ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધની મોટી અસર: ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ખોરવાતા ગુજરાતનો ફાર્મા ઉદ્યોગ ભારે મુશ્કેલીમાં
મિડલ ઇસ્ટમાં સતત વણસી રહેલી પરિસ્થિતિના કારણે દવાઓના એક્સપોર્ટ (નિકાસ) પર સીધી બ્રેક વાગી ગઈ છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉદ્યોગો ચિંતામાં મુકાયા છે.
Published : March 11, 2026 at 2:57 PM IST
મહેસાણા: વિશ્વ સ્તરે ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધની સ્થિતિએ હવે વૈશ્વિક વેપાર અને સપ્લાય ચેઈન પર ગંભીર અસર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ખાસ કરીને ભારત અને તેમાં પણ ગુજરાતના મેડિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર માટે આ યુદ્ધ એક મોટી આફત બનીને સામે આવ્યું છે. મિડલ ઇસ્ટમાં સતત વણસી રહેલી પરિસ્થિતિના કારણે દવાઓના એક્સપોર્ટ (નિકાસ) પર સીધી બ્રેક વાગી ગઈ છે, જેના કારણે સ્થાનિક ઉદ્યોગો ચિંતામાં મુકાયા છે.
ગુજરાત અને મહેસાણા ફાર્મા ઉદ્યોગનું મોટું હબ
ભારત દેશ દવાઓના ઉત્પાદન અને નિકાસમાં વિશ્વમાં અગ્રણી શક્તિ ધરાવે છે, જેમાં ગુજરાતનો ફાળો સિંહફાળો છે. આંકડાકીય માહિતી મુજબ, સમગ્ર ભારત દેશની 40 ટકા મેડીસીન માત્ર ગુજરાતમાં જ બને છે. આ ફાર્મા ઉત્પાદનમાં ઉત્તર ગુજરાતનો મહેસાણા જિલ્લો એક મોટું અને મહત્વનું હબ છે. એકલા મહેસાણા જિલ્લામાં જ 150થી વધુ મેડીસીન ઉત્પાદન કરતી નાની-મોટી કંપનીઓ આવેલી છે, જે દુનિયાના અનેક દેશોમાં જીવનરક્ષક દવાઓ પૂરી પાડે છે. પરંતુ વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિએ આ કંપનીઓની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.
મિડલ ઇસ્ટમાં નિકાસ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનને મોટો ફટકો
લ્યુમેન ફાર્મા કેમના ડિરેક્ટર જય પટેલે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત અને ભારતમાંથી મિડલ ઇસ્ટના દેશોમાં ખૂબ જ મોટી માત્રામાં દવાઓ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. મિડલ ઇસ્ટના બજારોમાં દવાનો વપરાશ અને માંગ સતત ઊંચી રહે છે. પરંતુ હાલમાં ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેની યુદ્ધની સ્થિતિના કારણે આખી ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ વેરવિખેર થઈ ગઈ છે.
ઘણા દેશોમાં તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયું છે અને જે શિપિંગ રૂટ ચાલુ છે ત્યાં કન્ટેનરના ભાડાંમાં ચાર ગણો અધધ વધારો ઝીંકાયો છે.
જૂના અને નવા ઓર્ડર પર સીધી અસર, સપ્લાય ચેઈન તૂટી
ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ એટલી હદે વધી ગયો છે કે વિદેશી ગ્રાહકો (એન્ડ-યુઝર્સ) તેને પોષી શકે તેમ નથી. આના કારણે કંપનીઓનું સેલિંગ (વેચાણ) બંધ જેવું થઈ ગયું છે. ફાર્મા કંપનીઓની સૌથી મોટી મુંઝવણ એ છે કે તેમની પાસે જૂના ઓર્ડર્સ પડેલા છે અને ઘણા કિસ્સાઓમાં પેમેન્ટ પણ આવી ગયા છે, પરંતુ માલ સપ્લાય કરી શકાતો નથી.
જે ગ્રાહકોએ માલ ખરીદ્યો છે તેમના સુધી દવાઓ પહોંચી શકતી નથી અને નવા ઓર્ડર લેવામાં પણ અસમંજસની સ્થિતિ છે. આખી સપ્લાય ચેઈન ડિસ્ટર્બ થઈ જવાથી વેપાર ઠપ થઈ ગયો છે.
ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ વધારો, સરકાર પાસે અપેક્ષા
નિકાસની સમસ્યા ઉપરાંત, સ્થાનિક સ્તરે પણ ઉત્પાદન ખર્ચ (મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ) વધી રહ્યો છે. એલપીજી કનેક્શન અને બોઈલરમાં વપરાતા ઈંધણના પ્રશ્નોના કારણે ફેક્ટરીઓ ચલાવવાનો ખર્ચ ઊંચો આવી રહ્યો છે.
એક તરફ ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો અને બીજી તરફ નિકાસ માટેના રસ્તાઓ બંધ થવાથી ગુજરાતનો આ મહત્વનો ઉદ્યોગ બેવડો માર સહન કરી રહ્યો છે. સંચાલકો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે ભારત સરકાર આ ગંભીર મામલે દરમિયાનગીરી કરે અને કોઈ એવી વ્યવસ્થા અથવા સબસિડી/રાહત પેકેજ ઊભું કરે જેથી એક્સપોર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સમસ્યાઓ હળવી થઈ શકે. જો સ્થિતિ વધુ લાંબી ચાલશે તો ફાર્મા સેક્ટર માટે મોટા આર્થિક નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો: