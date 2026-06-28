ETV Bharat / state

મોડાસામાં બાળકોએ માટી-પાણીમાં છબછબિયાં કરી માણ્યો ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે, વાલીઓ પણ રહ્યા હાજર

વિશ્વભરમાં 29 જૂને ઉજવાતા ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે નિમિત્તે મોડાસા કેળવણી મંડળ સંચાલિત કલરવ શિશુ વિકાસ કેન્દ્રના બાલમંદિર વિભાગ દ્વારા વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો.

મોડાસામાં બાળકોએ માટી-પાણીમાં છબછબિયાં કરી માણ્યો ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે
મોડાસામાં બાળકોએ માટી-પાણીમાં છબછબિયાં કરી માણ્યો ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: આજના ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં બાળકોનું બાળપણ મોબાઇલ અને સ્ક્રીન સુધી સીમિત થઈ રહ્યું છે, ત્યાં મોડાસામાં બાળકોને પ્રકૃતિ સાથે જોડવાનો અનોખો પ્રયાસ જોવા મળ્યો. ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે નિમિત્તે કલરવ શિશુ વિકાસ કેન્દ્રમાં બાળકો માટે માટી અને પાણીમાં રમવાનો વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમાં બાળકો સાથે વાલીઓએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ બાળપણની યાદોને તાજી કરી.

વિશ્વભરમાં 29 જૂને ઉજવાતા ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે નિમિત્તે મોડાસા કેળવણી મંડળ સંચાલિત કલરવ શિશુ વિકાસ કેન્દ્રના બાલમંદિર વિભાગ દ્વારા અનોખા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સિનિયર કેજીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલા માટીના ખાડામાં બાળકો ડીજેના તાલે મન મૂકીને રમ્યા, કૂદ્યા અને માટી સાથેનો નિખાલસ આનંદ માણ્યો હતો.

વિશ્વભરમાં 29 જૂને ઉજવાતા ઇન્ટરનેશનલ મડ ડે (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમ દરમિયાન બાળકો માટે સ્વિમિંગ પૂલની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમણે પાણીમાં છબછબિયાં કરી મોજ માણી હતી. ફાધર્સ ડેની ઉજવણી અંતર્ગત વાલીઓ પણ બાળકો સાથે માટીમાં ઉતરી રમ્યા હતા. ડીજેના તાલે ડાન્સ, ગરબા અને વિવિધ રમૂજી પ્રવૃત્તિઓથી સમગ્ર કેમ્પસ ઉત્સવમય બની ગયો હતો.

માટીમાં રમવાથી બાળકોના શારીરિક, માનસિક અને સર્જનાત્મક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળે છે તેમજ પ્રકૃતિ સાથેનું જોડાણ મજબૂત બને છે. આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખી મોડાસા કેળવણી મંડળના પ્રમુખ બીપીનભાઈ શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

મોડાસા કેળવણી મંડળ સંચાલિત કલરવ શિશુ વિકાસ કેન્દ્રના બાલમંદિર વિભાગ દ્વારા વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે પ્રમુખ બીપીનભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "આજના સમયમાં બાળકોને મોબાઇલથી દૂર રાખી પ્રકૃતિ સાથે જોડવાનો આ એક પ્રયાસ છે. આવા કાર્યક્રમોથી બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ, સર્જનાત્મકતા અને સામાજિક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળે છે, તેમજ બાળપણને ખુલ્લેઆમ જીવવાની તક મળે છે."

107મો સ્થાપના દિવસ
મોડાસા કેળવણી મંડળે પોતાના ૧૦૭મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે બાળમંદિરના બાળકો માટે પ્રકૃતિ સાથે જોડતો આ અનોખો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. શાળાના પટાંગણમાં ખાસ વ્યવસ્થા કરીને બાળકોને માટી, કાદવ અને પાણીમાં મુક્તપણે રમવાની તક આપવામાં આવી હતી. આ પ્રવૃત્તિનો હેતુ બાળકોને પ્રકૃતિ સાથે જોડવાનો અને તેમના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો.

માટીમાં રમવા અને પાણીમાં નાહવાની મજા માણતા બાળકોના ચહેરા પર આનંદ છલકાતો જોવા મળ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં વાલીઓ અને શિક્ષકોએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આ અંગે મોડાસા કેળવણી મંડળના બીપીનભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આજના ડિજિટલ યુગમાં બાળકોને પ્રકૃતિ સાથે જોડવાનો હેતુ રાખીને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આવા કાર્યક્રમોથી બાળકોમાં સર્જનાત્મકતા, આત્મવિશ્વાસ અને પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો લગાવ વિકસે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મોડાસા કેળવણી મંડળના શતાબ્દી મહોત્સવમાં નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલ રહ્યા હાજર
  2. મોડાસા કેળવણી મંડળના શતાબ્દી મહોત્સવમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે આપી હાજરી

TAGGED:

INTERNATIONAL MUD DAY
MODASA SCHOOL EVENT
CHILDREN NATURE CONNECTION
MUD PLAY ACTIVITIES
MUD DAY CELEBRATION IN MODASA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.