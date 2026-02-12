ETV Bharat / state

ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ મળ્યું - સ્વરૂપ રાવલ

બુધવારે, સ્વરૂપે તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર આ વિશેષ સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

અભિનેતા અને શિક્ષક સ્વરૂપ રાવલ
અભિનેતા અને શિક્ષક સ્વરૂપ રાવલ (Image source: Swaroop's Instagram)
મુંબઈ: અભિનેતા અને શિક્ષક સ્વરૂપ રાવલે જણાવ્યું હતું કે તેમને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. બુધવારે, સ્વરૂપે તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર આ વિશેષ સન્માન પ્રાપ્ત કરવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

"મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે મને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શિક્ષણ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ પ્રોફેસર તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે! આટલા સમૃદ્ધ ગાંધીવાદી વારસા ધરાવતી સંસ્થામાં યોગદાન આપવાની તક માટે હું ખૂબ આભારી છું. આ નવી સફર માટે આતુર છું!

સ્વરૂપ રાવલની ફેસબુક પોસ્ટ
સ્વરૂપ રાવલની ફેસબુક પોસ્ટ (Image source: Swaroop facebook post)

#Education #GujaratVidyapith #ProfessorOfPractice #HigherEd #NewBeginnings," તેમણે પોસ્ટ કરી હતી.

ગયા વર્ષે, પ્રખ્યાત અભિનેતા પરેશ રાવલની પત્ની સ્વરૂપાને શિક્ષણમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ યુનાઇટેડ કિંગડમની વર્સેસ્ટર યુનિવર્સિટી દ્વારા ફેલોશિપ એનાયત કરવામાં આવી હતી.

આ સન્માન સમાવિષ્ટ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા અને શીખવાની મુશ્કેલીઓ ધરાવતા બાળકો માટે જીવન કૌશલ્ય કાર્યક્રમો બનાવવા માટેના તેમના સમર્પિત કાર્યને માન્યતા આપે છે.

