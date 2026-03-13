આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026: ગાંધીનગરમાં 'કર્ટન રેઝર' સાથે 100 દિવસના કાઉન્ટડાઉનનો ભવ્ય પ્રારંભ
12માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીને લઈને ગાંધીનગરના નવા MLA આવાસ ખાતેથી 'કર્ટન રેઝર' ઇવેન્ટ સાથે 100 દિવસના કાઉન્ટડાઉનનો પ્રારંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
ગાંધીનગર: વિશ્વભરમાં યોગની શક્તિનો પરિચય કરાવનાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સપનાને સાકાર કરતા, ગુજરાતમાં 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026ની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આજે ગાંધીનગર સ્થિત નવા MLA આવાસ ખાતે 'કર્ટન રેઝર' ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સાથે 21મી જૂન 2026ના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના 100 દિવસના કાઉન્ટડાઉનનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે.
ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન યોગસેવક શીશપાલજીની આગેવાનીમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના સર્વે ધારાસભ્યયોએ પ્રેરક ઉપસ્થિતિ નોંધાવી હતી.
"એક કદમ યોગમય વિધાનસભા તરફ" ના સૂત્ર સાથે શરૂ થયેલા આ અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યના નાગરિકોમાં યોગ પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાનો છે. ખાસ કરીને 'કોમન યોગ પ્રોટોકોલ' (Common Yoga Protocol) ના અભ્યાસ દ્વારા શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ સમાજના નિર્માણ માટે આ વિશેષ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
આજના આ ઉદ્ઘાટન બાદ, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ અને તેની ટીમ દ્વારા આગામી 100 દિવસ સુધી રાજ્યના તમામ જિલ્લા અને વિવિધ તાલુકા મથકોએ યોગ શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવશે.
બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, યોગ માત્ર કસરત નથી, પણ જીવન જીવવાની એક કળા છે, જેનો વ્યાપ છેવાડાના ગામ સુધી પહોંચાડવો એ આ અભિયાનનો મુખ્ય સંકલ્પ છે.
આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ સમક્ષ મૂકવામાં આવેલા પ્રસ્તાવને યાદ કરવામાં આવ્યો હતો. વિશ્વના દેશોએ સહર્ષ સ્વીકારેલો આ પ્રસ્તાવ દર વર્ષે 21મી જૂનના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ પરંપરાને આગળ વધારતા, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત આ 100 દિવસીય અભિયાન ગુજરાતને દેશનું સૌથી સ્વસ્થ રાજ્ય બનાવવાની દિશામાં એક મક્કમ ડગલું સાબિત થશે.
21મી જૂન પહેલા સમગ્ર રાજ્યમાં યોગનો વ્યાપક પ્રચાર-પ્રસાર કરી જન-જનને આ પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે જોડવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.
