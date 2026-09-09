મનપસંદ જીમખાનાની ‘ગેમ’ હવે બંધ? SMCની રેડ બાદ 6 સામે PASA, ચાર જેલમાં પહોંચાડાયા
188 આરોપીઓ ઝડપાયા બાદ મુખ્ય સંચાલક સહિત 6 સામે કડક કાર્યવાહી; CPની સૂચના બાદ PCBનો એક્શન, AMCએ સ્થળ પણ સીલ કર્યું
Published : September 9, 2026 at 5:25 PM IST
અમદાવાદ: દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલા મનપસંદ જીમખાના ખાતે જુગારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ સામે થયેલી કાર્યવાહી હવે વધુ કડક તબક્કે પહોંચી છે. ગત 3 ઓગસ્ટે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC), ગાંધીનગર દ્વારા કરવામાં આવેલી રેડ બાદ મુખ્ય સંચાલક સહિત છ ઇસમો સામે PASA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા તમામ છને અલગ-અલગ સ્થળેથી ઝડપી લઈ રાજ્યની વિવિધ જેલોમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોત દ્વારા શહેરમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓને ડામવા અને આવા કુખ્યાત ગુનેગારોમાં કાયદાનો ડર રહે તે માટે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેના અનુસંધાને અમદાવાદ શહેર PCBની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી.
SMC દ્વારા મનપસંદ જીમખાના પર કરવામાં આવેલી રેડ દરમિયાન જુગારધારા હેઠળ કુલ 188 જેટલા આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા હતા અને આશરે ₹3.30 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
રેડ બાદ હવે છ સામે PASA
આ કેસમાં મુખ્ય સંચાલક તરીકે સામે આવેલા ગોવિંદ ઉર્ફે ગામો ઉર્ફે ખોડીદાસ પટેલ સહિત તેના પાંચ સાગરીતો સામે PASA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસે ગોવિંદ પટેલ ઉપરાંત કિશોર દેવીલાલ પઢીયાર, નારાયણ કમલનાથ પદમનાથ રાવલ, આનંદ મંગાજી મોહનભાઈ ઠાકોર, વિપુલ ચંદ્રકાંતભાઈ શાહ અને નિકુંજ ઉર્ફે કાલુ મહેશભાઈ ખત્રીને અલગ-અલગ સ્થળેથી ઝડપી લીધા હતા. CP અનુપમ સિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા મુજબ તમામ આરોપીઓને ભુજ, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરાની જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
મનપસંદ જીમખાના પર AMCની પણ કાર્યવાહી
પોલીસ કાર્યવાહી સાથે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ મનપસંદ જીમખાના સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થળ પર વિવિધ ધારાધોરણોના ભંગને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા જગ્યા સીલ કરવામાં આવી છે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, મનપસંદ જીમખાના જેવી જગ્યાએ કાયદાકીય છટકબારીનો લાભ લઈને ફરીથી આવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે તો પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
‘માઇન્ડ ગેમ’ સામે પોલીસની નજર
પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે કેટલાક લોકો જુગારધારાની જોગવાઈઓથી બચવા માટે અલગ પ્રકારની ‘માઇન્ડ ગેમ’ અથવા કાયદાકીય છટકબારીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. જોકે, પોલીસ હવે આવી પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદાકીય રીતે પણ કાર્યવાહી કરશે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ જ્યાં પણ છટકબારી શોધીને ચલાવવામાં આવશે ત્યાં પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
ગામા સામે અગાઉ પણ કેસ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મુખ્ય આરોપી ગોવિંદ ઉર્ફે ગામો ખોડીદાસ પટેલ સામે અગાઉ પણ જુગારધારા હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. વર્ષ 2023માં પણ તેની સામે જુગારધારા હેઠળ ગુનો દાખલ થયો હતો, જ્યારે હાલની કાર્યવાહી બાદ તેની સામે ફરી ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે તેની સામે જુગાર સંબંધિત બે ગુના નોંધાયેલા છે. CP અનુપમ સિંહ ગેહલોતના માર્ગદર્શન હેઠળ PCB દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં જુગાર સહિતની અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા તત્વોને કડક સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં પણ આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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