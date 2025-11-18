સુરત એરપોર્ટ પર મોટી કાર્યવાહી: ₹ ૧.૪૨ કરોડનું 4 કિલો 'હાઇડ્રોપોનિક વીડ' સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફર ઝડપાયો!
ગકોકથી આવેલી ફ્લાઈટમાંથી એક મુસાફર પાસેથી ₹ 1.42 કરોડની કિંમતનો 4 કિલોગ્રામથી વધુ હાઇડ્રોપોનિક વીડ (હાઇબ્રિડ ગાંજો) જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 18, 2025 at 3:00 PM IST
સુરત: આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માદક પદાર્થોની દાણચોરી અટકાવવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે, સુરત એરપોર્ટ પર સુરક્ષા એજન્સીઓની સંયુક્ત ટીમે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. બેંગકોકથી આવેલી ફ્લાઈટમાંથી એક મુસાફર પાસેથી ₹ 1.42 કરોડની કિંમતનો 4 કિલોગ્રામથી વધુ હાઇડ્રોપોનિક વીડ (હાઇબ્રિડ ગાંજો) જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, અને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
સંયુક્ત ઓપરેશનમાં મુસાફર ઝડપાયો
સુરત એરપોર્ટ પર ચુસ્ત દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. બેંગકોકથી સુરત આવેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ IX-263 ના એક શંકાસ્પદ મુસાફરની હિલચાલ પર સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, કસ્ટમ્સ અને CISF (સેન્ટ્રલ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ)ની સંયુક્ત ટીમે નજર રાખી હતી.
મુસાફરના માલ-સામાનની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવતા, અધિકારીઓની આંખો ફાટી ગઈ હતી. તેના સામાનમાંથી 4.055 કિલોગ્રામ વજનના હાઇડ્રોપોનિક વીડ (હાઇબ્રિડ ગાંજા)ના કુલ 8 પેકેટ મળી આવ્યા હતા. બજારમાં તેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 1,41,92,500 આંકવામાં આવી છે.
ગુપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી
તત્કાલ CISF અને પોલીસની મદદથી આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને માદક પદાર્થનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ હાઇડ્રોપોનિક વીડ એક અત્યંત શક્તિશાળી અને મોંઘો ડ્રગ્સનો પ્રકાર છે, જે આધુનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા ઉગાડવામાં આવે છે અને તેની દાણચોરી આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક દ્વારા કરવામાં આવે છે.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ તપાસ હાથ ધરી
પ્રાથમિક કાર્યવાહી અને ફોરેન્સિક તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ઝડપાયેલા મુસાફરની કસ્ટડી લીધી છે. આ ગાંજો ક્યાંથી આવ્યો હતો, તેને સુરતમાં કયા નેટવર્કને પહોંચાડવાનો હતો, અને આ રેકેટમાં અન્ય કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે, તે જાણવા માટે ઊંડી તપાસ અને કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
સુરત એરપોર્ટ પર આટલી મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટનાએ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતાની પ્રશંસા કરી છે, પરંતુ આ સાથે જ સુરતને ડ્રગ્સ હેરાફેરીના રૂટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાના પ્રયાસો પર ગંભીર ચિંતા પણ વ્યક્ત થઈ છે.