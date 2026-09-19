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IRCTC લઇને આવ્યું ત્રણ જ્યોતિર્લિંગ અને શિરડી દર્શનનું પેકેજ, જાણો કેવી રીતે કરશો બુકિંગ

6 દિવસ 5 રાતનું પેકેજ, ત્રંબકેશ્વર અને ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગના દર્શનનો મોકો

IRCTC ટૂર પેકેજ
IRCTC ટૂર પેકેજ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 6:08 PM IST

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ગોરખપુર: પ્રવાસની સાથે સાથે ધાર્મિક યાત્રની ઇચ્છા રાખનારા લોકો માટે IRCTCએ પેકેજ જાહેર કર્યું છે. જેમાં ત્રણ જ્યોતિર્લિંગની સાથે શિરડી દર્શનનો લાભ મળશે. ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IRCTC) ભારત સરકારના રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત એક કેન્દ્રિય સાર્વજનિક ક્ષેત્રનું ઉદ્યમ છે. જે સ્ટેશન, ટ્રેન અને અન્ય સ્થળો પર ભોજન અને આતિથ્ય સેવાઓને વધુ સારી બનાવવા માટે જાણીતું છે. તેના દ્વારા યાત્રાઓનું આયોજન કરી અને દેશ તેમજ વિદેશમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. તેથી તેને ભારતીય રેલવેની એક વિસ્તરતી શાખાના રુપમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.

IRCTCના ચીફ રિઝનલ મેનેજર અજીત સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રવાસીઓની વધુ માગણીને ધ્યાનમાં રાખીને IRCTC રિઝનલ ઓફિસ દ્વારા લખનૌથી ત્રણ જ્યોતિર્લિંગ સાથે શિરડી દર્શનનું વિમાન મુસાફરીનું પેકેજ ટૂર સંચાલિત કરવામાં આવે છે. આ પેકેજ 6 દિવસ અને 5 રાતનું છે. જેમાં નાસિક, શિરડી અને છત્રપતિ સંભાજી નગર (ઔરંગાબાદ)ફરી શકાશે. આ પેકેજ 22 ઓક્ટોબર 2026થી 27 ઓક્ટોબર 2026 સુધી રહેશે.

તેમણે જણાવ્યું કે આ ટૂરમાં યાત્રીઓને લખનૌથી નાસિક જવા અને નાસિકથી લખનૌ પરત આવવાની વ્યવસ્થા ફ્લાઇટ દ્વારા કરવામાં આવી છે. સાથ જ ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થા થ્રી સ્ટાર હોટલમાં કરવામાં આવી છે. યાત્રા દરમિયાન નાસિકના પંચવટીમાં પાંચ વટવૃક્ષ, સીતા ગુફા મંદિર અને ત્રંબકેશ્વર મંદિર તેમજ નાસિકથી ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ મંદિરના દર્શન કરાવવામાં આવશે. શિરડીમાં સાંઇ બાબાના દર્શન અને શનિ શિંગણાપુર મંદિરના દર્શન, છત્રપતિ સંભાજી નગર (ઔરંગાબાદ)માં ધૃષ્ણેશ્વર મંદિર અને ઇલોરાની ગુફાઓની મુલાકાત લઇ શકશે.

આપને જણાવી દઇએ કે આ ટૂર પેકેજ એક વ્યક્તિ માટે 57 હજાર રુપિયા, બે વ્યક્તિ સાથે રહેવા પર પ્રતિ વ્યક્તિ 46,400 અને ત્રણ વ્યક્તિ સાથે રહેવા પર પ્રતિ વ્યક્તિ 40,800. તેમજ માતાપિતાની સાથે રહેતા પ્રતિ બાળકનું પેકેજ 38,400 રુપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ પેકેજનું બુકિંગ ફસ્ટ કમ ફસ્ટ બુકિંગના આધારે કરવામાં આવશે. આ યાત્રાનું બુકિંગ પ્રવાસન ભવન, ગોમતીનગર, લખનૌ સ્થિત આઇઆરસીટીસી કાર્યાલય અને આઇઆરસીટીસીની વેબસાઇટ irctctourism.com પર ઓનલાઇન પણ કરી શકાશે.

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TAGGED:

SHIRDI
JYOTIRILING DARSHA
શિરડી દર્શન
IRCTC
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