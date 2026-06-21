જૂનાગઢ: દાતાર પર્વત પર ઉજવાયો વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી, 3000 ફૂટ ઊંચાઈએ યોગનો મહિમા
100 યુવાનો અને દાતારની જગ્યાના સાધુ સંતોએ સાથે મળીને યોગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી."
Published : June 21, 2026 at 6:28 PM IST
જૂનાગઢ : આજે 21મી જૂન એટલે કે 'વિશ્વ યોગ દિવસ', જેની ઉજવણી સમગ્ર વિશ્વમાં થઈ રહી છે. યોગને ભારતની પ્રાચીનતમ સંસ્કૃતિ અને સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડીને પ્રાણાયામની એક વિશેષ અભ્યાસ તરીકે આજે સમગ્ર વિશ્વના લોકો અપનાવતા થયા છે. આજે સમગ્ર દુનિયામાં યોગના અભ્યાસો કરીને યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. જૂનાગઢમાં આવેલા દાતાર પર્વત પર 3000 ફૂટની ઊંચાઈ પર યુવાનોએ યોગ અભ્યાસ કરીને યોગ દિવસની વિશેષ ઉજવણી કરી હતી.
દાતાર પર્વત પર યોગ દિવસની ઉજવણી
21મી જૂન એટલે કે વિશ્વ યોગ દિવસ. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ અભ્યાસ દ્વારા યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. સર્વપ્રથમ વખત સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રસ્તાવને વિશ્વના દેશોએ સ્વીકારીને 21મી જૂનને વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે અપનાવ્યો હતો. 21મી જૂનના દિવસે વિવિધ યોગ અભ્યાસ કરીને યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આજે સમગ્ર ભારત ગુજરાત અને જૂનાગઢમાં પણ યોગ અભ્યાસના અનેક કાર્યક્રમો થકી યોગ દિવસની ઉજવણી વહેલી સવારે થઈ હતી. જૂનાગઢમાં આવેલા દાતાર પર્વત પર 3000 ફૂટની ઊંચાઈ પર યુવાનોએ યોગ અભ્યાસ કરીને યોગ દિવસની વિશેષ ઉજવણી કરી હતી.
ગિરનાર સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી એકેડેમીના સાગર કટારીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પાછલા ઘણા સમયથી અમે 100 જેટલા યુવાનો કે જેમાં ભાઈઓ અને બહેનો આવા રાષ્ટ્રીય પર્વને ધ્યાને રાખીને નવતર પ્રકારે અને લોકોમાં એક ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પડે તે માટે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. આજે યોગ દિવસ નિમિત્તે દાતાર પર્વત પર આવીને વહેલી સવારે યોગ અભ્યાસ દ્વારા અમે 100 યુવાનો અને દાતારની જગ્યાના સાધુ સંતોએ સાથે મળીને યોગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી."
યોગ અભ્યાસમાં સંતો પણ જોડાયા
દત્ત અને દાતારની ભૂમિ એવા જૂનાગઢમાં દાતાર પર્વત પર આજે આયોજિત યોગના કાર્યક્રમમાં જગ્યાના મહંત અને ગાદીપતિ ભીમ બાપુ પણ યોગ દિવસની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. ગિરનાર સ્પોર્ટ્સ એકેડમીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભીમ બાપુએ પણ યોગ અભ્યાસ કરીને યોગ દિવસને વિશેષ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘણા વર્ષોથી યોગ દિવસની ઉજવણી પરંપરાગત રીતે થઈ રહી છે, પરંતુ કેટલાક સાહસિક યુવાનો 3000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવીને યોગને પ્રાણાયામના રૂપમાં સ્વીકાર કરીને સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતની પ્રાચીન યોગ કલાને પહોંચાડી શકાય તે માટે ખૂબ જ દુર્ગમ અને પર્વત જેવા વિસ્તારોમાં પણ યોગ અભ્યાસ કરીને યોગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી.
મહંત ભીમ બાપુએ યોગ અભ્યાસમાં સામેલ 100 કરતાં વધારે બાળકોના જુસ્સાને બિરદાવ્યો હતો મહંત ભીમ બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, "યુવા પેઢી યોગ અભ્યાસની સાથે શારીરિક તંદુરસ્તી માટે જાગૃત બને તો આવનારા દિવસોમાં ભારત સમગ્ર વિશ્વને યુવાન નેતૃત્વ પૂરું પાડી શકે છે."
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