વિશ્વ મહિલા દિવસ વિશેષ: સંઘર્ષથી સિદ્ધિ સુધી, રબારી સમાજની દીકરી દેવીબેન ચાવડાની પ્રેરણાદાયી કહાની
દેવીબેને 2015માં અમદાવાદમાં શિક્ષિકા તરીકે નોકરી શરૂ કરી, પછી GPSCની તૈયારી કરી અને 2018માં પરીક્ષા પાસ કરીને ચીફ ઓફિસર તરીકે નિયુક્તિ મેળવી
Published : March 8, 2026 at 4:16 PM IST
ગીર સોમનાથ: વિશ્વ મહિલા દિવસના પવિત્ર અવસર પર આજે અમે તમને એક એવી મહિલાની પ્રેરણાદાયી કહાની જણાવીએ છીએ જેણે સંઘર્ષના માર્ગ પર ચાલીને આજે ઊંચી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ કહાની છે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તાલાલા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર દેવીબેન ચાવડાની. રબારી માલધારી સમાજમાંથી આવેલી આ દીકરીએ પોતાના અડગ ઇરાદા, સતત મહેનત અને ખાસ કરીને માતાના સહયોગથી જીવનમાં મોટું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.
દેવીબેન ચાવડા એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવે છે અને તેમણે ધોરણ 4 થી 12 સુધીનો અભ્યાસ પોરબંદરના ગુરુકુળમાં કર્યો છે. પરિવારમાં સૌથી મોટી દીકરી હોવાના કારણે નાનપણથી જ ઘણી જવાબદારીઓ તેમના ખભે આવી ગઈ હતી. રબારી સમાજમાં તે સમયે દીકરીઓને વધુ ભણાવવાને બદલે ઘર અને સામાજિક કામો તરફ વાળવાની વધુ માન્યતા હતી. ધોરણ 12 પછી તેમના પિતાએ આગળ ભણવાને બદલે ઘર સંભાળવાની સલાહ આપી. આ સમયે દેવીબેનને અભ્યાસ છોડવો પડ્યો હતો.
પરંતુ દેવીબેનના મનમાં ભણવાની અને કંઈક મોટું કરવાની ઇચ્છા હતી. તેમણે હાર ન માની. આ સમયે તેમની માતાએ ઘણો સાથ આપ્યો. માતાએ પિતાને સમજાવ્યા અને દેવીબેનના આગળના અભ્યાસ માટે માર્ગ મોકળો કર્યો. આ પછી દેવીબેને BA, B.Ed અને LLB સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. આ તમામ અભ્યાસમાં તેમને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેમણે ક્યારેય હિંમત ન હારી.
વર્ષ 2015માં દેવીબેન સરકારી નોકરી સાથે જોડાયા. તેમણે અમદાવાદ સ્કૂલ બોર્ડમાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ શરૂ કરી. શાહપુર વિસ્તારમાં બાળકોને ભણાવતી વખતે તેમને લાગ્યું કે તેઓ માત્ર શિક્ષણ સુધી જ સીમિત નથી રહેવા માંગતા. તેમણે મોટું સપનું જોયું અને શિક્ષક તરીકેની નોકરી સાથે જ GPSC પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી. રાત-દિવસ મહેનત કરી, અભ્યાસ કર્યો અને વર્ષ 2018માં GPSC પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કરી.
આ સફળતા પછી દેવીબેનને રાજ્ય સરકારમાં નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર તરીકે નિયુક્તિ મળી. તેમની પ્રથમ નિમણૂંક ચોરવાડ નગરપાલિકામાં થઈ અને ત્યારબાદ તેમણે જૂનાગઢ, પોરબંદર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અનેક નગરપાલિકાઓમાં મહત્વની જવાબદારીઓ નિભાવી હતી. હાલ તેઓ તાલાલા નગરપાલિકામાં રેગ્યુલર ચીફ ઓફિસર છે અને વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકામાં ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફિસર તરીકે પણ ફરજ બજાવી રહ્યા છે.
ચીફ ઓફિસર તરીકેની ફરજ વિશે દેવીબેન કહે છે કે, આ કામ ખૂબ પડકારજનક છે. કારણ કે તેમનો સીધો સંપર્ક જનતા સાથે રહે છે. રસ્તા, પાણી, સફાઈ, વિકાસ કામો જેવી અનેક જવાબદારીઓ નિભાવવી પડે છે. પણ આ પડકારો વચ્ચે પણ લોકોની સેવા કરવાની તક તેમને ખૂબ ગમે છે.
દેવીબેનનો જીવનમંત્ર છે – “નિશાન ચૂક માફ… પરંતુ નીચું નિશાન માફ નથી.” આ વિચાર સાથે તેઓ હંમેશા ઊંચા લક્ષ્યો તરફ આગળ વધે છે. સરકારી અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવવા ઉપરાંત તેઓ સામાજિક કામોમાં પણ સક્રિય છે.
વિશ્વ મહિલા દિવસના અવસરે દેવીબેન બધી દીકરીઓને સંદેશ આપે છે કે “હું દીકરી છું એટલે મારા માટે આ શક્ય નથી” એવું ક્યારેય ન વિચારવું. જો મક્કમ ઇરાદો, સતત મહેનત અને આત્મવિશ્વાસ હોય તો કોઈ પણ સપનું અશક્ય નથી.
દેવીબેન ચાવડાની આ સંઘર્ષ અને સફળતાની ગાથા આજે માત્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં જ નહીં, પરંતુ આખા ગુજરાત અને દેશમાં મહિલાઓ માટે જીવંત ઉદાહરણ બની છે. તેમની આ પ્રેરણાદાયી સફર અનેક દીકરીઓને પોતાના સપના પૂરા કરવાની હિંમત આપી રહી છે.
આ પણ વાંચો:
- Women's Day Special: જો શેક્સપિયર મહિલા હોત, તો આટલા સફળ થયા હોત...? : RJ Devaki
- વિશ્વ મહિલા દિવસ: સાસણગીરમાં આ 30 મહિલા ગાઈડ્સ પ્રવાસીઓને આપે છે અનોખું માર્ગદર્શન
- સાડી દોડ: 'નારી અબળા નથી તે ધારે તે કરી શકે છે...' વિશ્વ મહિલા દિવસ નિમિત્તે વલસાડની મહિલાઓનો વિશ્વને સંદેશ
- 'ઘર ગીરવે મૂક્યું, સ્વજનો ગુમાવ્યા... છતાં ઉત્સાહ અડગ': મહિલા દિવસ પર પર્વતારોહક પિયાલી બસાક સાથે ખાસ વાતચીત