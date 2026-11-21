Ramoji Excellence Awards 2026: મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ માટે છેક સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લડનારા ડૉ. ગણેશ બારૈયાનો ઈન્ટરવ્યૂ
ETV ભારતનાં મોનિકા સિંહ સાથેની એક વિશેષ મુલાકાતમાં, 'યુથ આઈકોન' પુરસ્કાર વિજેતા ડૉ. ગણેશ બારૈયા તેમની કાનૂની લડાઈ વિશે વાત કરે છે.
Published : November 21, 2026 at 9:24 AM IST
વિજયવાડા: લોકો ઘણીવાર તેમના હીરોને 'ઉપર તરફ' જોઈને વાત કરતા હોય છે, પરંતુ ભાવનગરના ડૉ. ગણેશ બારૈયા જેવા વ્યક્તિઓ પણ હોય છે જેમને આપણે આંખમાં આંખ પરોવીને, અથવા કદાચ સહેજ નીચેથી જોવાની જરૂર છે જેથી આપણે ખરેખર સમજી શકીએ કે સાચું કદ કોને કહેવાય.
ગુજરાતના ભાવનગરના રહેવાસી અને 3 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતા આ તબીબે વર્ષો દરમિયાન એ સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે જ્યારે મુશ્કેલ સમય આવે છે, ત્યારે મક્કમ મનોબળ ધરાવતા લોકો કેવી રીતે આગળ વધે છે. NEET પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી, શરૂઆતમાં મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાએ તેમની ઓછી ઊંચાઈને ટાંકીને તેમને પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. લગભગ આઠ વર્ષ પહેલાં, તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટના એક સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદા દ્વારા કાનૂની લડાઈ જીતી લીધી, જેનાથી તેમના માટે મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થયો.
રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026
16 નવેમ્બરના રોજ વિજયવાડામાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારોહમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે ડૉ. બારૈયાને 'યુથ આઈકોન' કેટેગરીમાં 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026' એનાયત કરવામાં આવ્યો. આ કાર્યક્રમમાં આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ, આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ સૈયદ અબ્દુલ નઝીર, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ભૂપતિ રાજુ શ્રીનિવાસ વર્મા અને રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન તથા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી કિરણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ડૉ. બારૈયાએ કહ્યું, "રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ મેળવવો એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કેવી રીતે તેમની ઓછી ઊંચાઈ મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અસ્વીકારનું કારણ બની હતી.
એક કઠિન સફરની શરૂઆત
તળાજાની નીલકંઠ વિદ્યાપીઠમાંથી ધોરણ 11 અને 12નો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમણે 2018માં NEET-UG પરીક્ષા પાસ કરી. ત્યારબાદ તેમણે MBBS પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાની એક સમિતિએ તેમનો પ્રવેશ ફગાવી દીધો. ડૉ. બારૈયા કહે છે કે, સમિતિએ એવું કારણ આપ્યું હતું કે તેમની 3 ફૂટની ઊંચાઈ અને 72 ટકા દિવ્યાંગતાને કારણે તેઓ ઈમરજન્સી કેસ સંભાળવા, સર્જરી કરવા અથવા સામાન્ય ઓપરેશન ટેબલની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે ‘‘શારીરિક રીતે અયોગ્ય’’ છે.
2 જુલાઈ, 2018ના રોજ, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેમની ફરીથી તબીબી તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં તેમને ફરી એકવાર અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યા. તબીબે જણાવ્યું, "હું ખૂબ નિરાશ થઈ ગયો હતો અને મને ડર હતો કે ડૉક્ટર બનવાનું મારું સ્વપ્ન અધૂરું જ રહી જશે. તે સમયે મારા શિક્ષક અને મારા માતા-પિતાએ મને મારા સંકલ્પ પર મક્કમ રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો."
પિતા કેસ દાખલ કરવાના વિરોધમાં હતા
ડૉ. બારૈયા યાદ કરતા જણાવે છે કે, તેમના શાળાના આચાર્ય દલપતભાઈ કટારિયાએ તેમને કહ્યું હતું કે, જો તેમને MBBS અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવો હોય, તો તેમણે અન્યાય સામે લડવું જ પડશે. શિક્ષકે તેમને કહ્યું, "આપણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવો પડશે." તે સમયે, તેમના પિતા વિઠ્ઠલભાઈ બારૈયા ચિંતિત હતા અને તેમણે આગ્રહ રાખ્યો કે આપણે સિસ્ટમ સામે ન પડવું જોઈએ. પરંતુ કટારિયાએ તેમને સમજાવ્યા કે આ લડાઈ કોઈ સંઘર્ષનો વિષય નથી, પરંતુ શિક્ષણ મેળવવાના અધિકારની વાત છે.
'કાનૂની લડત'
ડૉ. બારૈયા જણાવે છે કે, તેમના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાથી, કાનૂની કાર્યવાહીનો તમામ ખર્ચ કટારિયાએ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો, પરંતુ બે મહિના પછી તેઓ કેસ હારી ગયા.
પરંતુ કટારિયા અટક્યા નહીં. તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો. ચાર મહિના પછી, 2 ઓક્ટોબર 2018ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે તેઓ MBBS અભ્યાસક્રમમાં બેઠક મેળવવા માટે હકદાર છે અને શારીરિક ઊંચાઈ તેમાં અવરોધ બની શકે નહીં.
ડૉ. બારૈયા યાદ કરતાં કહે છે, "સુપ્રીમ કોર્ટના આ ઐતિહાસિક ચુકાદાથી અમારા બધામાં ખૂબ આનંદ છવાઈ ગયો હતો."
પરંતુ 2018માં મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાથી, સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે તેમના માટે એક બેઠક અનામત રાખવામાં આવે. તેમને ભાવનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મળ્યો.
મેડિકલ અભ્યાસ દરમિયાન તેમને રોજિંદા જીવનમાં શારીરિક પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હતો, પરંતુ તેઓ કહે છે કે ક્લાસમેટ અને શિક્ષકોના સહયોગથી તેમને ઘણી મદદ મળી.
ડૉ. બારૈયા કહે છે, "કોલેજમાં, પ્રોફેસરો અને ક્લાસમેટોએ મારા માટે ભૌતિક વાતાવરણમાં જરૂરી ફેરફારો કર્યા હતા. મારા માટે આગળની હરોળમાં બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી હતી અને ખાસ ખુરશીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેથી હું લેબોરેટરીના ટેબલ અને ડિસેક્શન ટેબલ સુધી પહોંચી શકું."
સર્જરી દરમિયાન, તેમના સાથી વિદ્યાર્થીઓ સ્વયંસેવા કરીને તેમને ઊંચકી લેતા અથવા સ્ટૂલ ગોઠવી આપતા, જેનાથી તેઓ ઓપરેટિંગ થિયેટરમાં સક્રિયપણે ભાગ લઈ શકતા હતા. તે કહે છે, "72 ટકા શારીરિક દિવ્યાંગતા હોવાને કારણે, મારી લખવાની ગતિ ધીમી હતી. કોલેજે મારા માટે રાઇટરની વ્યવસ્થા કરી અને લેખિત પરીક્ષાઓમાં મને વધારાનો સમય આપ્યો; મેડિકલ કોલેજમાં આવું અગાઉ ક્યારેય બન્યું ન હતું."
બાળપણ અને સર્કસ તરફથી મળેલી એક ઓફર
ડૉ. બારૈયા એક સામાન્ય પરિવારમાં ઉછર્યા હતા. તેમના પિતા, વિઠ્ઠલભાઈ બારૈયા, ખેતીકામ કરતા હતા અને ગણેશ સહિત નવ બાળકોના મોટા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. ડૉ. બારૈયા જણાવે છે, "એકવાર મારા ગામ 'ગોરખી'માં એક સર્કસ મંડળી આવી હતી. તેના આયોજકોએ મારા પિતાને મને 'ખરીદી' લેવા માટે 5 લાખ રૂપિયા આપવાની ઓફર કરી હતી. પરંતુ મારા પિતાએ સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી અને કહ્યું કે તેમને પૈસાની જરૂર નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ ઈચ્છે છે કે હું ભણી-ગણીને સમાજ માટે કંઈક સારું કામ કરું."
'દર્દીઓ મને આશ્ચર્યથી જોતા'
1 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ ભાવનગરની સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને સર ટી. હોસ્પિટલમાં એમબીબીએસ (MBBS) અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ લીધા બાદ, ત્રીજા અને ચોથા વર્ષ દરમિયાન તેમને હોસ્પિટલમાં ક્લિનિકલ પોસ્ટિંગ મળી. તેઓ યાદ કરતાં કહે છે, "જ્યારે પણ દર્દીઓ કે તેમના સગાં મને જોતા, ત્યારે તેઓ મારી ઊંચાઈ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા."
તેઓ વધુમાં કહે છે કે, લોકો એ બાબતે દ્વિધામાં રહેતા હતા કે આટલી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતા વ્યક્તિ પાસે સારવાર કરાવવી જોઈએ કે નહીં. ડૉ. બારૈયા કહે છે, "પરંતુ જ્યારે મેં દર્દીઓ અને તેમના સગાંઓ સાથે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળી, ત્યારે તેમનો મારા પરનો વિશ્વાસ વધવા લાગ્યો. લોકોને ખાતરી થવા લાગી કે હું તેમને સારી સારવાર આપી શકું છું. બાળકો સાથે કામ કરતી વખતે મારી ઊંચાઈ એક મોટો ફાયદો સાબિત થઈ. બાળકો મારી સાથે ખૂબ જ સરળતાથી જોડાઈ શકતા અને મારી સાથે સહજતા અનુભવતા હતા."
સરકારી ડૉક્ટર તરીકે, તેઓ હવે ગુજરાતના ગ્રામીણ અને ઓછી આવક ધરાવતા સમુદાયોને તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
ડૉ. ગણેશ બારૈયાને મળેલા અન્ય સન્માનો
ભાવનગર હેરિટેજ "30 અન્ડર 30" ચેન્જમેકર (2026): આરોગ્ય સેવા અને દિવ્યાંગ અધિકારો માટેના તેમના યોગદાનને બિરદાવતા, ડૉ. બારૈયાને ‘ભાવનગર હેરિટેજ’ મેગેઝિનના ફ્રન્ટ પેજ પર સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમને ‘ક્લાસ ઓફ 2026 - 30 અન્ડર 30’ની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.
વર્ષ 2024માં, તેમણે સફળતાપૂર્વક તેમની તબીબી (મેડિકલ) ડિગ્રી મેળવી. માત્ર ત્રણ ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતા ડૉ. બારૈયા વિશ્વના સૌથી ઓછા કદના પ્રેક્ટિસ કરતા ડૉક્ટર તરીકે ઓળખ પામ્યા છે.
‘કૌન બનેગા કરોડપતિ’ (KBC 18)માં વિશેષ અતિથિ: વર્ષ 2026માં, અમિતાભ બચ્ચનના લોકપ્રિય ગેમ શો ‘કૌન બનેગા કરોડપતિ’માં તેમને વિશેષ અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
‘બાળકો વચ્ચે સરખામણી કરવી અયોગ્ય છે’
ડૉ. બારૈયા ભારપૂર્વક કહે છે કે દરેક બાળકમાં વિશિષ્ટ ક્ષમતાઓ હોય છે, અને એક બાળકને બીજા બાળક સાથે સરખાવવું અયોગ્ય છે. દિવ્યાંગ બાળકોને શારીરિક મર્યાદાઓ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમના મન અને વિચારશક્તિ પર કોઈ બંધન હોતું નથી. તેઓ કહે છે, “હું દરેકને અનુરોધ કરીશ કે ક્યારેય હાર ન માનો અને હંમેશા આગળ વધતા રહો. સખત મહેનત અને સંઘર્ષ એ જીવનનો અભિન્ન અંગ છે. જો તમારે તમારા લક્ષ્યો હાંસલ કરવા હોય, તો તમારે પડકારોનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. એક દિવસ સફળતા ચોક્કસ મળશે.”
અંગદાનને પ્રોત્સાહન
ડૉ. બારૈયા કહે છે કે એક ડૉક્ટર તરીકે, તેઓ સેવાભાવનાથી પ્રેરાઈને ‘ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન’ સાથે સક્રિયપણે જોડાયેલા છે. તેઓ અંગદાન અંગેના અભિયાનોમાં કાર્યરત છે અને કહે છે કે, “એક વ્યક્તિનું અંગદાન આઠ લોકોના જીવ બચાવી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ અંગદાનના અભિયાનને સમર્થન આપ્યું છે.” ડૉ. બારૈયાની ભાવનગર જિલ્લામાં અંગદાન જાગૃતિ કાર્યક્રમ માટે ‘બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
જોકે ડૉ. બારૈયાની શરૂઆતની ઈચ્છા જનસેવા કરવા માટે ‘ઇન્ડિયન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ’ (IAS) અધિકારી બનવાની હતી, પરંતુ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ દરમિયાન જ્યારે તેમને સમજાયું કે ડૉક્ટરો ગ્રામીણ અને વંચિત સમુદાયો પર કેટલો ઊંડો સકારાત્મક પ્રભાવ પાડી શકે છે, ત્યારે તેમણે તબીબી ક્ષેત્રે આગળ વધવાનો નિર્ણય લીધો. 'યુથ આઇકોન' તરીકે યોગ્ય રીતે ઓળખ પામેલા ડૉ. બારૈયા યુવા પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેમણે સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે પડકારો સામે હતાશ થઈને બેસી રહેવાને બદલે કે તેને જેમ છે તેમ સ્વીકારી લેવાને બદલે, દ્રઢ નિશ્ચય સાથે અને મસ્તક ઊંચું રાખીને તેનો સામનો કરવો જોઈએ અને તેના પર વિજય મેળવવો જોઈએ.
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