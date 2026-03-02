'દૂબઈમાં વડોદરાના 45 પ્રવાસીઓ ફસાયા': ભાજપના સાંસદ હેમાંગ જોશી
ભાજપના સાંસદ હેમાંગ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લાના 45 થી વધુ પ્રવાસીઓ હાલમાં દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને ઝાયેદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે.
વડોદરા : ભાજપના સાંસદ હેમાંગ જોશીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, મધ્ય પૂર્વ અને ગલ્ફ ક્ષેત્રના કેટલાક ભાગોમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ગુજરાતના વડોદરા જિલ્લાના 45 થી વધુ પ્રવાસીઓ હાલમાં દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને ઝાયેદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે.
મધ્ય પૂર્વ અને ગલ્ફ ક્ષેત્રના કેટલાક ભાગોમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ વિશે બોલતા, સાંસદ હેમાંગ જોશીએ કહ્યું કે, મોટાભાગની આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્ઝિટ ફ્લાઇટ્સ દુબઈ અને નજીકના ગલ્ફ હબમાંથી પસાર થાય છે, અને એરસ્પેસ બ્લોકેજને કારણે, અંખ્ય મુસાફરો એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. ANI સાથે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું, "મધ્ય પૂર્વ અને ખાડીમાં યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે મોટાભાગની ટ્રાન્ઝિટ ફ્લાઇટ્સ દુબઈ અને પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે, તેથી એવા અહેવાલો છે કે ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ઘણા મુસાફરો એરપોર્ટ પર અને દુબઈની અંદર ફસાયેલા છે.
વડોદરા જિલ્લાના ઘણા મુસાફરો પણ છે જે હાલમાં ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ત્યાં ફસાયેલા છે. જોકે, અત્યાર સુધી અમને મળેલી માહિતી મુજબ, વડોદરા જિલ્લાના 45 થી વધુ પ્રવાસીઓ દુબઈ એરપોર્ટ અથવા અબુ ધાબી એરપોર્ટ પર ટ્રાન્ઝિટમાં ફસાયેલા છે. જોકે, તેમને અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરિસ્થિતિ કેવી રીતે વિકસે છે તેના આધારે, અમે નક્કી કરીશું કે અમે વધુ સહાય કેવી રીતે પૂરી પાડી શકીએ."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની ઓફિસે ફસાયેલા મુસાફરો અને તેમના પરિવારો સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે એક સમર્પિત હેલ્પલાઇન સ્થાપિત કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હાલમાં, અમારી ઓફિસે તેમના માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યો છે, અને અમે તેમના સંપર્કમાં છીએ... વધુમાં, કેન્દ્ર સરકાર જે પણ શક્ય સહાય પૂરી પાડી શકે છે, તે કેન્દ્ર સરકાર પૂરી પાડશે."
મહત્વરપૂર્ણ છે કે, ગત 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાન પર ઈઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા સંયુક્ત મિસાઈલ હુમલા બાદ વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે, જેને ઓપરેશન રોરિંગ લાયન/ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી નામ આપવામાં આવ્યું છે.
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ, ઈરાની સેનાએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે દેશભરમાં 10 અદ્યતન ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે, જેનાથી અત્યાર સુધીમાં તોડી પાડવામાં આવેલા ડ્રોનની કુલ સંખ્યા 22 થઈ ગઈ છે. અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાની અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમાંના મોટાભાગના હર્મેસ ડ્રોન હતા, જે ઈઝરાયલી અને અમેરિકન દળોના હોવાનું કહેવાય છે.