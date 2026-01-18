ભાદર-2 ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ ખોલાયા, ધોરાજી-ઉપલેટા અને ઘેડ પંથકના 30 ગામોના ખેડૂતોને થશે લાભ
સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવ્યું
Published : January 18, 2026 at 10:16 AM IST
જેતપુર: સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન ભાદર-2 ડેમમાંથી રવિ સીઝનના પાક માટે સિંચાઇનું પાણી છોડવામાં આવતા ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. કુતિયાણા અને રાણાવાવ વિસ્તારના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની સરકારમાં રજૂઆત બાદ વિધિવત રીતે ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા ડેમના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આવતા ગામ અને ખેડૂતો સહિત સૌ કોઇને ફાયદો થશે.
ભાદર-2 ડેમમાંથી પાણી છોડાતા 30 ગામોને પિયતનું પાણી મળશે
ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની સરકારમાં રજૂઆત બાદ ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા હતા. ભાદર-2 ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા ધોરાજી, ઉપલેટા અને ઘેડ પંથકના 30 ગામોની 1000 હેક્ટર જમીનને પિયતનું પાણી મળશે. ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યા બાદ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
ખેડૂત અગ્રણી મશરીભાઈ નંદાણીયા અને માલદેભાઈ ઓડેદરાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 14-15 વર્ષથી ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાના સતત પ્રયાસો અને અંગત ખર્ચ કે સરકારના સહયોગથી આ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ઘેડ વિસ્તારમાં જમીનમાં ખારાશ હોવાને કારણે બોર કે કૂવા સફળ થતા નથી અને શિયાળુ પાક લેવો મુશ્કેલ બને છે. તેવામાં ભાદર, કાલીન્દ્રી, બાટવા-ખારો અને મીણસાર જેવી નદીઓમાં આવતું આ પાણી ખેડૂતો માટે અમૃત સમાન છે.
ભાદર-2 ડેમ સાઈટના સેક્શન ઓફિસર જે.બી. સોજીત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, સરકારની મંજૂરી મળતા ડેમના 3 દરવાજા 4 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે, જેના પરિણામે નદીમાં અંદાજે 16,620 ક્યુસેક પાણીનો પ્રવાહ વહેતો થયો છે. આ પાણી છોડવાને પગલે ધોરાજી, ઉપલેટા, કુતિયાણા અને રાણાવાવ તાલુકાના નદીકાંઠાના અને નીચાણવાળા ગામોને તંત્ર દ્વારા સાવચેત રહેવા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ વર્ષે સરકાર દ્વારા નિઃશુલ્ક પાણી છોડવાનો નિર્ણય લેવાતા ખેડૂતો પરનો આર્થિક બોજ ઘટ્યો છે અને તેઓ આ માટે સરકાર અને ધારાસભ્યનો આભાર માની રહ્યા છે. આ પાણી ઘેડ વિસ્તારના 60થી 70 કિલોમીટર સુધીના પટમાં ફેલાશે, જેનાથી ઘઉં, ચણા અને જુવાર જેવા પાકોને જીવતદાન મળશે.
