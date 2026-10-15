ગીરસોમનાથઃ ધોકડવા IIFL ગોલ્ડ લોન શાખામાં ₹1.42 કરોડની ગેરરીતિ, બ્રાન્ચ મેનેજરની ધરપકડ
ગીરગઢડાના ધોકડવા IIFL ગોલ્ડ લોન શાખામાં ₹1.42 કરોડની ગેરરીતિનો મામલે બ્રાન્ચ મેનેજર ભાવસિંહ વાળાની ધરપકડ કરાઈ છે.
Published : October 15, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:18 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીરગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામે આવેલી IIFL ગોલ્ડ લોન શાખામાં ₹1.42 કરોડથી વધુની નાણાકીય ગેરરીતિનો મામલો સામે આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી છે. આ પ્રકરણમાં કંપનીના બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા ભાવસિંહ વાળાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કંપનીના આંતરિક ઓડિટ દરમિયાન સોનાના દાગીનાના મૂલ્યાંકનથી લઈને ગ્રાહકોની લોનની રકમના બેંક વ્યવહારો સુધી અનેક અનિયમિતતાઓ સામે આવી હતી. આ મામલે ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
કંપનીની ફરિયાદ મુજબ, ધોકડવા શાખામાં 41 લોન ખાતાંમાં સોનાના વજન અને કેરેટના મૂલ્યાંકનમાં ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત 17 ગ્રાહકોની લોનના નાણાંમાંથી લાખો રૂપિયા અંગત ઉપયોગમાં લેવાયા હતા. બે ગ્રાહકોના સોનાના દાગીના તેમની જાણ બહાર અન્ય વ્યક્તિઓનાં નામે ગીરવે મૂકીને લોન મેળવવામાં આવી હોવાનું પણ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. કંપનીની ફરિયાદમાં આ ત્રણેય પ્રકારની ગેરરીતિની કુલ રકમ ₹1,42,65,120 દર્શાવવામાં આવી છે.
41 લોન ખાતાંમાં સોનાના વજન અને કેરેટના મૂલ્યાંકનમાં ગેરરીતિ
કંપનીના એરિયા મેનેજર અને ફરિયાદી ધર્મેન્દ્ર ફોફંડીના જણાવ્યા મુજબ, ધોકડવા શાખામાં સોનાના દાગીનાનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે નિયમિત પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, 10 જુલાઈથી 21 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન અલગ-અલગ 41 લોન ખાતાંમાં સોનાના દાગીનામાંથી સ્ટોન, મીણ, દોરી અને અન્ય સામગ્રીનું વજન યોગ્ય રીતે બાદ કરવામાં આવ્યું નહોતું.
આ સામગ્રીનું વજન ઓછું બાદ કરીને સોનાનું વાસ્તવિક વજન વધારે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ કેટલાક દાગીનાની કેરેટની ગુણવત્તા પણ વાસ્તવિકતા કરતાં વધારે દર્શાવી લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. સોનાનું વજન અને શુદ્ધતા ગોલ્ડ લોનની રકમ નક્કી કરવામાં મહત્ત્વનો આધાર હોવાથી, આ અનિયમિતતાને કારણે કંપનીને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનું ઓડિટ રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે.
કંપનીના ઓડિટ રિપોર્ટ મુજબ, આ 41 લોન ખાતાંમાં થયેલી ગેરરીતિને કારણે એક કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું હતું. અલગ-અલગ ખાતાના દસ્તાવેજો, સોનાના મૂલ્યાંકનની નોંધો અને લોન મંજૂરીની પ્રક્રિયાની તપાસ દરમિયાન અનિયમિતતાઓ મળી આવી હતી.
17 ગ્રાહકોની લોનમાંથી ₹38.97 લાખની ઉચાપત
આ સમગ્ર પ્રકરણમાં બીજી ગંભીર બાબત 17 ગ્રાહકોની લોનની રકમ સાથે સંકળાયેલી છે. ફરિયાદ મુજબ, કેટલાક ગ્રાહકોને ઓછા વ્યાજદરે લોન આપવાની માહિતી આપીને વધુ રકમની લોન કરાવવામાં આવી હતી. લોન મંજૂર થયા બાદ વધારાની રકમમાંથી નાણાં બ્રાન્ચ મેનેજર ભાવસિંહભાઈ વાળાએ પોતાના તેમજ મિત્રો અને સગા-સંબંધીઓનાં બેંક ખાતાંમાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યાં હતાં.
કંપની દ્વારા શંકાસ્પદ લોન ખાતાં, ગ્રાહકોની રજૂઆતો અને બેંક વ્યવહારોની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. આ તપાસના આધારે 17 ગ્રાહકોના કિસ્સામાં કુલ ₹38.97 લાખની ઉચાપત થયાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ગ્રાહકોના નામે મંજૂર થયેલી લોનની રકમ અને બેંક ખાતાંમાં થયેલા વ્યવહારોની વિગતો તપાસમાં મહત્ત્વની બની છે. લોનની રકમ ખરેખર કોને મળી, કેટલી રકમ ગ્રાહકો સુધી પહોંચી અને કેટલાં નાણાં અન્ય ખાતાંમાં ટ્રાન્સફર થયાં હતાં તે સહિતના મુદ્દાઓની પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે.
બે ગ્રાહકોના સોનાના દાગીના અન્યના નામે ગીરવે મૂક્યા
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, બે ગ્રાહકોના મૂળ સોનાના દાગીનાની જાણ બહાર અન્ય વ્યક્તિઓનાં નામે લોન ખાતાં શરૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. આ બંને કિસ્સામાં કુલ ₹2.70 લાખની ગેરરીતિ થઈ હતી. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, લોનની રસીદો, લોન બંધ કર્યાના રિપોર્ટ અને દાગીનાના ફોટોગ્રાફની સરખામણી કરવામાં આવી હતી. આ દસ્તાવેજોની તપાસ દરમિયાન મૂળ દાગીના એક ગ્રાહકના હોવા છતાં અન્ય વ્યક્તિઓનાં નામે લોન પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ રીતે ગ્રાહકોના સોનાના દાગીનાનો તેમની જાણ બહાર ઉપયોગ કરીને લોન મેળવવામાં આવી હતી. આ ઘટનાથી ગ્રાહકોના સોનાની સુરક્ષા અને ગોલ્ડ લોનની પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.
ઈ-મેઇલથી શંકા જતાં ઓડિટ ટીમે તપાસ હાથ ધરી
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન શંકાસ્પદ ગોલ્ડ લોન ખાતાં અંગે કંપનીના અધિકારીઓને ઈ-મેઇલ મળ્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીના રિપોર્ટિંગ મેનેજર, ટેરેટરી મેનેજર અને ઓડિટ ટીમ દ્વારા ધોકડવા શાખામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન એકથી વધુ લોન ખાતાંમાં સોનાના વજન અને કેરેટના મૂલ્યાંકન અંગે અનિયમિતતા જણાતાં કંપનીની ઓડિટ, સેલ્સ અને લીગલ ટીમે પણ વધુ તપાસ કરી હતી. આ પ્રક્રિયામાં ગ્રાહકોની રજૂઆતો, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, લોનના દસ્તાવેજો અને આંતરિક ઓડિટ રિપોર્ટની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદ મુજબ, બ્રાન્ચ મેનેજર ભાવસિંહભાઈ વાળા 21 સપ્ટેમ્બરથી શાખામાં આવવાનું બંધ કરી દીધું હતું. ત્યારબાદ કંપની દ્વારા 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. આંતરિક તપાસમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ સામે આવતાં કંપનીના એરિયા મેનેજરે 14 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
કંપનીની ફરિયાદમાં ત્રણ અલગ-અલગ પ્રકારની ગેરરીતિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 41 લોન ખાતાંના સોનાના મૂલ્યાંકનમાં ₹1 કરોડ 97 હજારથી વધુની ફરિયાદ, ગ્રાહકોના કિસ્સામાં ₹38.97 લાખ અને બે ગ્રાહકોના દાગીના અન્યના નામે ગીરવે મૂકવાના કિસ્સામાં ₹2.70 લાખની રકમ દર્શાવવામાં આવી છે.
આ ત્રણેય રકમનો સરવાળો ₹1.42 કરોડ થાય છે. આટલી મોટી રકમની નાણાકીય ગેરરીતિનો મામલો સામે આવતાં પોલીસ દ્વારા અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ભાવસિંહ વાળાની ધરપકડ બાદ પોલીસ તપાસ તેજ
ધોકડવા IIFL ગોલ્ડ લોન શાખામાં થયેલી નાણાકીય ગેરરીતિના આ પ્રકરણમાં બ્રાન્ચ મેનેજર ભાવસિંહભાઈ જોરૂભાઈ વાળાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલ ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.સી. સિંધવ આ મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહ્યા છે. આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 316(4), 316(5), 318(4), 336(2), 338 અને 3(5) હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સહાયક બ્રાન્ચ મેનેજરનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ
આ કેસમાં ફરિયાદમાં નામજોગ દર્શાવવામાં આવેલા સહાયક બ્રાન્ચ મેનેજર હિંમત કાળુભાઈ દુદાવાળાનું 25 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ વાહન અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હોવાનું જણાવાયું છે. ફરિયાદમાં ભાવસિંહભાઈ વાળા અને તપાસ દરમિયાન સંડોવણી સામે આવે તેવા અન્ય વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસમાં લોનની રકમ કયા બેંક ખાતાંમાં ટ્રાન્સફર થઈ, ગ્રાહકોના સોનાના મૂલ્યાંકનમાં કઈ રીતે અનિયમિતતા કરવામાં આવી, અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણી છે કે કેમ અને શાખામાં અન્ય ગ્રાહકો સાથે પણ આવી ગેરરીતિ થઈ છે કે કેમ, તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચોઃ