં સુધી આ અંગે લેખિત સ્પષ્ટતા નહીં મળે ત્યાં સુધી ઇસબગુલનો વેપાર સ્થગિત રહેશે.
ટેક્સ અંગેની અસમાનતા અને અસમંજસ અંગે માર્કેટયાર્ડના વેપારી રાજેશભાઈ શાહે કહ્યું કે, "ઇસબગુલમાં 5% કે 0% ટેક્સની અસમંજસના કારણે દસ-બાર દિવસથી ઊંઝામાં વેપાર બંધ છે. 1% કમિશનમાં કામ કરતા વેપારીઓ માટે અચાનક પાછળથી 5% ટેક્સ ભરવો અશક્ય બની જાય. સરકારે તાત્કાલિક લેખિત આદેશ આપી સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ."
આ સ્થિતિને કારણે ખેડૂતો પણ ખાસ્સી હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. રાધનપુરના ખેડૂત દિનેશભાઈ સક્તાભાઈ જણાવે છે કે, "અમે 14 વીઘા જમીનમાં ઇસબગુલ પકવીએ છીએ. સારા ભાવની આશાએ ભાડું ભરીને ઊંઝા આવીએ ત્યારે વેપાર બંધ મળે છે. અમારે ભારે હેરાનગતિ ભોગવવી પડે છે. જો આવું ને આવું રહેશે તો ખેડૂતો ઇસબગુલનું વાવેતર બંધ કરી દેશે."
રોજના કરોડો રૂપિયાના વેપારને મોટો ફટકો
ઊંઝા એ ઇસબગુલના પ્રોસેસિંગ અને એક્સપોર્ટ (નિકાસ) માટેનું દેશનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે. અહીં દૈનિક રૂ. ૩ થી ૫ કરોડનો ઇસબગુલનો વેપાર થાય છે. પરંતુ છેલ્લા દસ-બાર દિવસથી વેપાર બંધ હોવાથી:
- રોજના કરોડો રૂપિયાના ટર્નઓવરને સીધું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
- ઇસબગુલ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને કમિશન એજન્ટોના કારોબાર પર વિપરીત અસર પડી છે.
- વિદેશમાં થતી નિકાસ પર પણ માઠી અસર પડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
ખેડૂતોની ભારે હાલાકી અને વાવેતર બંધ કરવાની ચેતવણી
વેપાર બંધ રહેવાથી સૌથી વધુ માઠી અસર ઇસબગુલ પકવતા ખેડૂતો પર પડી રહી છે. દૂર-દૂરના વિસ્તારો જેમ કે રાધનપુર અને અન્ય પંથકમાંથી ખેડૂતો ભાડું ખર્ચીને પોતાનો માલ ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં વેચવા માટે લાવે છે. પરંતુ અહીં આવ્યા બાદ હરાજી બંધ હોવાની જાણ થતાં તેમણે માલ પરત લઈ જવો પડે છે અથવા પડી રાખવો પડે છે.
ખેડૂતોને હાલ ખેતીના અન્ય કામો અને ઘરકામ માટે રોકડ નાણાંની ખાસ જરૂરિયાત છે. જો આ પ્રશ્નનો ઝડપી ઉકેલ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ખેડૂતો ઇસબગુલનું વાવેતર જ બંધ કરી દેશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: