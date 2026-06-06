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વટવામાં હત્યાકાંડની તપાસે ખોલ્યો દેશવિરોધી ષડયંત્રનો ભેદ, નકલી ચલણનું કારખાનું ઝડપાયું

પોલીસે અંદાજે 30 લાખ રૂપિયાની નકલી નોટો કબજે કરી

પોલીસે અંદાજે 30 લાખ રૂપિયાની નકલી નોટો કબજે કરી
પોલીસે અંદાજે 30 લાખ રૂપિયાની નકલી નોટો કબજે કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 4:58 PM IST

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અમદાવાદ: વટવા વિસ્તારમાં હત્યાના એક કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસના હાથમાં એવી કડી લાગી કે જેના આધારે નકલી ભારતીય ચલણી નોટોના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. મૃતક ઇમરાન સબ્બીર સિંઘાના ફ્લેટમાંથી નકલી નોટો બનાવવાના સાધનો, કલર પ્રિન્ટર અને અન્ય સામગ્રી મળી આવતાં પોલીસે સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે ઇમરાન સિંઘા અને તેના સાગરિતોએ વટવાના સતેજ હોમ્સ વિસ્તારમાં ભાડાનું મકાન રાખીને નકલી ₹500ની ભારતીય ચલણી નોટો બનાવવાનું ગેરકાયદેસર કારખાનું શરૂ કર્યું હતું. આરોપીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી નોટો બજારમાં વિવિધ લોકો મારફતે ચલાવવામાં આવતી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ ગેંગે માર્ચ 2026થી નકલી ચલણ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી હતી.આ કેસમાં સુરજ સહાની, રવિકુમાર શાહ, વિરેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે વિરૂ બઘેલ, ચરણમોહન શર્મા સહિત કુલ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક કિશોરની પણ સંડોવણી સામે આવી છે. પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પોલીસે અંદાજે 30 લાખ રૂપિયાની નકલી નોટો કબજે કરી (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન એક મહત્વની બાબત સામે આવી હતી કે ઇમરાન સિંઘાની હત્યા બાદ આરોપીઓએ આશરે ₹30 લાખની નકલી નોટો, લેપટોપ, કલર પ્રિન્ટર અને અન્ય સાધનો ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ સંતાડી દીધા હતા. ઝોન-8 એલસીબી અને વટવા પોલીસની ટીમે આરોપીઓને સાથે રાખીને વિવિધ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી અને ત્યાંથી કુલ ₹28,94,800ની નકલી ભારતીય ચલણી નોટો કબ્જે કરવામાં સફળતા મેળવી હતી.

પોલીસ તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે. આરોપીઓ માત્ર નકલી નોટો છાપી રહ્યા હતા એટલું જ નહીં પરંતુ ભારતીય અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદે આ નોટો બજારમાં ઠાલવવાનું સુનિયોજિત કાવતરું પણ રચી રહ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગેંગ દ્વારા આશરે ₹60 લાખ જેટલી નકલી નોટો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી મોટી માત્રા બજારમાં પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઝોન-8ના ડીસીપી મયુર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, વટવા પોલીસ અને એલસીબી ઝોન-8ની ટીમે હત્યાના કેસની તપાસ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મેળવ્યા હતા. મૃતકના રહેઠાણમાંથી નકલી ચલણ બનાવવાના સાધનો મળતાં સમગ્ર રેકેટનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં ₹28.94 લાખની નકલી નોટો જપ્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે તપાસમાં આશરે ₹60 લાખની નકલી નોટો બનાવવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આ રેકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે.

આ કેસમાં બનાસકાંઠાના મેરાજભાઈ રબારીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મેરાજભાઈ સામે અગાઉ પણ નકલી ચલણ સંબંધિત ગુનાઓ નોંધાયેલા છે અને એક કેસમાં તેમને સજા પણ થઈ ચૂકી છે. આથી તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે કે શું આ સમગ્ર રેકેટ પાછળ કોઈ જૂનું સંગઠિત નેટવર્ક કાર્યરત હતું કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ ચાલુ છે.

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