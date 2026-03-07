ETV Bharat / state

Women's Day Special: કથકને નવી દિશા આપનાર સાત અક્ષરનું મરોડદાર નામ: કુમુદિની લાખિયા

'કદમ્બ'ના સ્થાપક કથક નૃત્યાંગના કુમુદિની લાખિયાને ભારત સરકારે પદ્મશ્રી, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કર્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 7:04 AM IST

અમદાવાદ: દર વર્ષે ઉજવાતો આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન સ્ત્રીશક્તિ, પ્રતિભા અને સર્જનાત્મકતાને ઉજાગર કરવાનો દિવસ છે. આ અવસર પર એવી પ્રતિભાશાળી ભારતીય નૃત્યાંગનાનું સ્મરણ કરવું યોગ્ય છે, જેમણે પરંપરાગત કથક નૃત્યને નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડ્યું. આ અદ્વિતીય કલાકાર છે કુમુદિની લાખિયા. તેમણે પોતાની કલાપ્રતિભા, અનોખા વિચારો અને સર્જનાત્મક પ્રયોગોથી ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યક્ષેત્રમાં એક નવી દિશા આપી આપી. કુમદિની લાખિયાની ઓળખ માત્ર એક સ્વતંત્ર, સશક્ત કે પ્રતિભાશાળી મહિલા પૂરતી મર્યાદિત નથી, તેમણે આનાથી આગળ વધીને અનેક મહિલાઓને પોતાની અભિવ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે પ્રસ્તુત કરવાની પ્રેરણા અને પ્લેટફોર્મ પૂરા પાડ્યા છે.

શરૂઆતી જીવન, સંગીત-નૃત્ય સાથે પરિચય

17 મે 1930ના રોજ લાહોરમાં તેમનો જન્મ, શરૂઆતી શિક્ષણ પણ ત્યાં જ મેળવ્યું. બાદમાં કૃષિ વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી પણ મનથી તેઓ હમેશા સંગીત અને નૃત્યમાં પરોવાયેલા હતા. કલા પ્રત્યેનો આ સ્વાભાવિક ઝુકાવ તેમને કથક નૃત્ય તરફ દોરી લાવ્યો. તેમણે જાણીતા કથક ગુરુ શંભુ મહારાજ પાસેથી કથકની પરંપરાગત તાલીમ મેળવી. આ તાલીમે તેમને માત્ર નૃત્યની ટેક્નિક જ નહીં, પરંતુ તેની અભિવ્યક્તિ અને આંતરિક સૌંદર્યને સમજવાની દૃષ્ટિ પણ આપી. બાદમાં તેમના બીજા ગુરુ કહી શકાય એવા પંડિત બીરજુ મહારાજ સાથે તેમણે અનેક સહિયારા નૃત્ય કાર્યક્રમો આપ્યા. કથક નૃત્યની સાથે કુમુદિની લાખિયાએ બેંગ્લોર સ્થિત નૃત્ય ગુરુ યુ.એસ.કૃષ્ણરાવ પાસેથી ભારત નાટ્યમની પણ તાલીમ મેળવી. બે મહાન પરાંરગત નૃત્ય શૈલીના નૃત્યાંગના બની કળા ક્ષેત્રે આગવી ઓળખ ઉભી કરી હતી.

કુમુદિની લાખિયાના શિષ્યા અને કથક નૃત્યાંગના ધ્વનિ ઈમેન્યૂઅલ (ETV Bharat Gujarat)

કથકમાં નવી દિશાનો પ્રયોગ

પરંપરાગત રીતે કથક નૃત્ય એકલ પ્રસ્તુતિ માટે ઓળખાતું હતું, પરંતુ કુમુદિની લાખિયા તેમાં નવીનતા લાવ્યા. તેમણે જૂથ નૃત્યરચનાઓ (group choreography) દ્વારા કથકને નવા મંચ પર પહોંચાડ્યું. તેમની રચનાઓમાં સંગીત, તાલ, ગતિ અને અભિવ્યક્તિનો અદભુત સમન્વય જોવા મળે છે. આ કારણે કથક નૃત્ય માત્ર પરંપરાગત કલારૂપ પૂરતું ન રહી, પરંતુ આધુનિક મંચ ઉપર પણ લોકપ્રિય બન્યું.

'કદમ્બ'થી કથકનું પ્રતિનિધિત્વ

કુમુદિની લાખિયાએ 1967માં અમદાવાદમાં “કદમ્બ” નામની નૃત્ય સંસ્થા સ્થાપી. આ સંસ્થાએ અનેક પ્રતિભાશાળી નૃત્યાંગનાઓ અને કલાકારોને તાલીમ આપી છે. કદંબ સ્કૂલ ઓફ ડાન્સ એન્ડ મ્યુઝિક થકી કુમુદિની લાખિયાએ કથક નૃત્ય શૈલી અન્વયે 30 જેટલા નૃત્ય સંયોજનો રજૂ કર્યા હતા. આજકાલ ભારત અને વિદેશમાં કથક નૃત્યનો જે પ્રસાર જોવા મળે છે, તેમાં આ સંસ્થાનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે. તેમના અનેક વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી તાલીમ લઈને વિશ્વભરમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે.

સર્જનો અને ફિલ્મોમાં પ્રદાન

કુમુદિની લાખિયાએ 1969માં ઠુમરીમાં ભિન્નતા, 1970માં વેણુનાદ, 1985માં ભજન, 1970માં હોરી, 1971માં કોલાહલ, 1971માં દુવિધા, 1973થી 1990 સુધીમાં ધબકાર, યુગલ, ઉમરાવજાન, અતહ કીમ, ઓખાહરણ સર્જનો આપ્યા છે. નીના ગુપ્તા માટે ગોલ્ડન ચેઇન્સ, 1993માં સમન્વય, 1999માં ભાવ ક્રીડા, 2006માં ફીધર્ડ ક્લોથ - હેગોરોમા અને 2005માં મુષ્ઠી તેમના આગવા નૃત્ય લેખન રહ્યાં છે. કુમુદિની લાખિયા એક સાથે બહુ કલાકારો થકી થતા નૃત્યની કોરિયાગ્રાફીના માહિર ગણાતા હતા. કુમુદિની લાખિયાના પ્રસિદ્ધ નૃત્ય સંયોજનોમાં ધબકાર, યુગલ, અતહ કિમ છે. જે 1980માં દિલ્લી ખાતે આયોજિત કથક મહોત્સવમાં રજૂ થયું હતુ. તેઓએ 1981માં રેખા અભિનીત હિન્દી ફિલ્મ 'ઉમરાવ જાન'માં ગોપી કૃષ્ણ સાથે કોરિયોગ્રાફી કરી હતી. તેમના જાણીતા શિષ્યોમાં ઇશિરા પરીખ, પ્રશાંત શાહ, ઊર્જા ઠાકોર અને પારુલ શાહ છે.

પદ્મ શ્રી, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મભૂષણથી સન્માનિત

તેમના કલાયોગદાનને માન આપતા તેમને અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો પ્રાપ્ત થયા છે. ભારત સરકારે તેમને પદ્મશ્રી, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ વિભૂષણ જેવા ઊંચ્ચ નાગરિક સન્માનો આપ્યા છે. ઉપરાંત સંગીત નાટક અકાદમી પુરસ્કાર સહિત અનેક સન્માનો દ્વારા તેમની પ્રતિભાને માન્યતા આપવામાં આવી છે.

કુમુદિની લાખિયાનું જીવન માત્ર એક નૃત્યાંગનાની સફાળી ગાથા નથી, પરંતુ તેઓ સ્ત્રી સશક્તિકરણનું પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ છે. તેમણે સાબિત કર્યું છે કે કલા ક્ષેત્રમાં નવી વિચારસરણી અને નિષ્ઠા દ્વારા પરંપરાને જાળવી રાખીને તેની અંદર નવી ઉર્જા ભરી શકાય છે.

