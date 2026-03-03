39.41 કરોડના આંતરરાજ્ય સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ, અમદાવાદથી બે આરોપી ઝડપાયા
દેશના વિવિધ રાજ્યમાં 59 સાયબર ક્રાઇમ ફરિયાદમાં 39.41 કરોડની ઠગાઇ આચરી હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું.
Published : March 3, 2026 at 1:42 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વધતા સાયબર ગુનાઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, CID ક્રાઇમ ગાંધીનગરે 39.41 કરોડ રૂપિયાથી વધુની આંતરરાજ્ય સાયબર ઠગાઇનો ભંડાફોડ કર્યો છે. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે અમદાવાદમાંથી સાયબર ઠગાઇ કરતા બે આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
આ બે આરોપીની તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે દેશના વિવિધ રાજ્યમાં કુલ 59 સાયબર ક્રાઇમ ફરિયાદમાં અંદાજે ₹39,41,26,382ની રકમ સંકળાયેલી છે. મહારાષ્ટ્રમાં 13, કર્ણાટકમાં 10, હરિયાણામાં 5 તેમજ દિલ્હી, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં આ રેકેટ સક્રિય હતું. ગુજરાતમાં પણ ત્રણ કેસ નોંધાયેલા છે.
ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં અમિત મહેન્દ્રભાઈ ગગેંરા વ્યવસાયે હેર સેલૂન સંચાલક અને રીતેશકુમાર ભોગીલાલ પટેલ વ્યવસાયે સ્ટેશનરી વેપારીનો સમાવેશ થાય છે. બંને આરોપીઓ અમદાવાદના નિવાસી છે. આરોપીઓ આર્થિક ભીંસમાં આવેલા વેપારીઓના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે મેળવી, તે મારફતે સાયબર ઠગાઈના નાણાં હેરફેર કરતા હતા.
આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનની તપાસ દરમિયાન 11થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની વિગતો મળી આવી છે. સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ પર ચકાસણી કરતાં સમગ્ર દેશમાં 59થી વધુ ફરિયાદો સાથે તેમનો સંબંધ સામે આવ્યો છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ ડિજિટલ અરેસ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ, ટ્રેનિંગ ફ્રોડ અને પાર્ટ ટાઈમ જોબ ફ્રોડ જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવી લોકોને લાલચ આપી મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરાવતા હતા. ટૂંકા સમયમાં વધુ નફો આપવાની ઓફરો દ્વારા ભોગ બનનારને વિશ્વાસમાં લઈ છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી.
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગાંધીનગરના SP સંજય કેશવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, સાયબર ક્રાઇમ હવે આંતરરાજ્ય સ્તરે સંગઠિત રીતે કાર્યરત છે અને આરોપીઓ સતત નવી પદ્ધતિઓ અપનાવી લોકોને નિશાન બનાવે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને ડિજિટલ ટ્રેલના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આવી ગેંગ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે અને નાણાંના ટ્રેલના આધારે અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પણ તપાસ પહોંચાડવામાં આવશે. કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે ત્રણ મોબાઇલ ફોન અને પાંચ લાખ રૂપિયાની રોકડ રકમ કબ્જે લીધી છે. વધુ આરોપીઓની સંડોવણી અંગે તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો: