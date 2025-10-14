ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કેમનો પર્દાફાશ: ₹૪૧ લાખની છેતરપિંડી કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગને મદદ કરતા ૩ આરોપીઓની ધરપકડ
INDIRA Finance Services નામની સ્કીમમાં વધુ નફાની લાલચ આપી ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરી હતી.
અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગના ત્રણ આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે, જેણે 'INDIRA Finance Services' નામની સ્કીમમાં વધુ નફાની લાલચ આપી એક ફરિયાદી સાથે કુલ ₹૪૧,૦૪,૦૭૪/- ની ઓનલાઇન છેતરપિંડી કરી હતી.
ઘટના અને છેતરપિંડીની રીત:
પ્રલોભન: ફરિયાદીએ ફેસબુક એપ્લિકેશન પર 'INDIRA Finance Services' નામની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમની એડ જોઈ હતી. જોડાણ લિંક ખોલતા તેઓ 'Trend Exchange Group' નામના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયા. 'દિશા ચૌધરી' નામની મહિલા સાથે વાતચીત કરીને ફરિયાદીએ INDIRA Finance Services ના પેજ પર રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભર્યું, જેમાં તેમણે આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડની વિગતો પણ આપી. ફરિયાદીને 'S5-INDIRA customer service centre' નામના ગ્રુપમાં એડ કરીને 'INDIRA APP' ડાઉનલોડ કરાવી રોકાણ કરવા જણાવાયું. ફરિયાદીએ પ્રથમવાર તા. ૨૭/૧૨/૨૦૨૪ ના રોજ ₹૨૫,૦૦૦/- ડિપોઝીટ કર્યા. એપ્લિકેશનમાં રકમ જોવા મળતા અને તેમાંથી ₹૧,૨૦૦/- નફો વિડ્રો કરી શકતા, તેમને વિશ્વાસ આવ્યો.
મોટી છેતરપિંડી: વિશ્વાસ આવ્યા બાદ, ફરિયાદીએ ગ્રુપના એડમિનના કહેવા મુજબ અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં અલગ-અલગ તારીખે પોતાના કુલ ₹૪૧,૦૪,૦૭૪/- જમા કરાવ્યા. જોકે, ભરેલા નાણાં પરત ન મળતા, તેમની સાથે ઓનલાઇન છેતરપિંડી થઈ હોવાની તેમને જાણ થઈ હતી.
તપાસ અને આરોપીઓની ધરપકડ:
ફરિયાદીએ સાયબર ક્રાઇમ ૧૯૩૦ પર ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ, સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશને તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૫ ના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૫૪, ૬૧(૨)(એ), ૩૧૬(૨), ૩૧૮(૪) અને આઇ.ટી. એક્ટ કલમ ૬૬(સી), ૬૬(ડી) મુજબ ગુનો નોંધ્યો હતો.
પોલીસ ટીમે ગુનાની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓનું લોકેશન નવસારી અને સુરત હોવાનું જાણ્યું અને વિશાલ ચંદ્રકાંત ઢોલે, જતીન જીવરાજભાઈ દેસાઈ અને રાજેશભાઇ બાબુભાઇ પટેલ એમ કુલ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
બેંક એકાઉન્ટની ચેઇન અને નાણાંનું હસ્તાંતરણ:
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ કમિશન પર બેંક એકાઉન્ટની લેવડદેવડ કરતા હતા. વિશાલ ઢોલેના કેનેરા બેંક એકાઉન્ટ પર હાલમાં કુલ ૧૨ સાયબર ક્રાઇમ ફરિયાદ નોંધાયેલ છે. તેણે ₹૧૫,૦૦૦/- કમિશન મેળવીને પોતાનું એકાઉન્ટ, સીમકાર્ડ અને ATM કાર્ડ જતીન દેસાઈને આપ્યું. જતીન દેસાઈએ ₹૫,૦૦૦/- કમિશન મેળવીને તે એકાઉન્ટ રાજેશભાઇ પટેલને આપ્યું. રાજેશભાઇ પટેલે બેંક એકાઉન્ટ અન્ય સહઆરોપીઓ પાસેથી ₹૨૫,૦૦૦/- મેળવી, પોતાનું ₹૫,૦૦૦/- કમિશન રાખી બાકીની રકમ પોતાની નીચેના આરોપીઓને મોકલી આપતો હતો.
તપાસમાં એવું પણ જણાયું કે રાજેશભાઇ પટેલ અલગ-અલગ એકાઉન્ટ હોલ્ડર પાસેથી ATM કાર્ડ અને સીમકાર્ડ મેળવી નહીં પકડાયેલા આરોપી દર્શન પટેલને મોકલી આપતા હતા. છેતરપિંડીના આ નાણાં દુબઇ ખાતેથી વિડ્રો કરી લેવામાં આવતા હોવાનું તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે. આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનમાંથી કુલ ૩૫ એકાઉન્ટની લેવડ-દેવડની વિગતો મળી છે, જે તમામ એકાઉન્ટ પર NCRP પોર્ટલ ઉપર કુલ ૨૫ કમ્પ્લેઇન નોંધાયેલ હોવાનું જણાઇ આવેલ છે.
