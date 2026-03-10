ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના વેપાર પર ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની મોટી અસર; જીરું, ઈસબગુલ અને વરિયાળીના ભાવમાં ઘટાડો
ઊંઝા માર્કેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં જીરું અને અન્ય મસાલાઓની નિકાસ ગલ્ફ દેશોમાં થાય છે. અંદાજિત 15 થી 25 ટકા જેટલો એક્સપોર્ટનો માલ ખાડી દેશોમાં જાય છે.
Published : March 10, 2026 at 3:41 PM IST
મહેસાણા: એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા માર્કેટ તરીકે પ્રખ્યાત ઊંઝા એપીએમસી (APMC) હાલમાં ભારે ચિંતાના વાદળો વચ્ચે ઘેરાયેલું છે. મધ્ય પૂર્વ અને ખાડી દેશોમાં, ખાસ કરીને ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વણસેલી યુદ્ધની સ્થિતિની સીધી અને ગંભીર અસર ઉત્તર ગુજરાતના આ સૌથી મોટા વેપારી મથક પર જોવા મળી રહી છે. નિકાસ અટકી ગઈ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ભાડા આસમાને પહોંચ્યા છે અને ખેડૂતો તેમજ વેપારીઓના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા છે. વૈશ્વિક અશાંતિએ સ્થાનિક બજારની કમર તોડી નાખી છે, જેના કારણે મસાલાના ભાવમાં મોટો કડાકો બોલી ગયો છે.
ઊંઝા માર્કેટમાંથી મોટા પ્રમાણમાં જીરું અને અન્ય મસાલાઓની નિકાસ ગલ્ફ દેશોમાં થાય છે. અંદાજિત 15 થી 25 ટકા જેટલો એક્સપોર્ટનો માલ ખાડી દેશોમાં જાય છે. પરંતુ યુદ્ધની સ્થિતિના કારણે દરિયાઈ માર્ગે થતો વેપાર અત્યંત જોખમી બની ગયો છે. દરિયાઈ માર્ગે જોખમ વધતા કન્ટેનરના ભાડામાં 4 થી 6 ગણો તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. આટલું જ નહીં, માલની સુરક્ષા માટે લેવાતો વીમો (ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ) પણ હવે બમણો થઈ ગયો છે.
સ્થાનિક વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, માલ મોકલ્યા પછી વિદેશથી પેમેન્ટ સમયસર આવશે કે કેમ તેની કોઈ ખાતરી નથી. ઘણા વેપારીઓના જૂના પેમેન્ટ અટવાયા હોવાની ભીતિ છે, જેના કારણે કોઈ નવું રિસ્ક લેવા તૈયાર નથી અને નવો માલ મોકલવાનું ટાળી રહ્યા છે. યુદ્ધના કારણે નિકાસમાં અવરોધ આવતા સ્થાનિક બજારમાં માલનો ભરાવો થયો છે, જેના પરિણામે ઊંઝા યાર્ડના મુખ્ય પાકોના ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે.
ઊંઝા માર્કેટમાં મુખ્ય પાકોના ભાવમાં થયેલો ઘટાડો (20 કિલો દીઠ):
|પાક
|અગાઉનો ભાવ (રૂ.)
|વર્તમાન ભાવ (રૂ.)
|અંદાજિત ઘટાડો (રૂ.)
|જીરું
|4500-4800
|4000-4200
|500-600
|ઈસબગુલ
|2500-2600
|2300-2400
|200
|વરિયાળી
|6000-7000
|5000-6000
|1000
ખાસ કરીને જીરાની વાત કરીએ તો, સિંગાપોર ક્વોલિટી જીરું જે અગાઉ 4500 રૂપિયાના ભાવે વેચાતું હતું, તે હવે ઘટીને 4020 થી 4025 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે. માત્ર છેલ્લા 4-5 દિવસમાં જ જીરાના ભાવમાં 20 કિલો દીઠ 300 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
આ યુદ્ધ માત્ર નિકાસકારો અને વેપારીઓને જ નહીં, પરંતુ જગતના તાત એવા ખેડૂતોને પણ રડાવી રહ્યું છે. એક તરફ ખેડૂતોને તેમની આકરી મહેનતથી પકવેલા પાકના પૂરતા અને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહ્યા નથી, તો બીજી તરફ એક્સપોર્ટર્સ માટે મોંઘા ભાડા અને વીમા પ્રીમિયમ માથાનો દુખાવો બની ગયા છે.
વેપારીઓ સ્પષ્ટપણે માને છે કે જો આ યુદ્ધ લાંબુ ચાલશે, તો આગામી દિવસોમાં મસાલાના ભાવમાં હજુ પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત, યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધુ મોંઘુ બનશે અને મોંઘવારીનો બેવડો માર સહન કરવો પડશે. હાલમાં ઊંઝાનું માર્કેટ યાર્ડ 'વેઈટ એન્ડ વોચ'ની સ્થિતિમાં છે. સમગ્ર વેપારી આલમ અને ખેડૂતો વિશ્વ શાંતિની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેથી નિકાસ ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ થાય અને મસાલા બજાર ફરીથી ધમધમતું થાય.
આ પણ વાંચો: