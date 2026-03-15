ભાવનગરમાંથી નશાકારક કફ સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો, 1920 બોટલ સાથે એક શખ્સની અટકાયત
Published : March 15, 2026 at 12:12 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર જિલ્લામાં દારૂ-ગાંજા અને ડ્રગ સાથે નશાકારક કફ સીરપ ઉપર પણ પોલીસ તવાઇ બોલાવી રહી છે. ડૉક્ટરની મંજૂરી વગર થતા કફ સિરપના વેચાણને પગલે પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે. ભાવનગર SOGની ટીમે કફ સિરપની 1920 બોટલ સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રતિબંધિત કફ સીરપને પગલે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કફ સીરપ માટે ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન ખૂબ જરૂરી હોય છે. ત્યારે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી વગર પ્રતિબંધિત નશાકારકના થતા વેચાણને લઈને પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે. ભાવનગર શહેરમાં કોડેઇન ફોસ્ફેટ ઘટક ધરાવતી કફ સીરપના વેપલા ઉપર પોલીસની બાઝ નજર છે ત્યારે હાલમાં SOG પોલીસે કફ સીરપનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે.
SOG પોલીસે GIDCમાંથી ઝડપી સીરપ
ભાવનગરની પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીને પગલે ભાવનગર શહેરમાં આવેલી ચિત્રા GIDC વિસ્તારમાં બાતમીવાળી જગ્યા ઉપર રેડ કરી હતી. SOG પોલીસે ચિત્રા GIDCના પ્લોટ નંબર 339/1 શોપ નંબર પર તપાસ કરતા 1920 જેટલી કોડેઇન ફોસ્ફેટ ધરાવતી કફ સીરપનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો.
એક શખ્સની અટકાયત
શહેરની ચિત્રા GIDCમાંથી ઝડપેલી કફ સીરપ 3,04,128 કિંમતની છે ત્યારે તેની સાથે ભાવનગર શહેરના દેવરાજનગર વિસ્તારમાં રહેતા પચાસ વર્ષીય ભાવેશભાઈ અમુલભાઇ દુધેલાને પણ ઝડપી લીધો છે. SOG પોલીસે આ મામલે ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
