દાહોદમાં ઘરફોડ ચોરી કરે તે પહેલા જ આંતરરાજ્ય ગેંગ ઝડપાઇ, 72 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
દાહોદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ રાજ્યમાં હત્યા,લૂંટ, ધાડ, ચોરી જેવા ગુનાઓને અંજામ આપતી આંતરરાજ્ય ગેંગને ઝડપી પાડી છે.
Published : June 4, 2026 at 10:28 PM IST
દાહોદ: દાહોદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ રાજ્યમાં હત્યા,લૂંટ, ધાડ, ચોરી જેવા ગુનાઓને અંજામ આપતી આંતરરાજ્ય ગેંગને ઝડપી પાડી છે. આ આંતરરાજ્ય ગેંગ પાસેથી ધારદાર હથિયારો પણ પોલીસે કબજે લીધા છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
72 જેટલા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો
દાહોદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે (LCB)એ મધ્ય પ્રદેશની કુખ્યાત ગેંગને દાહોદમાં ચોરી કરે તે પહેલા જ ઝડપી લીધી હતી. બનાવની વિગત જોઇએ તો દાહોદમાં કેટલાક શખ્સોની શંકાસ્પદ ગતિવિધિની માહિતી દાહોદ LCBને મળી હતી. આ શખ્સોની અટકાયત કરી તપાસ કરતા તેમની પાસેથી ચોરામાં વપરાતા ઓજાર મળી આવ્યા હતા. પોલીસની આકરી પૂછપરછમાં આરોપીઓએ ઘરફોડ ચોરીની કબુલાત કરી હતી.
આ ગેંગ સામે દેશના અલગ અલગ રાજ્યમાં હત્યા, લૂંટ, ધાડ, ચોરી સહિતના 72 ગુના નોંધાયેલા છે. આ ગેંગ પાસેથી લોખંડ કાપવાનું હાઇડ્રોલિક કટર, નાની કટર, છરા સહિતના ઓજારો સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. આ ગેંગને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે 24 કલાકના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.
દાહોદના Dysp જગદીશ ભંડારીએ જણાવ્યું હતું કે, ઝડપાયેલા ઇસમો મૂળ મધ્યપ્રદેશના છે તેમજ એક પંજાબનો યુવક છે. તમામ આરોપીઓ સામે ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ સહિતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં કુલ 72 જેટલા ઘરફોડ, ધાડ, લૂંટ અને હત્યાના ગુના નોંધાયેલા છે. કેટલાક ગુનામાં તેઓ વોન્ટેડ પણ છે. દાહોદ LCBની ટીમે દાહોદમા ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપે તે પહેલા ઝડપી પાડી તેમની પાસેથી ઓજારો કબ્જે કર્યા છે. આરોપીઓ અલગ અલગ વેશમાં અથવા ફેરિયાઓના સ્વાંગમાં સોસાયટીઓમાં ફરી દિવસ દરમિયાન રેકી કરતા અને રાતના સમયે ટાર્ગેટ કરેલા ઘરને નિશાન બનાવી ચોરી કરતા હતા.
હાલ પોલીસ દ્વારા રિમાન્ડ મેળવી દાહોદમા કયા સ્થળે ચોરી કરવાના ઈરાદે આવ્યા હતા અને ગેંગમાં અન્ય કોણ કોણ સામેલ છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.
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