આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026: રાજ્યભરમાં યોગ દિવસની ઉજવણી, વિવિધ સ્થળોએ યોગ દ્વારા સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિનો સંદેશ
મોટી સંખ્યામાં અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ નાગરિકોએ ઉપસ્થિત રહી યોગાભ્યાસ કર્યો હતો.
Published : June 21, 2026 at 5:25 PM IST
આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાજ્યના વિવિધ શહેરો, તાલુકાઓ અને ગામોમાં યોગ શિબિરો, સમૂહ યોગ કાર્યક્રમો અને આરોગ્ય જાગૃતિ અભિયાનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો તેમજ સરકારી અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. યોગ દ્વારા શારીરિક તંદુરસ્તી, માનસિક શાંતિ અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો. રાજ્ય સરકાર અને વિવિધ સંસ્થાઓએ યોગને દૈનિક જીવનનો ભાગ બનાવવા અપીલ કરી. યોગ દિવસની ઉજવણીથી આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
અમરેલી જિલ્લામાં 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમરેલી જિલ્લામાં 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જિલ્લાના વિવિધ તાલુકા અને શહેરોમાં યોગ કાર્યક્રમો યોજીને લોકોમાં સ્વસ્થ જીવનશૈલી અને યોગ પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય કાર્યક્રમ અમરેલી વિધાસભા કેમ્પસ ખાતે યોજાયો હતો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ નાગરિકોએ ઉપસ્થિત રહી યોગાભ્યાસ કર્યો હતો.
ઉર્જા અને કાયદા મંત્રી કૌશિક વેકરીયાના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં યોગના મહત્વ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ યોગને માત્ર શારીરિક કસરત નહીં પરંતુ માનસિક શાંતિ, સ્વસ્થ જીવન અને જીવનશૈલીનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાવ્યો હતો.
રાષ્ટ્રીય સ્તરે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા યોજાયેલા કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ પણ ઉપસ્થિત લોકોએ નિહાળ્યું હતું. રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી સાથે અમરેલી જિલ્લાને પણ જોડવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે જિલ્લા સ્તરે યોગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કાર્યક્રમમાં ઉર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયા સાથે જિલ્લા કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજ, જિલ્લા પોલીસ વડા સંજય ખરાત સહિત જિલ્લાના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા. સૌએ સામૂહિક યોગાભ્યાસ કરીને નિયમિત જીવનમાં યોગ અપનાવવાનો સંદેશ આપ્યો હતો.
સોમનાથમાં યોગનો મહામેળો: 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વિશ્વવિખ્યાત પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના ભવ્ય પટાંગણમાં 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઘૂઘવતા અરબી સમુદ્રના મોજાં વચ્ચે સવારના મનમોહક અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને જન પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લઈ યોગાભ્યાસ કર્યો હતો. સમગ્ર મંદિર પરિસર યોગમય બની ગયું હતું.
વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશભાઈ મકવાણાની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં આ વર્ષની "યોગા ફોર હેલ્ધી એજીંગ" થીમને અનુરૂપ નિષ્ણાત યોગ શિક્ષકો દ્વારા કોમન યોગ પ્રોટોકોલ મુજબ વિવિધ યોગાસનો અને પ્રાણાયામ કરાવવામાં આવ્યા હતા. ઉપસ્થિત સૌએ ઉત્સાહપૂર્વક યોગાભ્યાસ કરી સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો.
યોગ અને સોમનાથ - આરોગ્ય, આધ્યાત્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો અદ્વિતીય મેળાપ.— Jagdish Makwana (@JagdishMakwana_) June 21, 2026
આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે શ્રી સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના પરિસરમાં આયોજિત યોગ શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહી યોગાભ્યાસ કર્યો તેમજ સૌને પોતાના રોજિંદા જીવનમાં યોગને અપનાવવા અપીલ કરી.#yogaday #internationalyoga pic.twitter.com/QWwXheNdF8
વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય જગદીશભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, "યોગ માત્ર કસરત કે એક દિવસનો કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ શરીર, મન અને આત્માને સંતુલિત રાખતી ભારતીય સંસ્કૃતિની પ્રાચીન અને અમૂલ્ય પરંપરા છે. આજે યોગે ભારતની સરહદો વટાવી સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સુશાસનના ૧૨ વર્ષ અને ૧૨મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીનો સુભગ સમન્વય દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે."
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વરસિંગપુરની બાળાઓએ વિવિધ યોગાસનો અને મુદ્રાઓની મનમોહક રજૂઆત કરી હતી, જેને ઉપસ્થિત લોકોએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવી હતી. ત્યારબાદ સૌએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વર્ચ્યુઅલ સંબોધનનું પણ શ્રવણ કર્યું હતું.
આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યસભા સાંસદ માનસિંહભાઈ પરમાર, ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ, વેરાવળ-પાટણ નગરપાલિકા પ્રમુખ નરેશ ગોહેલ, કલેક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, જિલ્લા પોલીસવડા જયદીપસિંહ જાડેજા, સોમનાથ મંદિરના મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડા સહિત જનપ્રતિનિધિઓ, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, શાળા-કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ, એનજીઓના પ્રતિનિધિઓ અને સ્થાનિક નાગરિકોએ ઉત્સાહભેર હાજરી આપી યોગ દ્વારા સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવનનો સંદેશ આપ્યો હતો.
અરવલ્લીના શામળાજી મંદિર પરિસરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અરવલ્લી જિલ્લાના પવિત્ર યાત્રાધામ શામળાજી મંદિર પરિસરમાં આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે વિશાળ યોગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાકૃતિક અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ વચ્ચે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, સરકારી અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ તેમજ યોગપ્રેમીઓ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા.
કાર્યક્રમમાં રાજ્યના અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોના મંત્રી પી.સી. બરંડા મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે સૌની સાથે યોગાભ્યાસ કરી યોગના મહત્વ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. મંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે યોગ ભારતની પ્રાચીન ઋષિ પરંપરાની અમૂલ્ય ધરોહર છે, જે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં આરોગ્ય, શાંતિ અને સુખાકારીનું પ્રતિક બની ગયું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નિયમિત યોગાભ્યાસ દ્વારા શારીરિક તંદુરસ્તી, માનસિક શાંતિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આજની વ્યસ્ત અને તણાવભરી જીવનશૈલીમાં યોગ વ્યક્તિને સંતુલિત અને સ્વસ્થ જીવન જીવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેમણે તમામ નાગરિકોને પોતાના દૈનિક જીવનમાં યોગને સ્થાન આપવા અને સ્વસ્થ સમાજના નિર્માણમાં સહભાગી બનવા અપીલ કરી હતી.
યોગ શિબિર દરમિયાન નિષ્ણાત યોગ પ્રશિક્ષકો દ્વારા વિવિધ યોગાસનો, પ્રાણાયામ, ધ્યાન તથા આરોગ્યલક્ષી કસરતોનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિત લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક યોગક્રિયાઓમાં ભાગ લઈ યોગના લાભો અંગે માહિતી મેળવી હતી. શામળાજી મંદિરના પવિત્ર અને શાંતિમય વાતાવરણમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમથી સમગ્ર પરિસર યોગમય બની ગયું હતું.
વિશ્વ યોગ દિવસની આ ઉજવણી સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થતાં ઉપસ્થિત નાગરિકોમાં આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ અને યોગ પ્રત્યે નવી પ્રેરણા જોવા મળી હતી. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના અધિકારીઓ, વિવિધ વિભાગોના કર્મચારીઓ,વિધ્યાર્થીઓ અને સામાજિક આગેવાનો તેમજ મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા. સમગ્ર આયોજન સુચારૂ રીતે પૂર્ણ થતાં ઉપસ્થિત લોકોએ આયોજકોના પ્રયાસોને બિરદાવ્યા હતા.
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