ગીરમાં સિંહની સંખ્યા વધી- આફ્રિકામાં ઘટી; સાસણમાં બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ યોજાયો
Published : May 14, 2026 at 9:23 PM IST
જૂનાગઢ: સાસણ ખાતે બિલાડી કુળના પાંચ મોટા પ્રાણીઓને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર યાદવ જોડાયા હતા. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સંમેલનમાં હાજર રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સંશોધકો પણ આ સેમિનારમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ સેમિનાર આગામી 1થી 3 જુલાઈ દરમિયાન દિલ્હીમાં આયોજિત થનાર વિશ્વના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદની તૈયારી તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ પરિસંવાદમાં વિશ્વમાં જોવા મળતા સાત બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. તેમાંથી પાંચ પ્રાણીઓ ભારતમાં સુરક્ષિત અને સંરક્ષિત રીતે વિકસી રહ્યા છે.
સાસણમાં યોજાયેલો આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદ
આગામી 1થી 3 જુલાઈ દરમિયાન દિલ્હીમાં બિલાડી કુળના સાત મોટા પ્રાણીઓ ધરાવતા વિશ્વના વિવિધ દેશો વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસંવાદનું આયોજન થવાનું છે. તેના પૂર્વ તૈયારી તરીકે આજે સાસણમાં લાયન કન્ઝર્વેશન અંગે આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનાર યોજાયો હતો.આ સેમિનારમાં કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા તેમજ રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના સિંહ સંરક્ષણ અને વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલા સંશોધકોએ ભાગ લીધો હતો.
વિશ્વમાં જે સાત બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે, તેમાંથી પાંચ પ્રાણીઓ ભારત અને એશિયામાં જોવા મળે છે. આ અંગે પ્રથમ વખત દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં વિશ્વના વિવિધ દેશોના પર્યાવરણ વિજ્ઞાનીઓ, સરકારી વડાઓ અને વન્યજીવ સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલા સંશોધકો ભાગ લેશે. ત્રીજી જુલાઈએ આ પરિસંવાદમાં બિલાડી કુળના પ્રાણીઓના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન અંગે વૈશ્વિક ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.
પ્રોજેક્ટ ટાઇગરની જેમ સિંહોના સંરક્ષણ માટે યોગ્ય નિર્ણય લેવાશે- અર્જુન મોઢવાડિયા
રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે, પ્રોજેક્ટ ટાઇગરની જેમ જ ગીરમાં સિંહોના સંવર્ધન અને સુરક્ષા માટે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે. આવનારા દિવસોમાં સિંહ સંરક્ષણ માટે પણ પ્રોજેક્ટ ટાઇગર જેવી જ નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવશે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જંગલ અને જમીન વધી શકતી નથી, પરંતુ સિંહોની વસ્તી સતત વધી રહી છે. તેથી સિંહોનો વિસ્તાર પણ વધ્યો છે. સિંહ સંરક્ષણ પાછળ સૌરાષ્ટ્રના લોકોની સિંહો સાથેની લાગણી સૌથી મોટું પરિબળ છે. સિંહોના અકસ્માતોને રોકવા માટે વન વિભાગ એઆઈ આધારિત કમાન્ડ અને કંટ્રોલ સેન્ટર સ્થાપવા જઈ રહ્યું છે.
1થી 3 જુલાઇ દરમિયાન દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનાર યોજાશે
આઈબીસીએ દ્વારા ૧થી ૩ જુલાઈ દરમિયાન દિલ્હીમાં આયોજિત થનાર આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારના ચેરમેન એસ.પી. યાદવે જણાવ્યું કે ત્રીજી જુલાઈએ સિંહ સહિત બિલાડી કુળના પાંચ મોટા પ્રાણીઓ અંગે વૈશ્વિક ઘોષણાપત્ર જાહેર થઈ શકે છે. આવા સેમિનારો સિંહ અને અન્ય વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે નવા રસ્તા ખોલશે.માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેના સંઘર્ષને ઘટાડવા માટે આધુનિક ટેક્નોલોજી અને પ્રોજેક્ટ લાયન જેવી વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવશે. સ્પેશિયલ સ્પોટ લોકેશન અને રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ તૈયાર કરવામાં આવશે. વન વિભાગના કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવશે.
ગીરમાં સિંહની સંખ્યા વધી-આફ્રિકામાં ઘટી રહી છે- ડૉ. પોલ
આફ્રિકાથી આવેલા ડૉ. પોલે જણાવ્યું કે વિશ્વના નેતાઓ માટે બિલાડી કુળના સાત મોટા પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન આજે અત્યંત જરૂરી છે. આ પ્રાણીઓ ઇકોલોજી અને પર્યાવરણને સંતુલિત રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આફ્રિકામાં સિંહોની સંખ્યા સતત ઘટી રહી છે, જ્યારે ગીરમાં સિંહોની સંખ્યા વધી રહી છે. આ એશિયા માટે સુખદ છે, પરંતુ આફ્રિકા માટે ચિંતાનો વિષય છે. આફ્રિકાના નેતાઓએ આ બાબતે તાત્કાલિક ચિંતન કરવું જોઈએ.
