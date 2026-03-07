વિશ્વ મહિલા દિવસ: સાસણગીરમાં આ 30 મહિલા ગાઈડ્સ પ્રવાસીઓને આપે છે અનોખું માર્ગદર્શન
ગીરમાં સફારીમાં જઈને આ મહિલા ગાઈડો દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 2 વખત પ્રવાસીઓ સાથે જંગલમાં જઈને દરરોજના કમાય છે 1000 રૂપિયા.
જૂનાગઢ: 8 માર્ચ એટલે વિશ્વ મહિલા દિવસ, આ દિવસે આખી દુનિયામાં મહિલાઓના યોગદાનને યાદ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને તેમની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને સમાજમાં આપેલું યોગદાન બિરદાવવામાં આવે છે. ગુજરાતના ગીર વિસ્તારમાંથી આવી જ એક પ્રેરણાદાયી કહાની સામે આવી છે. અહીં મહિલાઓએ પોતાની હિંમત અને કુશળતાથી નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે.
ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત મહિલા ગાઈડની શરૂઆત
ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એશિયાટિક સિંહનું એકમાત્ર કુદરતી આવાસસ્થાન છે. અહીં પ્રવાસીઓ સિંહ દર્શન માટે આવે છે. પહેલાં ગાઈડનું કામ માત્ર પુરુષો જ કરતા હતા. પરંતુ વર્ષ 2016માં ગુજરાત વન વિભાગે સાસણ વિસ્તારમાં પ્રથમ વખત મહિલાઓને ગાઈડ તરીકે તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. આશરે 30 મહિલાઓને એક વર્ષ સુધી સિંહ અને અન્ય વન્યજીવો વિશે માહિતી, જંગલની સુરક્ષા, પ્રવાસીઓને માર્ગદર્શન આપવું વગેરે શીખવવામાં આવ્યું.
વર્ષ 2017થી આ મહિલાઓને સત્તાવાર રીતે ગાઈડ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત થયું છે. તે પહેલાં ગીરમાં એક પણ મહિલા ગાઈડ કામ કરતી નહોતી. આ પગલું સ્થાનિક મહિલાઓને રોજગારી આપવા અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે લીધું હતું. આજે પણ આશરે 30 મહિલા ગાઈડો સાસણ અને દેવળીયા સફારી પાર્કમાં કામ કરી રહી છે.
મહિલા ગાઈડોની રોજિંદી કામગીરી અને જવાબદારી
ગીરમાં દરરોજ સવાર અને બપોરે સફારી થાય છે. દરેક મહિલા ગાઈડને દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 2 વખત પ્રવાસીઓ સાથે જંગલમાં જવાની તક મળે છે. તેઓ પ્રવાસીઓને માત્ર સિંહ જ નથી બતાવતી, પરંતુ સિંહનો સ્વભાવ, તેની રહેણી-કહેણી, જંગલમાં વર્તન વગેરે વિશે પણ સમજાવે છે.
જો સિંહ વાહનની નજીક આવી જાય તો પ્રવાસીઓએ શું કરવું અને શું ન કરવું તેની સૂચનાઓ પણ આપે છે. આ ઉપરાંત અન્ય પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વૃક્ષો, કીટકો અને ગીરની સમગ્ર ઇકોલોજી વિશે વિગતવાર માહિતી આપે છે. આમ તેઓ પ્રવાસીઓને ગીરની કુદરતથી પરિચિત કરાવે છે.
ખાસ કરીને મહિલા પ્રવાસીઓને સુરક્ષા અને આરામ મળે તે માટે આ મહિલા ગાઈડો ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. એની ડિસુઝા અને મરિયમ કુરેશી જેવી મહિલા ગાઈડોએ Etv ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, તેઓ માત્ર વન્યજીવો જ નહીં, પરંતુ ગીરના ધાર્મિક સ્થળો, માલધારી સમુદાયના નેસ અને તેમના લોકજીવન વિશે પણ પ્રવાસીઓને જણાવે છે. આનાથી પ્રવાસીઓને ગીરની પરંપરાગત સંસ્કૃતિની પણ સમજ પડે છે.
સ્થાનિક મહિલાઓ માટે રોજગારી અને ગીરની સંસ્કૃતિનો પ્રચાર
આ યોજના પાછળ વન વિભાગનો મુખ્ય હેતુ સ્થાનિક મહિલાઓને રોજગારી આપવાનો હતો. ગીર વિસ્તારની મહિલાઓને પોતાના વિસ્તારમાં જ કામ મળે અને આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી બને તે માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું. આજે આ મહિલા ગાઈડોને પ્રતિ સફારી 400 થી 700 રૂપિયા મળે છે. ઇકો-ગાઈડ તરીકે કેટલીકને 700 રૂપિયા, જ્યારે G01 અને G02 ગાઈડને 500 અને 400 રૂપિયા મળે છે. દિવસમાં 2 સફારી કરવાથી તેઓ સારી કમાણી કરી શકે છે.
આ કામથી મહિલાઓ આર્થિક રીતે સધ્ધર બને છે અને સાથે જ તેઓ ગીરની કુદરત અને સંસ્કૃતિને દેશ-વિદેશમાં પ્રચારી રહી છે. મહિલા દિવસ પર આવી મહિલાઓની વાત કરવી ખૂબ જ પ્રેરણાદાઈ છે. ગીરની આ મહિલાઓએ સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે, મહિલાઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પુરુષોની બરાબરી કરી શકે છે એટલું જ નહી પણ વધુ સારું કરી શકે છે.
આજે ગીરની આ મહિલા ગાઈડો માત્ર ગાઈડ જ નથી, પરંતુ ગીરની સંરક્ષણ અને પ્રવાસનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. તેમની હિંમત અને મહેનતથી અનેક મહિલાઓને પ્રેરણા મળી રહી છે. વિશ્વ મહિલા દિવસની શુભેચ્છાઓ!
