Women's Day 2026: ગાંધી-નેહરૂથી માંડીને અનેક હસ્તીઓના જીવનને કેમેરામાં કંડાનાર દેશના પહેલા ફોટો જર્નાલિસ્ટ
અમદાવાદ: 8મી માર્ચના દિવસે વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ એક એવો દિવસ છે જેમાં સ્ત્રીઓને રાષ્ટ્રીય, વંશીય, ભાષાકીય, સાંસ્કૃતિક, આર્થિક અથવા રાજકીય સરહદો પારની તેમની સિદ્ધિઓ માટે ઓળખવામાં આવે છે. વર્ષ 2026માં મહિલા દિવસની ઉજવણીની થીમ 'ગિવ ટુ ગેઇન' રાખવામાં આવી છે. ત્યારે આપણે એવા ગુજરાતી મહિલા ફોટો જર્નાલિસ્ટ હોમાય વ્યારાવાલા વિશે વાત કરીશું જેમણે દેશ જ નહીં દુનિયાભરમાં પોતાની ફોટોગ્રાફી થકી નામના મેળવી છે. તેમણે પોતાના કેમેરાથી ફોટોગ્રાફી થકી નેતાઓની આત્મકથા લખી છે. કોણ હતા ભારતના પ્રથમ અને દેશના અગ્રણી મહિલા ફોટોગ્રાફર હોમાય વ્યારાવાલા, ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં ફોટો જર્નાલિઝમને પરિભાષાને વ્યાખ્યાયિત કરનારા હોમાય વ્યારાવાલા માત્ર એક નામ નથી પણ એક સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ છે. મૂળ પારસી એવા હોમાય વ્યારાવાલા ગુજરાતના વડોદરા ખાતે રહેતા હતા. તેમણે લીધેલી તસવીરોમાં ભારતનો ઇતિહાસ ધબકે છે. તેઓ ગુજરાતના પ્રથમ અને દેશના અદના મહિલા ફોટોગ્રાફર હતા. હોમાય વ્યારાવાલાના ફોટોગ્રાફનું દસ્તાવેજી મહત્વ રહ્યું છે. તેમણે આઝાદી પહેલા અને આઝાદી બાદના દેશ અને દેશના નેતાઓની ફોટોગ્રાફી થકી આત્મકથા લખી છે.
જન્મ અને અભ્યાસ
હોમાય વ્યારાવાલાનો જન્મ મુંબઈ ખાતે 9 ડિસેમ્બર, 1913ના રોજ થયો હતો. તેમના અભ્યાસની વાત કરીએ તો તેમણે બી.એ (BA) કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મુંબઈની પ્રખ્યાત જે.જે. સ્કૂલ ઓફ આર્ટસથી પેઇન્ટિંગમાં ડિપ્લોમા કર્યો હતો. શરૂઆતમાં ફોટોગ્રાફી તેમના માટે શોખ અને આનંદની પ્રવૃતિ હતી. પણ તેમનામાં રહેલા અદના ફોટોગ્રાફર તરીકેની જાણ તેમના પતિ માણેકશાને હતી.
પતિએ ઓળખી ફોટોગ્રાફર તરીકેની કળા
પતિ માણેકશાના સતત પ્રોત્સાહન થકી હોમાય વ્યારાવાલાએ ફોટોગ્રાફીને આરંભમાં પેશન અને ત્યારબાદ પ્રોફેશન (વ્યવસાય) બનાવી ભારતીય ઇતિહાસમાં ફોટો જર્નાલિઝમ ક્ષેત્રે માઈલસ્ટોન કાર્ય કર્યું છે. હોમાય વ્યારાવાલાના ફોટોગ્રાફ્સનું મૂલ્ય એ રીતે પણ આંકી શકીએ કે, તેમના ફોટોગ્રાફ્સ ઇલેસ્ટ્રેટેડ વીકલી જેવા વ્યવસાયિક અને પ્રખ્યાત સામાયિકમાં પ્રકાશિત થતા હતા.
સંઘર્ષ તો હોમાય વ્યારાવાલાનો હંમેશાથી હમસફર રહ્યો હતો. પિતાની ટ્રાવેલિંગ થિયેટર કંપનીમાં નોકરીના કારણે તેમને સતત શહેરો બદલવા પડ્યા હતા. જેના કારણે શિક્ષણ પર અસર થઈ હતી. મુંબઈ ખાતે પણ શાળામાં ઓછી છોકરીઓ ભણતી અને એ સમયે મેટ્રિક પાસ કરનાર તેમના વર્ગના 36 પૈકી એક જ તેઓ હતા. કિશોરાવસ્થામાં એ સમયે માસિક સ્રાવ દરમિયાન અન્યો તરફથી અનેક લાંછન સહન કર્યા હતા. જેના કારણે તેઓ નિયમિત શાળાએ જઈ શક્યા ન હતા.
દેશના પ્રથમ ફોટો જર્નાલિસ્ટની વેદના વિશ્વની દરેક મહિલાને પ્રેરણા આપી શકે
1930માં ફોટો જર્નાલિસ્ટ તરીકે કારર્કિદીનો આરંભ કરનાર હોમાય વ્યારાવાલાને તેમના કેટલાક ફોટો તેમના પતિના નામે પ્રકાશિત કરવા પડ્યા હતા. આરંભના સમયના તેમના સંઘર્ષને હોમાય વ્યારાવાલાએ અનેક વખત કહ્યું છે કે,' એ સમયે સમાજ મહિલા પત્રકારને કોઈ ગંભીરતાથી લેતો ન હતા. સમાજ રૂઢિચુસ્ત હતો. સમાજ ઇચ્છતો ન હતો કે સ્ત્રીઓ બધી જગ્યાએ સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકે. મને સાડી સાથે અને હાથમાં કેમેરા સાથે જોતા તો લોકો માનતા કે હું કેમેરા સાથે મજાક કરી રહી છું. હું કેમેરા સાથે ફરી ફક્ત દેખાડો કરી રહી છું. મને લોકો પત્રકાર તરીકે ગંભીરતાથી લેતા ન હતા. પણ લોકોની આ વાત મારા માટે ફાયદામાં હતી. કારણ, હું આ જ કારણે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં જઈ શકી. મારાં ફોટોગ્રાફ્સ જ્યારે પ્રકાશિત થયા ત્યારે લોકો સમજ્યા કે હું કેટલું ગંભીર કામ કરી રહી હતી.' તેમની આ વેદના ડાલ્ડા - 12 નામની તેમના પરની ડોક્યુમેન્ટ્રીમાં રજૂ થયેલી છે.
ગાંધીજી, નહેરુ, સરદાર પટેલ, ચર્ચિલ, લોર્ડ માઉન્ટબેટનના ફોટો આજે તેમની ઓળખ બન્યા
હોમાય વ્યારાવાલાએ દેશના નામાંકિત વ્યક્તિત્વને પોતાના કેમેરામાં કેદ કર્યા હતા. તેમની કારર્કિદીમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન હોમાય વ્યારાવાલાને દેશના વિવિધ શહેરોમાં નાગરિક સંરક્ષણ મુદ્દે ફોટા પાડવાની જવાબદારી અપાઈ હતી. આ સમયે હોમાય વ્યારાવાલા તેમના પતિ માણેકશાને મળ્યા હતા, જેઓ પણ ફોટોગ્રાફર હતા. હોમાય વ્યારાવાલાએ ત્યારબાદ ઓનલૂકર નામના સામાયિક માટે કામ કર્યું. ઓનલૂકરની કામગીરીના કારણે તેમને એ સમયે દેશના દિગ્ગજોની તસવીરો લેવાની તક મળી.
પોતાની દીર્ઘ કારર્કિદીમાં હોમાય વ્યારાવાલાએ મહાત્મા ગાંધીજી, કસ્તુરબા, નહેરુ, સરદાર પટેલ, અને અબ્દુલ ગફારખાન સહિત અનેક દિગ્ગજોની તસવીરો લઇ તેઓના કાર્ય, વ્યક્તિત્વ અને દેશ માટેના પ્રદાનને ઈતિહાસમાં અમર કર્યા છે. આઝાદી બાદ તેમની નહેરુ અને ઇન્દિરા ગાંધીની તસવીરોએ પણ વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હોમાય વ્યારાવાલા એ દેશના દિગ્ગજોની સાથે વિન્સ્ટન્ટ ચર્ચિલ, લોર્ડ માઉન્ટબેટન, મહમદ અલી ઝીણાની પણ અનેક ઐતિહાસિક તસવીરો લીધી છે. 1956માં હોમાય વ્યારાવાલાની સિક્કિમના નાથુલા પાસથી ઔપચારિક પોશાકમાં ભારતમાં પ્રવેશતા દલાઈ લામાની તસવીર લાઇફ મેગેઝિન માટે ખેંચી હતી, જેણે વિશ્વમાં ખૂબ ચર્ચા જન્માવી હતી.
હોમાય વ્યારાવાલા કેમ ડાલ્ડા - 13ના નામે જાણીતા બન્યા?
હોમાય વ્યારાવાલાને વિશ્વ અને દેશ ડાલ્ડા -13ના નામે જાણે છે. તેમની આ ઓળખ પાછળનું કારણ રસપ્રદ છે. દિલ્હીમાં તેઓ જ્યારે રહેતા હતા ત્યારે તેમની કારનો નંબર DALDA - 13 હતો. બસ, તેમની કારનો નંબર તેમની ઓળખ બની રહ્યો. જમૈકાના ફિલ્મ નિર્માતાએ હોમાય વ્યારાવાલા ઉપર બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટ્રી ફિલ્મનું નામ ડાલ્ડા - 13 રાખ્યું હતું. હોમાય વ્યારાવાલાએ 1970માં પતિના અવસાન બાદ પોતાના મનગમતા વ્યવસાયથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. ફોટોગ્રાફીમાં નવી પેઢીના બદલાતા મૂલ્યો અને કામ પદ્ધતિથી તેઓ વ્યથિત પણ રહેતા હતા. 1989માં તેમના પુત્ર ફારુકના કેન્સરથી અવસાન બાદ તેઓ એકલા પડી ગયા હતા અને વડોદરા ખાતે એક નાના ફ્લેટમાં રહી તેમની જિંદગી ગુજારી હતી.
વર્ષ-2010માં હોમાય વ્યારાવાલાએ પોતાના અતિ કિંમતી ફોટોગ્રાફ્સનો સંગ્રહ દિલ્લીની અલ્કાઝી ફાઉન્ડેશન ફોર ધ આર્ટસને સોંપ્યો હતો. વર્ષ - 2012માં ન્યૂયોર્કના રુબિન મ્યુઝિયમ ઓફ ધ આર્ટ એ ભારત બહારનું તેમનું પહેલું ફોટો એક્ઝિબિશન હતું. ગુગલ દ્વારા હોમાય વ્યારાવાલાની 104 મી જન્મ જયંતિએ ફર્સ્ટ લેડી ઓફ ધ લેન્સથી તેમને ડૂડલ થકી સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું.
પદ્મવિભૂષણ થકી સન્માનિત
વર્ષ - 2011માં હોમાય વ્યારાવાલાને ભારત સરકારે પદ્મવિભૂષણ થકી સન્માનિત કર્યા હતા. વડોદરા ખાતે 98 વર્ષની વયે વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે એટલે કે 15 જાન્યુઆરી - 2012 ના દિવસે તેઓનું નિધન થયું હતું. 98 વર્ષના આયખામાં તેઓને સતત પીડા, સંઘર્ષ અને વેદનાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આમ છતાં હોમાય વ્યારાવાલાએ જીંદગી માટે ફરિયાદ કરી ન હતી. વિશ્વ મહિલા દિવસે બસ તેમનો સંદેશો છે કે, 'કામને બોલવા દો, સમાજ તમારી સ્વિકૃતિ કરશે જ.'
ફ્રીડમ ફાઇટર્સના ગ્રૂપમાં હોમાય વ્યારાવાલાનું નામ જાણીતું હતું
વરિષ્ઠ પત્રકાર રથીન દાસ કે જેઓ હોમાય વ્યારાવાલાને મળ્યા છે તેમણે તેમના વિશે જણાવતા કહ્યું કે, "હું તેમને ઘણા વર્ષો પહેલા મળ્યો હતો તે સમયે તેમની ઉંમર લગભગ 92 વર્ષ હતી. પરંતુ તે ઉંમરે પણ તેમનો દેખાવ ઘણો પ્રતિભાશાળી હતો. તેમણે જોઈને તેમની ઉંમરનો ખ્યાલ જ આવતો ન હતો. તેઓ ભારતના પહેલા ફોટો જર્નાલિસ્ટ તો હતા જ પરંતુ તેનાથી પણ વધારે તેઓ એક ન્યૂઝ ફોટોગ્રાફર તરીકે ઘણા ક્રિએટિવ હતા. તેમને હંમેશા ઓન ધ સ્પોટ રહેવાની ઈચ્છા રહેતી હતી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ફ્રીડમ મૂવમેન્ટ સંદર્ભમાં તમે જેટલા પણ ફોટો આજે જુઓ છો તે લગભગ બધા જ હોમાય વ્યારાવાલાએ જ પાડ્યા છે. ઉપરાંત નહેરુ, સરદાર પટેલ અને મહાત્મા ગાંધીના જેટલા પણ સિંગલ અથવા એક સાથેના ફોટો છે જે આપણી પાસે એક ઐતિહાસિક તસવીર તરીકે છે તે મુખ્યત્વે હોમાય દ્વારા જ પાડવામાં આવ્યા હતા. આઝાદી સમયે ફ્રીડમ ફાઇટર્સના ગ્રૂપમાં તેમનું નામ ઘણું જાણીતું હતું."
રથીન દાસે વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે, "2005માં જ્યારે અમે મળ્યા હતા ત્યારે તેમણે મને કહ્યું હતું કે, મને જીવનમાં એક જ ખેદ છે કે દિલ્હી ખાતે બિરલા હાઉસમાં જ્યારે 30 જાન્યુઆરી 1948 માં મહાત્મા ગાંધીને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી ત્યારે હું ત્યાં હાજર ન હતી. તેમણે મને કહ્યું હતું કે, તે નેહરુના ફોટા ક્લિક કરવાની ખૂબ શોખીન છે. નેહરુનો ચહેરો ખૂબ જ ફોટો જેનિક તો છે જ એ બધાને ખ્યાલ છે પણ તેણીએ કહ્યું કે, તેઓ ખૂબ સારા એક્ટર પણ હતા."
