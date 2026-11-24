રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની નવી ઈમારતના નિર્માણમાં ગેરરીતિઃ પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓની સરપ્રાઈઝ વિઝિટમાં ખૂલી પોલ
ઈમારતના બાંધકામમાં જૂના સળિયા, ઈંટોના ટુકડા અને પ્રતિબંધિત સિલિકા રેતીનો ઉપયોગ, માર્ગમકાન વિભાગના ડે.ઈજનેરનો લેવાયો ઉધડો.
Published : November 24, 2026 at 8:04 PM IST
રાજકોટઃ જિલ્લા પંચાયતનું રૂપિયા 36 કરોડના ખર્ચે બની રહેલું નવું બિલ્ડીંગ બને તે પહેલા જ વિવાદ અને કૌભાંડના વમળમાં સપડાયું છે. નવા બિલ્ડીંગના બાંધકામમાં ગંભીર બેદરકારી અને ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ સામે આવતા જિલ્લા પંચાયતના પદાધિકારીઓએ જાતે મેદાને ઉતરવું પડ્યું છે. પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિતના પદાધિકારીઓની સરપ્રાઈઝ વિઝીટ બાદ આ સમગ્ર કૌભાંડ છતું થયું છે, જેણે તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.
અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓની સરપ્રાઈઝ વિઝિટ
મળતી વિગતો અનુસાર, જિલ્લા પંચાયતના નવા બિલ્ડીંગનું કામ હાલ 65 ટકા જેટલું પૂર્ણ થયું છે અને હજુ 35 ટકા કામ બાકી છે. દરમિયાન બાંધકામની ગુણવત્તાને લઈને સતત ફરિયાદો મળતી હતી. જેને પગલે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિતના પદાધિકારીઓએ કોઈ પણ જાણ કર્યા વગર અચાનક સ્થળ પર સરપ્રાઈઝ વિઝીટ કરી હતી. સ્થળ પર પહોંચતા જ પદાધિકારીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. બાંધકામ સાઈટ પર જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા તેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા હલકી ગુણવત્તાની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જૂના સળિયા, ઈંટોના ટુકડા, પ્રતિબંધિત રેતીનો ઉપયોગ
પદાધિકારીઓનો સીધો આક્ષેપ છે કે, બિલ્ડીંગના બાંધકામમાં નવા સળિયાને બદલે જૂના, કાટ લાગેલા સળિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, આખી ઈંટોને બદલે ઈંટોના ટુકડા અને ભંગારનો ઉપયોગ દિવાલો અને અન્ય બાંધકામમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ કૌભાંડમાં સૌથી ગંભીર આક્ષેપ પ્રતિબંધિત સિલિકા રેતીના ઉપયોગને લઈને છે. નિયમ અનુસાર બાંધકામમાં સિલિકા રેતીનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે, કારણ કે તેનાથી બાંધકામની મજબૂતાઈ પર સીધી અસર પડે છે અને લાંબા ગાળે ઈમારતને નુકસાન થાય છે. છતાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ખુલ્લેઆમ સિલિકા રેતીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનું પદાધિકારીઓએ જણાવ્યું છે. આ બાબતે સ્થળ પર હાજર માર્ગ અને મકાન વિભાગના ડેપ્યુટી ઈજનેરનો પદાધિકારીઓએ ઉધડો લીધો હતો અને બાંધકામની ગુણવત્તા અંગે જવાબ માંગ્યો હતો.
સુરતની કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ, કામ રાજકોટના કોન્ટ્રાક્ટરનું!
રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ સંજય પીપળીયાના જણાવ્યા મુજબ, સરપ્રાઈઝ વિઝિટ કરી, તો જાણવા મળ્યું કે, ઈંટોના ટુકડા, જૂના લોખંડના સળિયા અને સિલિકા રેતીનો ઉપયોગ કરાયો છે. કેટલીક જગ્યાઓ પર સિમેન્ટનો ઉપયોગ પણ ઓછો કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, કામ મોડું કરવાના લીધે અત્યાર સુધીમાં કોન્ટ્રાક્ટરને કૂલ 15 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
એવો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, સુરતની જે કંપનીને કામ આપવામાં આવ્યું છે તે કંપનીએ પેટા કોન્ટ્રાક્ટ કરીને રાજકોટના કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કામ કરાવ્યું છે. જો કે આ મામલે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ સંજય પીપળીયાનું કહેવું છે કે, આ મામલે અમે તપાસ કરીને જ્યારે કંપનીને પૂછ્યું, ત્યારે કંપની તરફથી એવો જવાબ આપવામાં આવ્યો છે કે ભાજપ આગેવાન મુકેશ તોગડિયાના ભાઈ પ્રવીણભાઈ સુરતની એવરેસ્ટ બિલ્ડકોનમાં પાર્ટન છે.
વધુમાં તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, હાલ આ મામલે તપાસ કરવાનું કહ્યું છે, છતાં પેટા કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો છે કે કેમ અથવા તો ભાજપના અગ્રણીને કામ આપવામાં આવ્યું છે તેવી કોઈ વાત હશે તો પ્રદેશ લેવલે ધ્યાન દોરવામાં આવશે અને તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે ધરણાની પદાધિકારીઓની ચીમકી
આ સમગ્ર મામલે પદાધિકારીઓએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (ડીડીઓ) સમક્ષ પણ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ ડીડીઓ દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં ન આવતા પદાધિકારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પદાધિકારીઓએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો તાત્કાલિક ધોરણે કોન્ટ્રાક્ટર સામે પગલાં લેવામાં નહીં આવે, હલકી સામગ્રીનો ઉપયોગ બંધ નહીં કરાય અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી નહીં થાય તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ધરણા પર બેસશે.
પદાધિકારીઓએ સ્પષ્ટ ફરિયાદ કરી છે કે, કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સતત હલકી ગુણવત્તાની સામગ્રી વાપરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે રૂ. 36 કરોડ જેવી માતબર રકમથી બની રહેલી આ સરકારી ઈમારતની ગુણવત્તા સામે જ ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. હાલ બિલ્ડીંગનું 65 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, જ્યારે 35 ટકા કામ હજુ બાકી છે. પદાધિકારીઓનું કહેવું છે કે હજુ પણ સમય છે. જો તંત્ર સજાગ થાય તો બાકીના 35 ટકા કામમાં ગુણવત્તા જળવાય અને અગાઉ થયેલા હલકા બાંધકામને સુધારી શકાય. પરંતુ જો આ જ રીતે કામ ચાલુ રહેશે, તો આ બિલ્ડીંગ ભવિષ્યમાં મોટી દુર્ઘટનાને નોતરું આપી શકે છે.