ભાદર-2 ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલાયા, ધોરાજી-ઉપલેટા અને ઘેડ પંથકના 30 ગામોના ખેડૂતોને થશે લાભ

સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવ્યું

ભાદર-2 ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા
ભાદર-2 ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા
Published : January 18, 2026 at 10:16 AM IST

જેતપુર: સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવતા ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. કુતિયાણા અને રાણાવાવ વિસ્તારના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની સરકારમાં રજૂઆત બાદ વિધિવત રીતે ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા ડેમના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આવતા ગામ અને ખેડૂતો સહિત સૌ કોઇને ફાયદો થશે.

ભાદર-2 ડેમમાંથી પાણી છોડાતા 30 ગામોને પિયતનું પાણી મળશે

ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની સરકારમાં રજૂઆત બાદ ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા ધોરાજી, ઉપલેટા અને ઘેડ પંથકના 30 ગામોની 1000 હેક્ટર જમીનને પિયતનું પાણી મળશે. ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યા બાદ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

ભાદર-2 ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલાયા,

ખેડૂત અગ્રણી મશરીભાઈ નંદાણીયા અને માલદેભાઈ ઓડેદરાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 14-15 વર્ષથી ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાના સતત પ્રયાસો અને અંગત ખર્ચ કે સરકારના સહયોગથી આ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ઘેડ વિસ્તારમાં જમીનમાં ખારાશ હોવાને કારણે બોર કે કૂવા સફળ થતા નથી અને શિયાળુ પાક લેવો મુશ્કેલ બને છે. તેવામાં ભાદર, કાલીન્દ્રી, બાટવા-ખારો અને મીણસાર જેવી નદીઓમાં આવતું આ પાણી ખેડૂતો માટે અમૃત સમાન છે.

ભાદર-2 ડેમમાંથી પાણી છોડાતા 30 ગામોને પિયતનું પાણી મળશે
ભાદર-2 ડેમમાંથી પાણી છોડાતા 30 ગામોને પિયતનું પાણી મળશે
ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવ્યું
ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવ્યું

ભાદર-2 ડેમ સાઈટના સેક્શન ઓફિસર જે.બી. સોજીત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારની મંજૂરી મળતા ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે, જેના પરિણામે નદીમાં અંદાજે 16,620 ક્યુસેક પાણીનો પ્રવાહ વહેતો થયો છે. આ પાણી છોડવાને પગલે ધોરાજી, ઉપલેટા, કુતિયાણા અને રાણાવાવ તાલુકાના નદીકાંઠાના અને નીચાણવાળા ગામોને તંત્ર દ્વારા સાવચેત રહેવા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

આ વર્ષે સરકાર દ્વારા નિઃશુલ્ક પાણી છોડવાનો નિર્ણય લેવાતા ખેડૂતો પરનો આર્થિક બોજ ઘટ્યો છે અને તેઓ આ માટે સરકાર અને ધારાસભ્યનો આભાર માની રહ્યા છે. આ પાણી ઘેડ વિસ્તારના 60થી 70 કિલોમીટર સુધીના પટમાં ફેલાશે, જેનાથી ઘઉં, ચણા અને જુવાર જેવા પાકોને જીવતદાન મળશે.

