અમદાવાદ: જમાલપુરમાં વકફ ટ્રસ્ટની મિલકતોમાં ગેરરીતિ! EDની 5 સામે ફરિયાદ, 1.39 કરોડની ગુનાહિત કમાણીનો આક્ષેપ
જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલા ગુજરાત સ્ટેટ વક્ફ બોર્ડ હેઠળ નોંધાયેલા બે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની મિલકતોના ગેરકાયદેસર વહીવટ અને કબજાના મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 31, 2026 at 7:45 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલા ગુજરાત સ્ટેટ વક્ફ બોર્ડ હેઠળ નોંધાયેલા બે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની મિલકતોના ગેરકાયદેસર વહીવટ અને કબજાના મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કાંચની મસ્જિદ ટ્રસ્ટ અને શાહ બડા કાસમ ટ્રસ્ટની મિલકતોમાં થયેલી કથિત ગેરરીતિના મામલે EDના અમદાવાદ ઝોનલ કાર્યાલયે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં પાંચ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે. EDની તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹1,39,76,720ની રકમ ગુનાહિત કમાણી તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.
નકલી ટ્રસ્ટી બની મિલકતોનો વહીવટ સંભાળ્યાનો આક્ષેપ
આ સમગ્ર મામલે ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી. EDના ખાસ સરકારી વકીલ અનિરુદ્ધ ખંભોળજાએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરેલી ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે મુખ્ય આરોપી સલીમખાન જુમ્માખાન પઠાણ સહિતના પાંચ આરોપીઓની ગુજરાત સ્ટેટ વક્ફ બોર્ડ દ્વારા કાયદેસરના ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી નહોતી, તેમ છતાં આરોપીઓએ પોતાને 'ડીમ્ડ ટ્રસ્ટી' તરીકે રજૂ કર્યા હતા અને મોહલ્લા પંચના નામે ટ્રસ્ટની મિલકતોનો વહીવટ શરૂ કર્યો હતો.
99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપેલી જમીન પર 10 દુકાનો બનાવી
EDની ફરિયાદમાં મિલકતના વ્યવહારો અંગે પણ ગંભીર વિગતો રજૂ કરવામાં આવી છે. કાંચની મસ્જિદ ટ્રસ્ટની જમીનનો એક ભાગ વર્ષ 1935માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઉર્દૂ સ્કૂલ નંબર 9 અને 10 ચલાવવા માટે 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2001ના ભૂકંપમાં શાળાનું મકાન નબળું પડ્યા બાદ વર્ષ 2009-10માં મુખ્ય આરોપી સલીમખાન પઠાણે મકાન તોડી પાડ્યું હોવાનો અને તેના સ્થાને 10 ગેરકાયદેસર કોમર્શિયલ દુકાનો બાંધી દીધી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ દુકાનો ભાડે આપીને આવક મેળવવામાં આવતી હતી. એટલું જ નહીં, દાદાપીર ફ્લેટ્સ સહિત ટ્રસ્ટની અન્ય મિલકતોના ભાડૂતો પાસેથી લાખો રૂપિયાની સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ અને માસિક ભાડું રોકડમાં વસૂલવામાં આવતું હતું. EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાં ટ્રસ્ટનાં અધિકૃત બેંક ખાતાંમાં જમા કરાવવાને બદલે અંગત હેતુ માટે વાપરવામાં આવ્યાં હતાં.
મુખ્ય આરોપી સામે 22 FIR નોંધાયેલી હોવાનો ઉલ્લેખ
EDની ફરિયાદમાં મુખ્ય આરોપી સલીમખાન જુમ્માખાન પઠાણના ગુનાહિત ઇતિહાસનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદ મુજબ, તેની સામે કરંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો કેસ, ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં અંદાજે 50 કિલો હશીશના જથ્થા સાથે સંકળાયેલો NDPS કેસ, આર્મ્સ એક્ટ અને પ્રોહિબિશન સહિત કુલ 22 FIR નોંધાયેલી છે. આ ગુનાહિત ઇતિહાસ વક્ફ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા સોગંદનામામાં જાણીજોઈને છુપાવવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
₹1.39 કરોડની ગુનાહિત કમાણી ઓળખી, બેંક ખાતાંની વિગતો કોર્ટમાં રજૂ
EDએ તપાસ દરમિયાન દુકાનો અને ટ્રસ્ટની અન્ય મિલકતોના ભાડૂતોનાં નિવેદનો નોંધ્યાં હતાં. આ ઉપરાંત આરોપીઓનાં બેંક ખાતાંની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસના આધારે અત્યાર સુધીમાં ₹1,39,76,720ની રકમ ગુનાહિત કમાણી તરીકે ઓળખવામાં આવી છે.તપાસમાં આરોપીઓ અને તેમના પરિવારજનોનાં અલગ-અલગ બેંક ખાતાંમાં મોટી માત્રામાં રોકડ જમા કરાવવામાં આવી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. અગાઉ દરોડા દરમિયાન ફ્રીઝ કરવામાં આવેલા બેંક ખાતાંની વિગતો પણ PMLA કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે.
પાંચ આરોપીઓની ભૂમિકા શું?
EDની ફરિયાદમાં પાંચેય આરોપીઓની અલગ-અલગ ભૂમિકા દર્શાવવામાં આવી છે. સલીમખાન જુમ્માખાન પઠાણને સમગ્ર કથિત કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર ગણાવવામાં આવ્યો છે. તેના પર નકલી ટ્રસ્ટી તરીકે વહીવટ સંભાળવા, ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરાવવા અને ભાડાંની વસૂલાત કરવાના આક્ષેપ છે.સાહિદહમદ યકૂબભાઈ શેખ ટ્રસ્ટની ઓફિસ પરથી ભાડું ઉઘરાવી ભાડૂતોને પાકી રસીદો આપતો હોવાનો આક્ષેપ છે. મોહમ્મદ યાસર અબ્દુલ્લા મિયાં શેખે વક્ફ બોર્ડ સમક્ષ ખોટાં સોગંદનામાં અને અરજીઓ રજૂ કરીને કાયદેસર ટ્રસ્ટી હોવાનો દાવો ઊભો કર્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.તેવી જ રીતે, ફૈઝમોહમ્મદ પીરમહોમ્મદ ચોબદાર ટ્રસ્ટનાં બેંક ખાતાંના સંચાલન અને ભાડાંની વસૂલાતમાં સક્રિય સહયોગ આપતો હોવાનો આક્ષેપ છે. જ્યારે મહમૂદખાન જુમ્માખાન પઠાણ, જે મુખ્ય આરોપી સલીમખાનનો ભાઈ છે, તે ટ્રસ્ટનાં બેંક ખાતાંમાં અધિકૃત સહીકર્તા તરીકે નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળતો હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
EDના ખાસ સરકારી વકીલ અનિરુદ્ધ ખંભોળજાએ જણાવ્યું હતું કે જમાલપુરના બે વક્ફ ટ્રસ્ટની મિલકતોના વહીવટ, ભાડાની વસૂલાત અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં થયેલી કથિત ગેરરીતિના મામલે EDએ પાંચ આરોપીઓ સામે કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાલ EDએ ₹1.39 કરોડથી વધુની રકમને ગુનાહિત કમાણી તરીકે ઓળખી છે. હવે કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન આર્થિક વ્યવહારો અને ટ્રસ્ટની મિલકતોના વહીવટ અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે. જોકે, ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો સાબિત થવાના બાકી છે અને આરોપીઓની ગુનાહિત જવાબદારી અંગેનો અંતિમ નિર્ણય કોર્ટ દ્વારા લેવામાં આવશે.
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