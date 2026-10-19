ટાઇગર શ્રોફની કાર પર ફાયરિંગ કેસમાં સુરત સુધી તપાસના તાર લંબાયા, CCTVના આધારે પોલીસને મળી સફળતા
મુંબઇમાં અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફની કાર પર થયેલી ફાયરિંગની ઘટનામાં તપાસના તાર સુરત સુધી લંબાતા મુંબઇ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચી હતી.
Published : October 19, 2026 at 9:16 PM IST
સુરત: મુંબઇમાં અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફની કાર પર થયેલી ફાયરિંગની ઘટનામાં તપાસના તાર સુરત સુધી લંબાતા મુંબઇ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચી હતી. લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા હોવાની આશંકા ધરાવતા ત્રણ શંકાસ્પદોની શોધખોળ દરમિયાન સુરત રેલવે સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા હતા. ફૂટેજમાં ત્રણ શંકાસ્પદ ઉતાવળમાં સ્ટેશન પરિસરમાં પ્રવેશતા અને પ્લેટફોર્મ નંબર-1 તરફ જોડતા જોવા મળ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, મુંબઈમાં ટાઈગર શ્રોફની કાર પર ફાયરિંગની ઘટના બાદ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ તેજ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન શંકાસ્પદોની હિલચાલ સુરત રેલવે સ્ટેશન સાથે જોડાતાં મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP પોતાની ટીમ સાથે સુરત પહોંચ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યવાહી અત્યંત ગુપ્ત રાખવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં સુરત રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF)ના સ્થાનિક અધિકારીઓને પણ તપાસની વિગતો આપવામાં આવી નહોતી.
મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સુરત રેલવે સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરતાં ત્રણ શંકાસ્પદોની હિલચાલ સામે આવી હતી. ફૂટેજમાં ત્રણેય શખ્સો સ્ટેશનની બહારથી દોડતા દોડતા અંદર પ્રવેશતા જોવા મળ્યા હતા. ત્યારબાદ પ્લેટફોર્મ નંબર-1 પર પહોંચીને તેઓ ટ્રેન પકડવા માટે દોડતા નજરે પડ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ, ત્રણમાંથી બે શખ્સો આગળ દોડતા હતા, જ્યારે કાળા રંગનું ટી-શર્ટ પહેરેલો ત્રીજો શખ્સ પણ તેમની પાછળ દોડીને ટ્રેનમાં ચડતો જોવા મળ્યો હતો.
શંકાસ્પદો સુરતથી પસાર થતી પુણે-જયપુર એક્સપ્રેસમાં સવાર થઈને ફરાર થયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જોકે, મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ત્યારે ટ્રેન આગળ નીકળી ગઈ હતી અને રતલામ સુધી પહોંચી ચૂકી હતી. આથી તપાસની કડી મેળવવા માટે CCTV ફૂટેજ અને ટ્રેનની હિલચાલ અંગેની વિગતો તપાસવામાં આવી હતી.
મુંબઈ પોલીસ પાસે શંકાસ્પદોના ફોટોગ્રાફ્સ હોવા છતાં ગોપનીયતાના કારણોસર શરૂઆતમાં સ્થાનિક RPF કર્મચારીઓને તે બતાવવામાં આવ્યા નહોતા. CCTV ફૂટેજની તપાસ બાદ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સ્થાનિક પોલીસ અને RPFને એલર્ટ કર્યા હતા. સુરત રેલવે પોલીસને આ મામલે સવારે આશરે 11 વાગ્યાની આસપાસ જાણ થઈ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
દરમિયાન, મુંબઈમાં ટાઈગર શ્રોફની કાર પર ફાયરિંગ કરનારા શંકાસ્પદોને ઘટનાના આશરે 15 કલાકની અંદર રાજસ્થાનના કોટા રેલવે સ્ટેશન પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. સુરત રેલવે સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજમાં દેખાયેલી હિલચાલ અને આરોપીઓની ધરપકડ વચ્ચેની કડી અંગે વધુ સત્તાવાર વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. સમગ્ર મામલે મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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