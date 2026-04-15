જૂનાગઢમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા દારૂની રેલમછેલ, ત્રણ અલગ અલગ ઘટનામાં લાખોનો દારુ ઝડપાયો
જૂનાગઢમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા AAPના ઉમેદવારના ગોડાઉનમાંથી દારૂની 96 બોટલ ઝડપાઇ હતી.
Published : April 15, 2026 at 2:11 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ LCB દ્વારા કેશોદમાં બે અને માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામમાં દરોડા પાડતા મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસની આ કાર્યવાહી દરમિયાન શીલ વિસ્તારમાં આમ આદમી પાર્ટીમાંથી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડતા નિલેશ માલમના ગોડાઉનમાંથી 96 બોટલ દારૂની મળી આવી હતી.
AAPના ઉમેદવાર નિલેશ માલમના ગોડાઉનમાંથી દારુ ઝડપાયો
બીજી તરફ માંગરોળ તાલુકાના ઓસા ઘેડ વિસ્તારમાં પણ પોલીસે બાતમીના આધારે નિલેશ માલમના ગોડાઉનમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને ગોડાઉનમાંથી સંગ્રહ કરેલો દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે નિલેશ માલમના ગોડાઉનમાંથી દારૂની 96 બોટલ ઝડપી કૂલ 1 લાખ 6 હજાર 480 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, નિલેશ માલમને આમ આદમી પાર્ટીએ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર ટિકિટ આપી છે. નિલેશ માલમ પર કેશોદ સીલ અને માંગરોળ તાલુકામાં પ્રોહિબિશનના 10 જેટલા ગુના અગાઉ નોંધાઇ ચુક્યા છે.
જૂનાગઢમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા દારૂની રેલમછેલ
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB)ને બાતમી મળી હતી કે, જૂનાગઢના અજાબથી કેશોદ તરફ જતા માર્ગ તેમજ પ્રજાપતિ સોસાયટીમાં ચૂંટણી પૂર્વે દારૂની હેરાફેરી થઇ રહી છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે દરોડા પાડતા દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો.
લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે અજાબથી કેશોદ તરફ જવાના માર્ગ પર કેટલાક લોકો દારૂની હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. અજાબથી કેશોદ તરફના માર્ગ પર નાકાબંધી કરતા શંકાસ્પદ કાર (GJ01 HS 5182) નીકળતા પોલીસે તેને અટકાવી હતી અને તપાસ કરતા કારમાંથી 1032 દારૂની બોટલ મળી આવી હતી. આ દારૂની બોટલની બજાર કિંમત 4,25, 000 કરતા પણ વધુ થવા જાય છે. પોલીસે દારુ સાથે અભિજીત દયાતરને ઝડપી આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા અન્ય શખ્સોને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
અન્ય કેસમાં પણ દારૂની 960 બોટલ ઝડપાઇ
જૂનાગઢ LCBએ અન્ય એક કેસમાં દારૂની 960 બોટલ ઝડપી પાડી હતી. કેશોદ શહેરની પ્રજાપતિ સોસાયટીમાં દારૂના બે વેપારીઓ રમેશ ગરચર અને રવિ રબારી તેના મકાનમાં દારુ છુપાવીને તેને વેચતા હતા. આ બાતમીના આધારે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પ્રજાપતિ સોસાયટીમાં આવેલા રહેણાંક મકાનમાં તપાસ કરતા અહીંથી 960 બોટલ દારૂની મળી આવી હતી જેની બજાર કિંમત 4,25,200 થવા જાય છે. દારુ સંગ્રહિત કરનાર રમેશ ગરચર અને રવિ રબારી ઘટનાસ્થળે હાજર નહતા જેને પકડવા માટે પોલીસે ટીમ બનાવી તપાસ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો: