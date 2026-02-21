આજે આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ: ભાષા બાદ બોલીનું સતત ઘટતું જતું મહત્વ
સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં 'બાર ગામે બોલી બદલાય' તેમ અલગ-અલગ લોકોની બોલી અને ભાષા આજે પણ જોવા મળે છે, પરંતુ તે વિસરાતી જતી માતૃભાષાની સમકક્ષ પહોંચી છે.
Published : February 21, 2026 at 7:16 AM IST
જુનાગઢ: 21મી ફેબ્રુઆરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેની પાછળનો હેતુ વિશ્વમાં બોલાતી અને જે તે પ્રાંતની વિશેષ ઓળખ ધરાવતી અને મૃતપાઈ થઈ ચૂકેલી અથવા તો લુપ્ત થવા સુધી પહોંચેલી અલગ-અલગ ભાષાઓને બચાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન દ્વારા વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં 'બાર ગામે બોલી બદલાય' તેમ અલગ-અલગ લોકોની બોલી અને ભાષા આજે પણ જોવા મળે છે, પરંતુ તે વિસરાતી જતી માતૃભાષાની સમકક્ષ પહોંચી ગઈ છે.
આજે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ
દર વર્ષની 21મી ફેબ્રુાઆરીએ વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. વિશ્વના સંગઠનો દ્વારા માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી પાછળનો ધ્યેય સમગ્ર વિશ્વમાં બોલાતી અને હાલ લુપ્તપાઈ થઈ ચૂકેલી અથવા તો લુપ્ત થવા સુધી પહોંચેલી માતૃભાષાને ફરી એક વખત લોકો બોલતા થાય તે માટેનો પ્રયાસ છે. આ અંગે સમગ્ર વિશ્વના લોકોમાં જનજાગૃતિ આવે તે માટે વિશેષ પ્રકારે માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત થઈ. ભારતમાં પણ અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓ આજે અસ્તિત્વમાં જોવા મળે છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે હિન્દી અને અંગ્રેજીનું અતિક્રમણ સ્થાનિક માતૃભાષા અને તેનાથી પણ વધારે આગળ માતૃભાષા પહેલાની બોલી લુપ્તપાઈ થવા સુધી પહોંચી ગઈ છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં માતૃભાષાની સાથે બોલી નો આજે પણ દબદબો
સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય આજે પણ દુનિયાના કોઈપણ દેશમાં એક અલગ મહત્વ ધરાવે છે. સૌરાષ્ટ્રની આ સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યમાં માતૃભાષા પહેલાની બોલીનું પણ આટલું જ મહત્વ છે. જ્યારે માતૃભાષા તરીકે ગુજરાતી ભાષાનો સાર્વત્રિક સ્વીકાર થયો હશે, તે પહેલા સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ પ્રાંતોમાં અલગ-અલગ જ્ઞાતિ અને સમાજના લોકો દ્વારા બોલવામાં આવતી બોલીને માતૃભાષા તરીકે સ્વીકારવામાં આવતી હતી, એટલે જ સૌરાષ્ટ્રમાં કહેવત પડી છે કે 'બાર ગામે બોલી બદલાઈ'.
તળપદી ભાષાના શબ્દો આજે પણ સ્વીકાર્ય
સૌરાષ્ટ્રમાં જ્ઞાતિ અને જાતિનું પ્રભુત્વ આજે પણ મજબૂત રીતે જોવા મળે છે. જેમાં પ્રત્યેક જ્ઞાતિ કે જાતિની પોતાની એક અલગ બોલી હોવાને કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિને તેની બોલી થી, કઈ જાતિ કે જ્ઞાતિનો છે તે તુરંત ઓળખી શકાય છે. સૌરાષ્ટ્રના પ્રાંતોની વાત કરીએ તો ઘેડ, બરડો, નાઘેર, ઓખા મંડળ અને સોરઠ, આ પ્રદેશોની બોલી અને ભાષા આજે પણ અલગ-અલગ જોવા મળે છે. તેની પાછળનું કારણ એ છે કે, આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ પંથકના લોકો ગુજરાતી પહેલા પણ પોતાની બોલીને પ્રાધાન્ય આપે છે, અને ગુજરાતીમાં બોલીના શબ્દ પ્રયોગનો ઉપયોગ કરીને આજે માતૃભાષાની પહેલા આવેલી તેમની બોલીને પણ જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ગુજરાતી ભાષાના લેખકનો પ્રતિભાવ
ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપક અને લેખક ડો.બલરામ ચાવડાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે માતૃભાષા અને બોલી વિશે વિશેષ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં રબારી, ચારણ, ભરવાડ, મેર, આહીર, દરબાર સહિત અનેક જ્ઞાતિઓની પોતાની એક અલગ ઓળખ સમાન બોલી આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેમાં સૌથી મહત્વની અને સૌ કોઈનું નજર ખેંચતી ચારણી ભાષાની બોલી આજે ગુજરાતી ભાષાને અલંકૃત કરી રહી છે. સૌરાષ્ટ્રનું સાહિત્ય કે જેને આપણે ગુજરાતી ભાષા સાથે જોડીએ છીએ, પરંતુ તે આખું લોક બોલી માંથી જન્મેલું સાહિત્ય છે, અને તેને રજૂ કરતી વખતે પણ લોક બોલીનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે.
લોક બોલીના કેટલાક મહત્વના શબ્દ પ્રયોગો
લોક બોલીને કેટલાક મહત્વના શબ્દ પ્રયોગો આજે પણ સૌરાષ્ટ્રની રસધારા સાથે જોડાયેલા છે. આજે પણ ગામડાના અને જૂની પેઢીના લોકો લોક બોલીના આ શબ્દોને જીવંત રાખી રહ્યા છે. ગુજરાતીમાં જેને આપણે વરસાદ કહીએ છીએ તેને લોક બોલીમાં 'મે'તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં આપણે ઘરે આવેલાને મહેમાન કહીએ છીએ તે જ રીતે લોકો બોલીમાં તેને મે'માન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવી જ રીતે સવારના નાસ્તાને 'શિરામણ' બપોરના ભોજનને 'બપોરા' અને ચાર વાગ્યા બાદ થતાં હળવા નાસ્તાને 'રોઢણી' અને સાંજે થતા ભોજનને 'વાળું' તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
માતૃભાષા પહેલાની આ લોકો બોલી
આ એવા શબ્દો છે કે, જે શહેરીકરણમાં નામશેષ થયા છે, પરંતુ તે ગામડાની સંસ્કૃતિ અને સૌરાષ્ટ્રના લોકસાહિત્યમાં આજે પણ જીવી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રનું લોકસાહિત્ય કે જેમાં ભજન, લોકગીત, હાલરડા અને લોકકથા સામેલ છે, આ તમામમાં માતૃભાષા કરતાં પણ સ્થાનિક લોક બોલીને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. પરંતુ આધુનિક યુગમાં લોક બોલી ના આ શબ્દો શહેરીકરણ માં પરત ફરે તો માતૃભાષા પહેલાની આ લોકો બોલીને જીવંત રાખી શકાય, જેના પર આજે આખી માતૃભાષા ઉભેલી જોવા મળે છે.