ETV Bharat / state

‘સ્ત્રી સાથેનું વર્તન જોઈ આંખમાં આંસુ આવી ગયા…’, નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ ‘મારણ’ પાછળની અસલી કહાની

“ઓડિયન્સ માટે ઇન્ટરનેશનલ કન્ટેન્ટ બિયોન્ડ જવું જરૂરી હતું” – ‘મારણ’ના એવોર્ડ વિનિંગ ડિરેક્ટર અભિષેક જૈન

નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ ‘મારણ’ ના ડિરેક્ટર અભિષેક જૈનનો એક્સ્ક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ ETV BHARAT GUJARATI સાથે
નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ ‘મારણ’ ના ડિરેક્ટર અભિષેક જૈનનો એક્સ્ક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ ETV BHARAT GUJARATI સાથે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:28 AM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 10:42 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: અનાઉન્સમેન્ટ સમયે શૂટિંગ ચાલુ હતું અને સ્ક્રીન પર ‘મારણ’નું નામ ચમક્યું! ગુજરાતી સિનેમામાં ડાર્ક-થ્રિલર સબ્જેક્ટનું જોખમ લેવાથી લઈને 80 મિનિટનું કન્ટેન્ટ કાપવાના દર્દ સુધી… વાંચો અભિષેક જૈન સાથેની ખાસ મુલાકાત.

સામાન્ય રીતે ગુજરાતી સિનેમામાં કૌટુંબિક ડ્રામા કે હાસ્યની બોલબાલા વચ્ચે જ્યારે સમાજના એક વણઉકેલાયેલા અને અંધારા સત્ય પર ફિલ્મ બને છે, ત્યારે તે દર્શકોના દિલને હચમચાવી મૂકે છે. 72મા નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડ્સમાં ‘બેસ્ટ ફિચર ફિલ્મ ઇન ગુજરાતી’નો એવોર્ડ જીતનારી ફિલ્મ ‘મારણ’ પણ આવી જ એક કૃતિ છે. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 20 વર્ષ પૂર્ણ થવાના એ જ દિવસે મળેલા આ સર્વોચ્ચ સન્માન બાદ, ફિલ્મના ડિરેક્ટર અભિષેક જૈન સાથે અમારી ખાસ ટીમે વાતચીત કરી હતી. ફિલ્મના નિર્માણ પાછળની સંવેદના, અસલી સંઘર્ષ અને ઇમોશનલ સફર અંગે તેમણે ખુલ્લા મનથી વાતો કરી છે.

નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા ફિલ્મ ‘મારણ’ ના ડિરેક્ટર અભિષેક જૈનનો એક્સ્ક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ ETV BHARAT GUJARATI સાથે (ETV Bharat Gujarat)

“બરાબર 20 વર્ષ પહેલાં આ જ દિવસે મેં સિનેમાની દુનિયામાં કદમ મૂક્યા હતા અને આજે મારી ફિલ્મ ‘મારણ’ને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. મોબાઇલના જમાનામાં ઇન્ટરનેશનલ કન્ટેન્ટ જોઈ રહેલી ઓડિયન્સ માટે કંઈક અલગ પીરસવાના સાહસ અને પડકારો અનેક છે.” – અભિષેક જૈન, ડિરેક્ટર, મારણ

પોતાની ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો છે, કેવી અનુભૂતિ થઈ રહી છે?

અનાઉન્સમેન્ટ થયું ત્યારે શૂટિંગ ચાલુ હતું. અનાઉન્સમેન્ટ શરૂ થયા ત્યારે ઉત્સુક્તા વધી. એક તરફ શૂટિંગ ચાલુ હતું અને બીજી તરફ ફોનની સ્ક્રીનમાં જેવું ‘મારણ’નું નામ આવ્યું ત્યારે હું એકદમ ઉત્તેજિત થઈ ગયો. 18મી જુલાઈએ અનાઉન્સ થયું ત્યારે તેના એક્ઝેક્ટ 20 વર્ષ પહેલાં 18 જુલાઈએ જ મેં ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શરૂઆત કરી હતી. માટે આ બધું એક સંજોગ હોય તેવું લાગે છે.

સામાન્ય રીતે ગુજરાતી સિનેમામાં કોમેડી કે ફેમિલી ડ્રામા વધુ ચાલે છે, ત્યારે ‘મારણ’ જેવા ડાર્ક/થ્રિલર અથવા બિન-પરંપરાગત વિષય પર ફિલ્મ બનાવવાનું જોખમ લેવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું હતું? સ્ક્રિપ્ટના કયા પોઇન્ટે તમને આ પ્રોજેક્ટ કરવા માટે મજબૂર કર્યા?

આ સબ્જેક્ટ સિરિયસ છે. આપણા સમાજની અંદર એવી ઘટનાઓ બની રહી છે કે જેના પર ફિલ્મ બનવી જોઈએ. હું ગુજરાત બહાર હતો ત્યારે ક્યાંક સ્ત્રીને રસ્તામાં માર ખાતા જોઈ. રોકવાનો પ્રયાસ કરતાં સ્ત્રીએ જ કહ્યું કે, “યે મેરા મર્દ હૈ સાહબ, જાને દો…” રોજેરોજ હજારો સ્ત્રીઓ ગુમ થઈ જાય છે, અને ત્યારબાદ તેમને સમાજ કઈ રીતે જુએ છે. આ તો એવી વાત છે જે આપણી આસપાસ રોજ થઈ રહી છે. લોકો ફિલ્મને જોયા બાદ સાયલન્ટ થઈ જાય છે. દર્શકોને ડુમો ભરાઈ જાય તેવી ફિલ્મ આવી રહી છે.

આપણી આસપાસ જે બની રહ્યું છે તેને તમે સ્ક્રીન પર દર્શાવ્યું?

ઓડિયન્સના હાથમાં મોબાઇલ છે. તે લોકો ઇન્ટરનેશનલ, સાઉથ ઇન્ડિયન કન્ટેન્ટ જુએ છે, માટે તે લોકો માટે તેના બિયોન્ડ જોવું છે. આ પણ એવી ફિલ્મ છે કે જે ઓડિયન્સ બીજી ભાષામાં જોઈ રહ્યા છે, માટે આવી ફિલ્મો બનવી જરૂરી છે.

આ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન અથવા પ્રોડક્શન તબક્કે એવી કઈ સૌથી મોટી મુશ્કેલી કે કટોકટી આવી હતી જે સામાન્ય દર્શકો કે મીડિયાથી છૂપી રહી ગઈ હોય, અને જેણે આખી ટીમને હચમચાવી દીધી હોય?

રિસર્ચ શરૂ કર્યું ત્યારે આવું ઘણી વાર થયું છે. વાંચ્યું, જોયું, સાંભળ્યું હોય ત્યારે ઘણા એવા બનાવોએ અમને અંદરથી એકદમ શાંત કરી દીધા હોય. એક ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં જોયું કે એક મહિલા અંધારી સ્ક્રીનમાં બોલી રહી છે. તેની વાતે અમને સૌને અંદરથી હચમચાવી દીધા. તેની સાથે જે થયું, અને પરિવારજનોએ જે વર્તાવ કર્યો તે તેનાથી વધારે દુઃખદાયી હતું. તે ડોક્યુમેન્ટ્રીએ અમારી આંખોમાં આંસુ લાવી દીધા.

સ્ક્રિપ્ટિંગ કે શૂટિંગ દરમિયાન કયો સીન એવો હતો જે શૂટ કરવો ઇમોશનલી કે ટેકનિકલી સૌથી વધુ પડકારજનક રહ્યો?

ફિલ્મમાં ઘણા એવા પાસાઓ છે કે જે કટ કરવા પડ્યા. અગાઉ આ વેબ સિરીઝ હતી, માટે 80 મિનિટનું કન્ટેન્ટ કાપ્યું છે. એટલે એવું કહેવાય કે દિલના 80 ટુકડા થઈ ગયા હોય.

નેશનલ એવોર્ડ મળવાનો ક્રાઇટેરિયા શું હોય છે અને આખી પ્રોસેસ શું હોય છે?

ફિલ્મ બનાવ્યા બાદ અને સેન્સર સર્ટિફિકેટ મેળવ્યા બાદ તેને એવોર્ડ માટે સબમિટ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ ત્યાં સેંકડો ફિલ્મો આવતી હોય છે, તેમાંથી એક ફિલ્મને સિલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ બહુ જ કઠીન હોય છે. ક્યાંક કોઈ નોંધ ગુજરાતી ફિલ્મો માટે લેવાઈ રહી છે, તે વાત ચોક્કસ છે. જ્યુરી મેમ્બર માટે આ પ્રોસેસ ખૂબ ટફ રહેતી હોય છે.

તમે પણ જ્યુરી મેમ્બર રહી ચૂક્યા છો, તો આ પ્રોસેસ કેટલી ટફ રહેતી હોય છે?

હું ઘણા બધા ક્ષેત્રે જ્યુરી મેમ્બર રહ્યો છું, પરંતુ સેન્ટ્રલ જ્યુરી સુધી ગયો નથી. ખૂબ જ સિક્રેટિવ પ્રોસેસ હોય છે. અમે ક્યાં હોઈએ છીએ તે કોઈને ખબર પણ ના હોય કે અમે ક્યાંથી જજ કરી રહ્યા છીએ. સતત મૂવીને જજ કરવા માટે બેસી રહેવાનું અને તેમાંથી તેને સિલેક્ટ કરવાનું ઘણું ટફ હોય છે.

શું ફિલ્મ બનાવતી વખતે જ તમને એવું લાગ્યું હતું કે આ કન્ટેન્ટ એવોર્ડ-વિનિંગ બનશે? કે પછી બોક્સ ઓફિસ અને એવોર્ડ્સ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો કોઈ અલગ જ આયોજન હતું?

જે ફિલ્મો બનાવે છે તે પોતાની જાત માટે ફિલ્મ બનાવે છે. અમને જરા પણ ખ્યાલ નહોતો કે આ ફિલ્મ એવોર્ડ માટે જશે. આ એક અલગ ફિલ્મ છે. આ વિકએન્ડ ઓપનર નથી. આવા સબ્જેક્ટને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો તે જ તેની મોટી સફળતા છે.

‘મારણ’ને મળેલી આ સફળતા પછી, હવે પ્રાદેશિક ગુજરાતી સિનેમાને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ્સ સુધી લઈ જવા માટે તમારી આગામી રણનીતિ શું છે?

પ્રયાસો વર્ષોથી થતા આવી રહ્યા છે. 2012થી અત્યાર સુધી હું પ્રયત્નશીલ છું. ‘હેલ્લારો’ માટે ગોલ્ડન લોટસ એવોર્ડ મળ્યો છે, ‘છેલ્લો શો’ ઓસ્કર માટે ગઈ, ફિલ્મ અભિનેતાઓને એવોર્ડ મેળવ્યો છે. ‘લાલો’એ 100 કરોડની ક્લબમાં એન્ટ્રી મેળવી લીધી. હજી આગળ જતાં વધારે સારી સફળતા મળશે.

આ અનોખી સિદ્ધિ સાબિત કરે છે કે જો કન્ટેન્ટમાં દમ હોય તો દર્શકો દરેક ભાષા અને વિષયને આવકારે છે. ‘હેલ્લારો’, ‘છેલ્લો શો’ (Last Film Show) અને હવે ‘મારણ’ જેવી ફિલ્મો એ વાતે મહોર મારે છે કે ગુજરાતી સિનેમા હવે સ્થાનિક સીમાઓ ઓળંગીને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર પોતાની મજબૂત છાપ છોડી રહ્યું છે. ‘મારણ’ની આ જીત માત્ર એક ટીમ કે ડિરેક્ટરની નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતી સિનેમાની એક નવી અને બોલ્ડ સફરની શરૂઆત છે.

‘મારણ’ માત્ર એક ફિલ્મ નથી, પણ આપણી આસપાસની એક કડવી વાસ્તવિકતાનો અરીસો છે. આ નેશનલ એવોર્ડની જીત એ વાતનો પુરાવો છે કે સાચો સબ્જેક્ટ અને પ્રમાણિક પ્રયાસ ક્યારેય એળે જતો નથી. ગુજરાતી સિનેમાના આ સુવર્ણકાળમાં આવી વધુ ફિલ્મો વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનું નામ રોશન કરતી રહેશે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : August 14, 2026 at 10:42 AM IST

TAGGED:

MARAN MOVIE NATIONAL FILM AWARD
ABHISHEK JAIN DIRECTOR
ABHISHEK JAIN DIRECTOR FILM MAARAN
ABHISHEK JAIN ETV INTERVIEW
NATIONAL AWARD WINNING FILM MAARAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.