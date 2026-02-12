ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ મળ્યું - સ્વરૂપ રાવલ
બુધવારે, સ્વરૂપે તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર આ વિશેષ સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
By ANI
Published : February 12, 2026 at 2:29 PM IST
મુંબઈ: અભિનેતા અને શિક્ષક સ્વરૂપ રાવલે જણાવ્યું હતું કે તેમને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. બુધવારે, સ્વરૂપે તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર આ વિશેષ સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
"મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે મને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે! આટલા સમૃદ્ધ ગાંધીવાદી વારસા ધરાવતી સંસ્થામાં યોગદાન આપવાની તક માટે હું ખૂબ આભારી છું. આ નવી સફર માટે આતુર છું!
#Education #GujaratVidyapith #ProfessorOfPractice #HigherEd #NewBeginnings," તેમણે પોસ્ટ કરી હતી.
ગયા વર્ષે, પ્રખ્યાત અભિનેતા પરેશ રાવલની પત્ની સ્વરૂપાને શિક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ યુનાઇટેડ કિંગડમની વર્સેસ્ટર યુનિવર્સિટી દ્વારા ફેલોશિપ એનાયત કરવામાં આવી હતી.
આ સન્માન સમાવિષ્ટ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા અને શીખવાની મુશ્કેલીઓ ધરાવતા બાળકો માટે જીવન કૌશલ્ય કાર્યક્રમો બનાવવા માટેના તેમના સમર્પિત કાર્યને માન્યતા આપે છે.
આ પણ વાંચો: