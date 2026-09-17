ETV Bharat / state

કોળી સમાજના ભારે વિરોધ બાદ ઓલપાડમાં અમીષ પટેલના શંકાસ્પદ મોત કેસની તપાસ સુરત જિલ્લા SOG PIને સોંપાઈ

લોકોએ પોલીસ તપાસ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો

લોકોએ પોલીસ તપાસ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો
લોકોએ પોલીસ તપાસ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સરોલી ગામના અમીષ પટેલના શંકાસ્પદ સંજોગોમાં થયેલા મોતને લઈને ભારે રોષ ફેલાયો છે. ઓલપાડ એરિયાના નજીકથી અમીષ પટેલનો લોહીલુહાણ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવવાની ઘટનાને અકસ્માત નહીં પરંતુ સુનિયોજિત આયોજનબદ્ધ હત્યા હોવાના આક્ષેપ સાથે ગતરોજ કોળી સમાજના 200થી વધુ લોકો ઓલપાડ પોલીસ મથક ખાતે પહોંચી ગયા હતા અને ધરણા પર બેસી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્યારે હાલ સમગ્ર કેસની તપાસ સુરત જિલ્લા SOG પીઆઈને સોંપવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઓલપાડના સરોલી ગામના રહેવાસી અમીષ ગણપતભાઈ પટેલનો મૃતદેહ એક કારમાંથી લોહીલુહાણ હાલતમાં શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં મળી આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કાર ઝાડ સાથે અથડાવાથી અકસ્માતમાં મોત થયું હોવાનું રટણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેને પરિવારે નકારી કાઢ્યું છે. પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે કે આ કોઈ સામાન્ય અકસ્માત નથી, પરંતુ અસામાજિક તત્વોએ સુનિયોજિત કાવતરું રચીને અમીષની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી છે.

લોકોએ પોલીસ તપાસ સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરી વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

ગત રોજ પોલીસ સ્ટેશન બહાર એકત્રિત થયેલા લોકટોળાએ પોલીસની તપાસ સામે ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો અને પોલીસ સ્ટેશન બહાર જ "ઓલપાડ પોલીસ હાય-હાય"ના નારા લગાવી ઓલપાડ પી.આઈ.ની બદલી કે સસ્પેન્શન કરવાની માંગ સાથે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. આ મામલે સંડોવાયેલા ઇસમો વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે તેવી ઉગ્ર માંગ ઉઠી છે.

ત્યારે સુરત જિલ્લા SP રાજેશ ગઢિયા એ જણાવ્યું હતું કે આ બનવામાં ખૂબ ઉંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. સમગ્ર કેસની તપાસ સુરત જિલ્લા SOG પીઆઈ ને સોંપવામાં આવી છે. અલગ અલગ પાંચ જેટલી ટીમો તપાસમાં કરી રહી છે. હાલ અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMIT PATEL DEATH CASE OLPAD
SURAT CRIME
PROTEST AGAINST POLICE
AMIT PATEL DEATH CASE OLPAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.