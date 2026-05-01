Explainer: 1લી મે એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમયોગી દિવસ, જાણો તેનો ઈતિહાસ અને આ વર્ષની શું છે થીમ
આ વર્ષે 140 મો આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમયોગી દિવસવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે જેની થીમ "સ્વસ્થ મનોસામાજિક કાર્યકારી વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવું" છે.
Published : May 1, 2026 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ: દર વર્ષે 1 મેના રોજ ભારત સહિત વિશ્વના અનેક દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસને ઉજવવામાં કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે એટલે કે 2026માં 140 મો આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમયોગી દિવસવ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમયોગી દિવસ 2026 ની થીમ છે "સ્વસ્થ મનોસામાજિક કાર્યકારી વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવું." આ ધ્યાન માનસિક સ્વાસ્થ્ય, તણાવ વ્યવસ્થાપન અને માત્ર શારીરિક સલામતીને બદલે ઝેરી સંસ્કૃતિ અને વધુ પડતા કાર્યભાર જેવા મનોસામાજિક જોખમોને સંબોધિત કરીને સલામત, આદરણીય કાર્યસ્થળો બનાવવા પર ભાર મૂકે છે.
ભારતમાં આ દિવસને શ્રમિક દિવસ, આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમયોગી દિવસ, મે દિવસ કે કામદાર દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ સમગ્ર વિશ્વના મજૂરો અને કામદાર વર્ગને સમર્પિત છે. ઘણા દેશોની સાથે ભારતની પણ કેટલીક રાજ્ય સરકારો આ દિવસે રાષ્ટ્રીય રજા જાહેર કરે છે.
આ ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ મજૂરોની સિદ્ધિઓનું સન્માન કરવાનો અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તેમના યોગદાનને યાદ કરવાનો છે. સાથે જ, આ દિવસ કામદારોને સંગઠિત કરીને તેમનામાં પરસ્પર એકતા મજબૂત કરવાનો અને તેમના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો પણ છે. આ જ કારણ છે કે ઘણા મજૂર સંગઠનો દ્વારા રેલીઓ, પરિષદો અને સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન (ILO) દ્વારા પરિષદો યોજાય છે અને કામદારો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ જાહેર કરાય છે. ટીવી, અખબારો અને રેડિયો જેવા માધ્યમો દ્વારા પણ જાગૃતિ કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય છે.
મજૂર દિવસનો ઇતિહાસ
મજૂર દિવસનો ઇતિહાસ 140 વર્ષ જૂનો છે. તેના મૂળ વર્ષ 1886માં અમેરિકામાં થયેલા એક મોટા મજૂર આંદોલન સાથે જોડાયેલા છે. 1880નો દાયકો અમેરિકા અને અન્ય પશ્ચિમી દેશોમાં ઔદ્યોગિકીકરણનો સમયગાળો હતો. તે સમયે કામદારો પાસે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી એટલે કે દિવસના 15 થી 16 કલાક કામ કરાવવામાં આવતું હતું. આ શોષણ સામે અમેરિકા અને કેનેડાના ટ્રેડ યુનિયનોના સંગઠન ‘ફેડરેશન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ટ્રેડ્સ એન્ડ લેબર યુનિયન્સ’ એ ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો કે 1 મે 1886 પછી કામદારો દિવસમાં 8 કલાકથી વધુ કામ નહીં કરે.
જ્યારે 1 મે 1886નો દિવસ આવ્યો ત્યારે અમેરિકાના વિવિધ શહેરોમાં લાખો કામદારો હડતાળ પર ઉતર્યા અને રસ્તા પર આવી ગયા. આ આંદોલન દરમિયાન પોલીસે કેટલાક કામદારો પર ગોળીબાર કર્યો, જેમાં ઘણા કામદારોએ જીવ ગુમાવ્યા અને 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા. આ ઘટનાઓથી મજૂર ચળવળને વધુ વેગ મળ્યો. ત્યારબાદ 1889માં પેરિસમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદમાં 1 મેનો દિવસ સમગ્ર વિશ્વના કામદારોને સમર્પિત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આમ આ દિવસ ધીમે ધીમે આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. આજે કામદારો માટે દરરોજ 8 કલાક કામનો અને અઠવાડિયામાં એક દિવસની રજાનો જે અધિકાર છે તે આ આંદોલનનું પરિણામ છે.
ભારતમાં મજૂર દિવસની શરૂઆત
ભારતમાં મજૂર દિવસની શરૂઆત 1 મે 1923ના રોજ તત્કાલીન મદ્રાસ (ચેન્નાઈ)માં ‘હિન્દુસ્તાનની મજૂર કિસાન પાર્ટી’ દ્વારા કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે પ્રથમ વખત મજૂર દિવસના પ્રતીક તરીકે લાલ ધ્વજનો ઉપયોગ કરાયો, જે ભારતમાં મજૂર ચળવળની શરૂઆત તરીકે જોવાય છે. તે સમયે ડાબેરી અને સમાજવાદી પક્ષોના નેતૃત્વમાં દેશભરના કામદારો સંગઠિત થઈ રહ્યા હતા અને પોતાના પર થઈ રહેલા શોષણ સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા હતા. આજે પણ આ દિવસ કામદારોના બલિદાન અને તેમના અધિકારોના સંઘર્ષની યાદ અપાવે છે.
ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસે શ્રમિક કલ્યાણની સિદ્ધિઓની જાહેરાત
1 મે, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા શ્રમિકોના કલ્યાણ માટેના આર્થિક લાભ, ઝડપી ફરિયાદ નિવારણ અને વ્યવસાય સરળતા માટે અનેક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
સરકારના પ્રયાસોથી રાજ્યના 12 લાખથી વધુ શ્રમિકોને કુલ 2029 કરોડ રૂપિયાની બોનસ ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. આમાં બાંધકામ, ઉદ્યોગ અને અન્ય ક્ષેત્રોના શ્રમિકોનો સમાવેશ થાય છે. આ રકમ શ્રમિકોને તેમના મહેનતાણા ઉપરાંત વધારાના લાભ રૂપે મળી છે, જેનાથી તેમના જીવનધોરણમાં સુધારો થયો છે.
માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે ટેક્નોલોજી અને માનવીય સંવેદનાનો સુમેળ સાધીને શ્રમિકોને આર્થિક ન્યાય અને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં દેશભરમાં અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવી...
શ્રમિકોની ફરિયાદો અને પ્રશ્નોનું ઝડપી નિરાકરણ લાવવા માટે ગુજરાત સરકારે ‘શ્રમ સંતુલન પોર્ટલ’ શરૂ કર્યું છે. આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા શ્રમિકો પોતાની સમસ્યાઓ ઓનલાઈન નોંધાવી શકે છે અને ત્વરિત ઉકેલ મેળવી શકે છે. આ પોર્ટલ દેશભરમાં શ્રમિકોને ડિજિટલ સુવિધા આપવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
આ ઉપરાંત, શ્રમિકોને ફોન દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવવા માટે ‘155372’ હેલ્પલાઇન નંબર કાર્યરત છે. આ કોલ સેન્ટર પર અત્યાર સુધી 18 હજારથી વધુ ફોન કોલ્સ આવ્યા છે, જેમાં દરેક કોલરને યોગ્ય સલાહ અને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આનાથી શ્રમિકોને સરકારી કચેરીઓ સુધી દોડ્યા વિના ઘરે બેઠા મદદ મળી રહી છે.
વેપારીઓ અને ઉદ્યોગો માટે પણ સરકારે ‘જન વિશ્વાસ બિલ’માં મહત્વપૂર્ણ સુધારા કર્યા છે. આ સુધારાથી નાના-મોટા વેપારીઓ અને ઔદ્યોગિક એકમો માટે કામકાજ વધુ સરળ બન્યું છે, અને બિનજરૂરી કાયદાકીય અડચણો દૂર થઈ છે. આનાથી રોજગારીની તકો વધવાની સાથે આર્થિક વિકાસને પણ વેગ મળશે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા શ્રમિકો માટે ચલાવવામાં આવતી યોજનાઓ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા શ્રમિકો માટે ચલાવવામાં આવતી યોજનાઓ લાભ કઈ રીતે મળવવો
|ક્રમ
|યોજનાનું નામ
|લાભ (આર્થિક સહાય)
|પાત્રતા
|અરજી પ્રક્રિયા
|1
|પ્રસુતિ સહાય અને બેટી પ્રોત્સાહન યોજના
|સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન દવા, હોસ્પિટલ ખર્ચ અને પૌષ્ટિક આહાર માટે કુલ ₹37,500
|નોંધાયેલ મહિલા શ્રમયોગી અથવા પુરુષ શ્રમયોગીની પત્ની (પ્રથમ બે પ્રસૂતિ માટે જ)
|શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડની વેબસાઇટ અથવા સંબંધિત કચેરી દ્વારા
|2
|મહિલા શ્રમયોગી લગ્ન સહાય યોજના
|મહિલા શ્રમયોગી કે તેમની પુત્રીના લગ્ન માટે આર્થિક સહાય
|નોંધાયેલ મહિલા શ્રમયોગી અથવા શ્રમયોગીની પુત્રી
|નિર્ધારિત અરજી પત્રક સાથે જરૂરી પુરાવા રજૂ કરવા
|3
|શ્રમયોગી સાઇકલ સબસીડી સહાય યોજના
|સાઇકલ ખરીદી માટે ₹1,500ની સબસીડી
|ગુજરાતની કોઈપણ ફેક્ટરી/સંસ્થામાં એક વર્ષથી વધુ નોકરી કરતા શ્રમયોગી
|વેબસાઇટ દ્વારા
|4
|શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના
|કામ દરમિયાન અકસ્માતી મૃત્યુ માટે ₹2,00,000 સુધીની સહાય
|નોંધાયેલ શ્રમયોગી કે જેનું મૃત્યુ કામના સ્થળે અકસ્માતને કારણે થયું હોય
|મૃત્યુના પુરાવા અને કાયદેસરના વારસદારના દસ્તાવેજો સાથે અરજી
|5
|શ્રમયોગી સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ સહાય યોજના
|સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ માટે પ્રતિ શ્રમયોગી ₹1,950 સુધીની સહાય (25% રકમ સંસ્થાએ ભરવાની)
|સંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા શ્રમયોગી (લેબર વેલ્ફેર ફંડ નિયમિત ભરાતું હોય)
|સંબંધિત સંસ્થા દ્વારા
|6
|શ્રમયોગી અકસ્માત સહાય યોજના
|કામ દરમિયાન અકસ્માતને કારણે અપંગતા આવે તો આર્થિક સહાય
|નોંધાયેલ શ્રમયોગી કે જેઓ કામ દરમિયાન અકસ્માતના કારણે અપંગ બને
|તબીબી પ્રમાણપત્ર અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે
|7
|શ્રમયોગી હોમ લોન વ્યાજ સબસીડી
|₹15 લાખ સુધીની હોમ લોન પર 3% વ્યાજ સબસીડી
|નોંધાયેલ શ્રમયોગી જે પ્રથમ વખત ઘર ખરીદી રહ્યા હોય
|શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા
|8
|લેપટોપ ખરીદ સહાય યોજના
|લેપટોપ ખરીદીના ખર્ચના 50% અથવા મહત્તમ ₹25,000 સુધી
|શ્રમયોગીના બાળકો (મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, સી.એ. જેવા વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં)
|શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડની વેબસાઇટ
|9
|શ્રમયોગી હોમ ટાઉન યોજના
|સ્થળાંતરિત શ્રમયોગીઓને વતન જવા-આવવા માટે રેલ્વે ભાડાની સહાય
|નોંધાયેલ સ્થળાંતરિત શ્રમયોગી
|ડીબીટી (સીધા ખાતામાં જમા)
|10
|શ્રમયોગી અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના
|મૃતક શ્રમયોગીના અંતિમ સંસ્કાર ખર્ચ માટે ₹10,000
|બાંધકામ બોર્ડ (GBOCWWB) સાથે નોંધાયેલ મૃત શ્રમયોગીના કાયદેસર વારસદાર
|સંબંધિત કચેરી
|11
|ઉચ્ચતર શિક્ષણ સહાય યોજના
|ઉચ્ચતર શિક્ષણ માટે ₹1,800 થી ₹30,000 સુધીની શિષ્યવૃત્તિ
|બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ નોંધાયેલ શ્રમયોગીના બાળકો
|sanman.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર ઓનલાઇન
|12
|શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના (ધોરણ 10)
|ધોરણ 10માં સારા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય પુરસ્કાર
|નોંધાયેલ શ્રમયોગીના બાળકો
|શાળા મારફતે અથવા ઓનલાઇન
|13
|શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના (ધોરણ 12)
|ધોરણ 12માં સારા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય પુરસ્કાર
|નોંધાયેલ શ્રમયોગીના બાળકો
|શાળા/કોલેજ મારફતે અથવા ઓનલાઇન
|14
|ગો ગ્રીન યોજના
|ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર જેવા ઇ-વાહન ખરીદી પર સબસીડી
|નોંધાયેલ શ્રમયોગી
|યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટ દ્વારા
દૈનિક 10 કલાક કામ કરવાનો નવો કાયદો
ગુજરાત વિધાનસભામાં દુકાન અને સંસ્થા (સુધારા) વિધેયક સર્વાનુમતે પસાર થઈ ગયું છે જે મુજબ હવે દૈનિક કામના કલાકો 9 થી વધારીને 10 કલાક કરાયા છે. સતત કામની મર્યાદા 5 થી 6 કલાક થશે. ઓવરટાઇમની ત્રણ મહિનાની મહત્તમ મર્યાદા 125 થી વધારીને 144 કલાક કરાઈ છે. 20 થી ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતી સંસ્થાઓએ હવે નોંધણી કરાવવાની જરૂર નથી, પરંતુ ઓનલાઈન જાણ કરવી પડશે.
મહિલા કર્મચારીઓને રાત્રિ 9 થી સવાર 6 વાગ્યા દરમિયાન કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, પરંતુ શરત એ છે કે માલિકે પૂરતી સલામતી, આરામ ખંડ, શૌચાલય અને ઘરે લાવવા-લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવી ફરજિયાત છે.
શ્રમિક દિવસને લઈને નોઈડા પોલીસ એલર્ટ, 8 મે સુધી કલમ-163 લાગુ
નોઈડા પોલીસ આયુક્ત લક્ષ્મી સિંહના નિર્દેશનમાં ‘આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસ’ને ધ્યાનમાં રાખીને કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરમાં કાયદો અને શાંતિ વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા વ્યાપક અને સુદ્રઢ સુરક્ષા પ્રબંધ કરવામાં આવ્યા છે. ડ્રોન તથા સીસીટીવી કેમેરાના માધ્યમથી સઘન દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરમાં ઝોનલ-સેક્ટર સ્કીમ લાગુ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરને કુલ 11 ઝોન અને 49 સેક્ટરમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નોઈડા ઝોનને 04 ઝોન અને 16 સેક્ટર, સેન્ટ્રલ નોઈડા ઝોનને 03 ઝોન અને 24 સેક્ટર તથા ગ્રેટર નોઈડા ઝોનને 04 ઝોન અને 09 સેક્ટરમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થાને સુદ્રઢ બનાવી રાખવા માટે અન્ય જિલ્લાઓમાંથી 06 એસપી રેન્કના અધિકારી, 14 અપર પોલીસ અધીક્ષક રેન્કના અધિકારી, 30 ક્ષેત્રાધિકારી (Dy.SP) રેન્કના અધિકારી, 65 નિરીક્ષક, 400 ઉપ-નિરીક્ષક, 150 મહિલા ઉપ-નિરીક્ષક, 900 મુખ્ય આરક્ષી/આરક્ષી, 200 મહિલા મુખ્ય આરક્ષી/આરક્ષી તથા 10 કંપની પીએસીને ફરજ પર લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરથી 02 ડીસીપી રેન્કના અધિકારી, 03 એડિશનલ ડીસીપી રેન્કના અધિકારી, 04 એસીપી રેન્કના અધિકારી એવં અન્ય અધિકારી/કર્મચારીગણ પણ ડ્યુટી પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, પોલીસ વ્યવસ્થાપનમાં મહિલા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને પણ મોટી સંખ્યામાં લગાવવામાં આવ્યા છે.
પોલીસ દળને મહત્ત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક એકમો, બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ, લઘુ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રો, મુખ્ય ચોરાહાઓ એવં મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાનો પર વ્યવસ્થિત રીતે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આના ઉપરાંત અનેક પોલીસ મોબાઈલ પાર્ટી પણ નિયુક્ત કરવામાં આવી છે, જે સતત વિસ્તારમાં ભ્રમણશીલ રહીને શાંતિ વ્યવસ્થા પર સતર્ક દેખરેખ જાળવી રાખશે.
ડ્રોનથી દેખરેખ, પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમથી અપાશે દિશા-નિર્દેશ
પબ્લિક એડ્રેસ (પીએ) સિસ્ટમ મારફતે ઉચ્ચ અધિકારીગણ દ્વારા સામાન્ય જનતાને ઉત્તર પ્રદેશ શાસન દ્વારા જારી કરાયેલા દિશા-નિર્દેશો અંગે સતત અવગત કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક એકમો, મુખ્ય ચોરાહાઓ અને લગભગ 50થી વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાનો પર ડ્રોન મારફતે સઘન દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે તથા આ ઉપરાંત મુખ્ય સ્થાનો પર સીસીટીવી કેમેરાની પણ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
કંટ્રોલ રૂમ પર અધિકારીની તૈનાતી
કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરમાં સ્થાપિત કંટ્રોલ રૂમમાં એક રાજપત્રિત અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમના દ્વારા સીસીટીવી એવં અન્ય સર્વેલન્સ માધ્યમોથી સતત દેખરેખ રાખતા કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક યોગ્ય નિરાકરણ સુનિશ્ચિત કરાવશે.
આઠ મે સુધી કલમ 163 લાગુ
કમિશ્નરેટ ગૌતમબુદ્ધનગરમાં શ્રમિકોના ધરણા-પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને શાંતિ વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આઠ મે સુધી ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા-2023ની કલમ 163 લાગુ કરવામાં આવી છે.
મજૂર – રાષ્ટ્ર નિર્માણની કરોડરજ્જુ
આ વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ દેશ ત્યારે જ પ્રગતિ કરી શકે છે, જ્યારે તેનો પાયો મજબૂત હોય અને આ પાયો તૈયાર કરે છે આપણા શ્રમિકો. ભલે તે રસ્તા બનાવનારા હોય, ભવન નિર્માણમાં લાગેલા લોકો હોય, ખેતરોમાં પરસેવો પાડનારા ખેડૂતો હોય, કારખાનાઓમાં દિવસ-રાત કામ કરનારા કર્મચારીઓ હોય, કે પછી નાના દુકાનદાર અને સફાઈ કર્મચારીઓ – દરેક મજૂર પોતપોતાના સ્તરે સમાજને આગળ લઈ જવામાં લાગેલો છે.
ક્યારેક તમે ધ્યાન આપ્યું છે કે જ્યારે તમે સવારે ઊઠો છો, ત્યાં સુધીમાં દૂધવાળો, સફાઈ કર્મચારી, અખબાર વાળો – બધા પોતાનું કામ કરી ચૂકેલા હોય છે. આપણે જે સુવિધાઓનો ઉપભોગ કરીએ છીએ – વીજળી, પાણી, વાહનવ્યવહાર, ભોજન – દરેકની પાછળ અગણિત મજૂરોનો પરિશ્રમ છુપાયેલો હોય છે.
આજના મજૂરોની મુશ્કેલીઓ
આપણા દેશમાં શ્રમિકોનું યોગદાન ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યું છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આજે પણ ઘણા મજૂરો મૂળભૂત અધિકારોથી વંચિત છે.
- કામના કલાકો વધારે અને આરામનો સમય ઓછો હોય છે
- બાળ મજૂરી જેવી સમસ્યાઓ હજી પણ અસ્તિત્વમાં છે
- યોગ્ય વેતન મળતું નથી
- સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ અને વીમો મળતો નથી
- મહિલાઓ મજૂર વર્ગમાં બેવડી માર સહન કરે છે – કામનો ભાર અને અસમાન વેતન
આપણે શું કરી શકીએ?
- આપણે મજૂરો સાથે સમાન વ્યવહાર કરવો જોઈએ.
- શ્રમિકોને પોતાના અધિકારો વિશે જાગૃત કરો.
- જો કોઈ મજૂર પાસેથી કામ કરાવતા હો, તો તેમને પૂરો મહેનતાણું મળવું પણ જરૂરી છે.
- નાના બાળકો પાસે કામ કરાવવાની પ્રથાનો વિરોધ કરો અને તેમને શાળાએ મોકલવામાં મદદ કરો.
140મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ઇતિહાસના પાનાં ઉથલાવીએ તો આપણને દરેક અધિકાર પાછળ રહેલી લાંબી લડત સમજાય છે. ત્યારે આજે ઔદ્યોગિકીકરણ, આધુનિકીકરણ અને આર્થિક પ્રગતિના યુગમાં કામદારોના જીવનની સંભાળ રાખવી, તેમના કાયદેસરના હિતોનું રક્ષણ કરવું અને એક સશક્ત કાર્યબળ ઊભું કરવું એ સતત સામાજિક-આર્થિક વિકાસ માટે અતિ આવશ્યક છે.
