આજે 'વિશ્વ ચા દિવસ', સોરઠવાસીઓના દૈનિક જીવનમાં કેવું છે કાળી, રાતી કે રોગી ચાનું મહત્વ ? જુઓ
આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ નિમિત્તે સૌરાષ્ટ્રની પ્રાચીન અને આજે પણ જેનું મહત્વ છે તેવી રોગી "ચા" પર જાણો આ વિશેષ અહેવાલમાં...
Published : May 21, 2026 at 12:00 PM IST
જુનાગઢ: રોગી" "કાળી" "રાતી" આ નામો છે સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ અને લોક પરંપરા સાથે જોડાયેલ ચાના. આજે ચા આધુનિક યુગમાં અનેક પ્રકારે બની રહી છે, અને તેનો સ્વાદ પણ લોકો માણી રહ્યા છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી રોગી, કાળી કે રાતી ચાની વાત કંઈક અલગ છે.
આજે પણ રોગી ચા કે રાતી ચાનું નામ સાંભળતા જ સૌ કોઈના શરીરને તાજગીથી ભરી મૂકે તે પ્રકારનો ચાનો સ્વાદ સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ અને લોક પરંપરાને વધુ ઉજાગર કરે છે, ત્યારે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ નિમિત્તે સૌરાષ્ટ્રની પ્રાચીન અને આજે પણ જેનું મહત્વ છે તેવી રોગી "ચા" પર જાણો આ વિશેષ અહેવાલમાં.
આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજે આધુનિક યુગમાં ચા અનેક પ્રકારે અને સ્વાદે પીવાતી જોવા મળી રહી છે. અલગ-અલગ પ્રકારની ચા અને ચાના રસિકો અને શોખીનો દુનિયાના તમામ દેશોમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં પણ ચા આજે એક વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. ઘરમાં કે પરિવારની સાથે કોઈ પણ સારો કે માઠો પ્રસંગ હોય તે દિવસોમાં પણ ચાની હાજરી અવશ્ય જોવા મળે.
જેથી કાઠીયાવાડી કસુંબા તરીકે ઓળખાતી ચા આજે પણ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથે જોડાયેલી જોવા મળે છે. કાઠીયાવાડી ચાની વાત આવે ત્યારે રોગી કાળી કે રાતી આ ત્રણ શબ્દો ચોક્કસ સાંભળવા મળે, જે આજથી એક સદી પહેલાં પણ સંભળાતા હતા.
રોગી ચા બનાવવાની રીત
સોરઠ પ્રદેશમાં રોગી ચાનો એક અલગ દબદબો આજે પણ જોવા મળે છે. આજે પણ ગામડાના લોકો અને ખેડૂતોની સાથે ખેત મજૂરો રોગી ચાની ચૂસકી લગાવતા દરેક જગ્યાએ જોવા મળી જાય. જેના પર ચા બનાવવામાં આવે છે તે ત્રણ પથ્થરના ચુલાને મંગારો કહેવામાં આવે છે. જેમાં બળતણને સળગાવીને તાપ તૈયાર કરાય છે અને પછી તપેલી મુકી તેમાં પાણી, ખાંડ, ચાની ભૂકી, લીંબુ, તુલસી, ફુદીનો અને લીલી ચાના પાંદડા, આદુ અને એલચીની સાથે લવિંગ નાખીને બનાવવામાં આવે છે.
રોગીચા કોઈ પણ વ્યક્તિની તંદુરસ્તી માટે એકદમ મજબૂત દેશી પીણા તરીકે આજે પણ પ્રસિદ્ધ છે, એક સમયે ખેતરમાં દૂધ રાખવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી. આવા સમયે રોગી ચા પીવાનું ચલણ શરૂ થયું, જે આજે પણ જળવાયેલું જોવા મળે છે. દૂધ વગરની ચા કોઈને આપી શકાય આવો સંદેહ શહેરમાં રહેતા લોકોમાં ચોક્કસ પણે ઉભો થાય પરંતુ ગામડાના લોકો અને ખેડૂતો આજે પણ દૂધ વગરની ચા પીને અને પીવડાવીને એક અલગ ખુમારીના દર્શન પણ કરાવે છે.
દૈનિક જીવનમાં રોગી ચાનું મહત્વ
ચાની ચુસકી લગાવીને તન મનની સ્ફૂર્તિ માટે સૌથી સારું અને શ્રેષ્ઠ પીણું એટલે રોગી ચા. રોગી ચાના ચાહકો રમેશભાઈ પટેલ હરસુખભાઈ વાલાણી અને જગદીશભાઈ બોરડે રોગી ચાના વખાણ કરતા થાકતા નથી. હરસુખભાઈ વલાણીએ તો નારાયણ સ્વામી દ્વારા શ્વરબધ્ધ કરવામાં આવેલું ચા પરના એક ભજનની કેટલીક પંક્તિઓ ગાઈને પણ સોરઠની આ રોગી ચાનું મહત્વ કેટલું મોટું છે તેનો પરિચય કરાવ્યો હતો. ચાના વધુ એક શોખીન રમેશભાઈ પટેલે પણ રોગી ચાને લઈને તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, રોગી ચા સોરઠ પંથકની સૌથી મજબૂત અને આજે પણ લોકો સાથે જમીનથી જોડાયેલા પીણા તરીકે પોતાની ઓળખ અકબંધ રાખવામાં સફળ રહી છે. આજે દરેક વર્ગનો વ્યક્તિ ગામડામાં રોગી ચા ખૂબ જ માન અને સન્માન સાથે ચુસ્કી માણતો હોય છે.