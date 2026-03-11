ભાવનગર: ઈરાન-અમેરિકા તણાવને કારણે ગેસ સિલિન્ડરની નોંધણી માટે લોકોની પડાપડી

ETV Bharat / state

Published : March 11, 2026 at 8:29 PM IST

ભાવનગર: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિને કારણે ખાડી દેશોમાંથી આવતા ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ પુરવઠામાં વિક્ષેપની આશંકા વધી છે. આની સીધી અસર વિશ્વના અનેક દેશો પર પડી રહી છે. ભારતમાં પણ આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર સતર્ક છે. સરકારે સંગ્રહખોરી રોકવા માટે Essential Commodities Act (ESMA) લાગુ કરી દીધો છે.

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં લોકોમાં પણ આ ડરને કારણે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની અછતની ચિંતા વધી છે. ઘણા લોકો પાસે એક સિલિન્ડર હોવા છતાં બીજા સિલિન્ડરની નોંધણી કરાવવા ગેસ એજન્સીઓમાં પહોંચી રહ્યા છે. એજન્સીઓના કર્મચારીઓ જણાવે છે કે સરકારના નિયમ મુજબ બીજો સિલિન્ડર 25 દિવસ પછી મળે છે, તેથી લોકો વહેલી નોંધણી કરાવીને તૈયારી કરી રહ્યા છે.

"ભાવનગરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરવઠો સામાન્ય છે. 7 કંપનીઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પર પુરવઠો આપવામાં આવે છે. પેટ્રોલનું સ્ટોરેજ 2931.125 KL છે, જેમાંથી 2089.1 KL ઉપલબ્ધ છે અને દૈનિક વપરાશ 331.1 KL છે. ડીઝલનું સ્ટોરેજ 5835 KL છે, ઉપલબ્ધ જથ્થો 2875.1 KL અને વપરાશ 538.8 KL છે. આ આંકડા બતાવે છે કે જરૂરિયાત કરતાં વધુ સ્ટોક છે." - પુરવઠા વિભાગના અધિકારી

ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર માટે ભાવનગરમાં 38 ગેસ એજન્સીઓ છે. સ્ટોરેજ કેપેસિટી 3,21,900 KG છે, જેમાંથી 1,96,706.6 KG ઉપલબ્ધ છે અને વપરાશ 1,41,852.6 KG છે. પુરવઠા વિભાગના મતે જિલ્લાની જરૂરિયાત મુજબ પૂરતો જથ્થો છે અને પુરવઠો સતત ચાલુ છે.

આમ છતાં લોકોમાં યુદ્ધના ડરથી પેનિક જોવા મળી રહ્યો છે. સરકાર અને વિભાગો લોકોને શાંત રહેવા અને અનાવશ્યક સંગ્રહ ન કરવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. ભારત સરકારે પણ રિફાઈનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવા અને પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી છે.

સંપાદકની પસંદ

