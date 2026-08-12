ભારત ભ્રમણ પર નીકળેલા સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે જુનાગઢ પહોંચ્યા, ગિરનારથી થયા અભિભૂત
વર્ષ 1892માં ભારત ભ્રમણ યાત્રા અન્વયે વ્યક્તિમાંથી પરિવ્રાજક સાધુ તરીકે યુગપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદની જુનાગઢ યાત્રા પર વિશેષ અહેવાલ
Published : August 12, 2026 at 11:41 AM IST
જુનાગઢ: વર્ષ 1892માં યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ ભારતભ્રમણ યાત્રા પર નીકળ્યા હતા. જેમાં તેમની યાત્રાના પ્રથમ ચરણમાં તેઓ પોરબંદર અને બીજા ચરણમાં જુનાગઢ આવી પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ધર્મ અધ્યાત્મની સાથે 'ઉઠો જાગે અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો' આવું સુત્ર પણ આપ્યું હતું. ગિરનારથી તેઓ એટલા બધા અભિભૂત થયા કે તેમણે ગિરનારની રજને પવિત્ર અને ગિરનારની હવામાં આધ્યાત્મિકતા જેવા અનુભવો કરીને તેમણે અહીંથી જ હિમાલય જવાનો વિચાર પણ કર્યો.
યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદની ભારત ભ્રમણ યાત્રા
આજે સમગ્ર દેશમાં યુવા દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સ્વામી વિવેકાનંદની ભારત ભ્રમણ યાત્રાને લઈને આજે સમગ્ર દેશમાં યુવા દિવસ મનાવાઈ છે. વર્ષ 1892માં સ્વામી વિવેકાનંદે પરિવ્રજક સાધુ તરીકે ભારત ભ્રમણ યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી. તેમની આ યાત્રાના પ્રથમ ચરણમાં તેઓ સૌપ્રથમ 1892ના નવેમ્બર મહિનામાં પોરબંદર આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ 1892ના ડિસેમ્બર મહિનામાં તેઓ ફરી જુનાગઢ આવ્યા હતા. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર મહિનાના વચ્ચેના સમયગાળામાં યુગ પુરુષ નરેન્દ્ર દત્ત શિકાગોની સંસદમાં ઐતિહાસિક ભાષણ આપવા માટે જળ માર્ગે મુંબઈથી શિકાગો પહોંચ્યા હતા. શિકાગોની સંસદમાં ઐતિહાસિક ભાષણ આપ્યા બાદ તેઓ સોરઠની બીજા તબક્કાની મુલાકાતમાં જુનાગઢ પહોંચ્યા હતા.
નરેન્દ્ર દત્તની પોરબંદર મુલાકાત
સ્વામી વિવેકાનંદ 1892ના નવેમ્બર મહિનામાં ભારતભ્રમણ યાત્રા દરમિયાન પરિવ્રાજક સાધુ તરીકે પ્રથમ પોરબંદર પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે પોરબંદરના દિવાન મનસુખલાલ દેસાઈ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને પોરબંદરમાં આવેલા સુદામા મંદિરમાં તેમનું રોકાણ થયું હતું. નરેન્દ્ર દત્તના પોરબંદરમાં રોકાણ દરમિયાન સામાન્ય લોકો અને મંદિરે આવતા તમામ વ્યક્તિઓ સાથે તેઓ વેદાંત પર પ્રવચન અને ચર્ચાઓ કરતા હતા. પોરબંદરની તેમની આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ પોરબંદરના મહારાજા છત્રસિંહને પણ મળ્યા હતા, અને અહીં તેમણે આધ્યાત્મિકતા અને યુવાનો જાગે તે પ્રકારનો સંદેશો પણ આપ્યો હતો. પોરબંદરની તેમની આ મુલાકાત પૂર્ણ થયા બાદ સ્વામી વિવેકાનંદ દરિયાઈ માર્ગે મુંબઈ અને ત્યાંથી શિકાગોની સંસદમાં ઐતિહાસિક ભાષણ આપવા માટે નીકળ્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ જેટલા સમય સુધી પોરબંદરના સુદામા મંદિરમાં રોકાયા હતા આ સમય દરમિયાન તેઓ સુદામા મંદિરના ઓટલા પર રાતવાસો પણ કરતા હતા જે ઓટલો આજે પણ સુદામા મંદિરમાં સ્વામી વિવેકાનંદની હાજરીના પુરાવા રૂપે જોવા મળે છે.
સ્વામી વિવેકાનંદનો જુનાગઢ પ્રવાસ
યુગપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ શિકાગોની સંસદમાં ઐતિહાસિક ભાષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ 1892ના ડિસેમ્બર મહિનામાં જુનાગઢ પહોંચ્યા હતા. રાજકોટથી જુનાગઢ વચ્ચે પગપાળા અને રેલવે માર્ગે તેઓ જુનાગઢ પહોંચ્યા હતા. ઇતિહાસના પુસ્તકોમાં ઉલ્લેખ થયો છે તે મુજબ તેમણે 15 દિવસ સુધી ગિરનારમાં રોકાઈને આધ્યાત્મિક શાંતિની અનુભૂતિ પણ કરી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદે 15 દિવસના તેમના ગિરનાર રોકાણ દરમિયાન ગિરનારમાં આવેલી ગુફાઓમાં તપ સાધના અને યોગ કરીને ગિરનારના આધ્યાત્મિક અનુભવને પ્રાપ્ત કર્યો હતો. 15 દિવસ સુધી સ્વામી વિવેકાનંદનું ગિરનારમાં રોકાણ ભૃતુહરી અને ગોરખનાથ ગુફામાં થયું હોવાનો ઇતિહાસ જોવા મળે છે.
સ્વામી વિવેકાનંદે નવાબ સાથે પણ કરી હતી મુલાકાત
સ્વામી વિવેકાનંદની જુનાગઢ મુલાકાત પ્રસંગે નવાબ મહોબત ખાનને પણ મળવાનો પ્રસંગ યોજાયો હતો. જેમાં નવાબો સાથે થયેલી ચર્ચાઓ અને વિચારણા બાદ તમામ ધર્મ સત્ય છે, તેવો સંદેશો સ્વામી વિવેકાનંદે જુનાગઢના નવાબ મહાબત ખાનને આપ્યો હતો. જુનાગઢ આવેલા સ્વામી વિવેકાનંદને નવાબે ભેટ સોગાત આપવાની પોતાની ઈચ્છા રજૂ કરી હતી, પરંતુ એક પરિવ્રાજક સાધુ તરીકે ભારતભ્રમણ યાત્રામા આવેલા સ્વામી વિવેકાનંદે નવાબના ભેટ સોગાત લેવાનો સહર્ષ ઇન્કાર કરીને તેમણે અમદાવાદ તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું.
ગિરનારથી પ્રેરણા મેળવીને હિમાલય પ્રસ્થાન
1892ના ડિસેમ્બર મહિનામાં 15 દિવસ સુધી ગિરનારમાં રોકાણ કર્યા બાદ અહીંથી જ તેમને હિમાલય જવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ હતી, સ્વામી વિવેકાનંદે તેમના ગિરનાર સંસ્મરણોમાં નોંધ્યું હતું કે તપોભૂમિ અને ગિરનારની હવામાં આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ થાય છે. ગિરનારની આ આધ્યાત્મિક શાંતિથી તેઓ અહીંથી જ હિમાલય તરફ જવાનો વિચાર અમલમાં મુક્યો. ગિરનારમાં તેમના રોકાણ દરમિયાન તેઓ તપ, જપ, સાધના અને યોગમાં સતત પોતાનો સમય પસાર કરતા હતા. ખાલી સમયમાં તેઓ ગિરનારની ટેકરીઓ પર પરિભ્રમણ કરવાની સાથે ભોજન માટે ક્યારેક ભિક્ષાવૃત્તિ અને ફળ તેમજ દૂધથી જુનાગઢમાં 15 દિવસનો તેમની આધ્યાત્મિક યાત્રા પૂર્ણ કરી હતી.
વિવેકાનંદે તેમના ગુરુભાઈ પ્રિયનાથ સિંહાને લખ્યો પત્ર
સ્વામી વિવેકાનંદે તેમની જૂનાગઢ યાત્રાના સંસ્મરણો તેમના ગુરુભાઈ પ્રિયનાથ સિંહાને પત્ર દ્વારા પહોંચાડ્યો હતો. સ્વામી વિવેકાનંદે પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ ગિરનારની ભૂમિમાં ઋષિઓનો વાસ છે. ગિરનાર એ તપો ભૂમિ છે અને અહીંની રજમાં એક અનોખી શક્તિ સામેલ છે. વહેલી સવારે ત્રણ-ચાર વાગ્યે ઊઠીને યોગ સાધના અને ગિરનાર પરિભ્રમણની સાથે જે લોકો તેમને ગિરનાર પર મળતા હતા તેમની સાથે તેઓ વેદાંત પર ચર્ચા કરતા હતા. રાત્રિના સમયે ગિરનારમાં પણ તેઓ ખુલ્લા આકાશ નીચે સુતા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વયંમ માનતા હતા કે ભારતની શક્તિ આધ્યાત્મિકતામાં છે. અહીંથી જ તેમણે 'ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો' આ નારો પણ આપ્યો હતો. સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વયંમ માનતા હતા કે ગરીબોની સેવા કરવી તે સૌથી મોટું પરમાર્થ છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિએ ગરીબો ની સેવા કરવી જોઈએ નવાબને પણ તેમણે સહિષ્ણુતા રાખો આવી સલાહ પણ જુનાગઢના તેમના રોકાણ દરમિયાન આપી હતી.