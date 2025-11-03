જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ: થાઈલેન્ડથી આવેલા ૩.૧૬ કિલો હાઈબ્રિડ ગાંજા સાથે ચાર આરોપીઓ ઝડપાયા
સમગ્ર મામલામાં ગાંજો થાઈલેન્ડથી લાવનાર રાજકોટની શેરબાનુ નાગાણી અને વડોદરાના એક વ્યક્તિની સાથે જૂનાગઢના મોઈન ખંધા નામના આરોપીને પકડી પાડવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : November 3, 2025 at 8:51 PM IST
જુનાગઢ: જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ કૌભાંડનો ખુલાસો થયો છે. ભારતી આશ્રમના ગુમ થયેલા મહંત મહાદેવ ભારતીની શોધખોળ દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને એસઓજીને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે મેંદરડા-જૂનાગઢ રોડ પર જૂનાગઢ મનપાના પંપિંગ સ્ટેશન પાસે મેંદરડા તરફથી આવી રહેલી એક કારને અટકાવવામાં આવી હતી. તેમાંથી ત્રણ કિલો ગાંજા સાથે ચાર વ્યક્તિઓ પકડાઈ હતી.
સમગ્ર મામલામાં ગાંજો થાઈલેન્ડથી લાવનાર રાજકોટની શેરબાનુ નાગાણી અને વડોદરાના એક વ્યક્તિની સાથે જૂનાગઢના મોઈન ખંધા નામના આરોપીને પકડી પાડવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢ પોલીસે નશાકારક પદાર્થ ગાંજાના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જૂનાગઢ એસઓજી અને એલસીબી પોલીસના કેટલાક કર્મચારીઓ ભારતી આશ્રમના ગુમ થયેલા મહંતની શોધ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે મેંદરડા-જૂનાગઢ ધોરી માર્ગ પર ઈવનગર ગામ પાસે જૂનાગઢ મનપાના પંપિંગ સ્ટેશન નજીક મેંદરડાથી જૂનાગઢ આવી રહેલી શંકાસ્પદ કારને રોકી તપાસ કરતાં સીટ નીચે છુપાવેલ ૩ કિલો ૧૬૦ ગ્રામ હાઈબ્રિડ ગાંજો મળી આવ્યો, જેની બજાર કિંમત ૧ કરોડ ૧૬ લાખ ૧૭ હજાર રૂપિયા છે. આ સાથે વિસાવદરના ધવલ ભરાડ, જૂનાગઢના હુસેન તુર્ક મુહાજીદ ખાન યુસુફજઈ અને જહાંગીર શાહ શાહમદારને પકડીને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
મુખ્ય આરોપી રાજકોટની શેરબાનુ નાગાણી
જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ ઝડપાયું છે. જેમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે રાજકોટની શેરબાનુ નાગાણી અને વડોદરાના એક અજાણ્યા વ્યક્તિની વિગતો પકડાયેલા ચારેય આરોપીઓ પાસેથી મળી છે. શેરબાનુ નાગાણીએ ૨૭ ઓક્ટોબરના રોજ થાઈલેન્ડથી હાઈબ્રિડ ગાંજાના ચાર પેકેટ પોતાની ટ્રોલી બેગમાં છુપાવીને અમદાવાદ સુધી પહોંચાડ્યા હતા. અમદાવાદ એરપોર્ટથી તેણે ૪ કિલો હાઈબ્રિડ ગાંજો સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢીને ધવલ ભરાડ અને મોઈન સતાર સાથે જૂનાગઢ આવી હતી. અહીં જૂનાગઢની એક ખાનગી હોટેલમાં તેણે એક દિવસ રોકાણ કર્યું હતું.
અન્ય બે વ્યક્તિઓ ૨૮ ઓક્ટોબરે થાઈલેન્ડથી આવ્યા
સમગ્ર મામલામાં અન્ય બે વ્યક્તિઓ જહાંગીર શાહમદાર અને હુસેન તુર્ક ૨૮ ઓક્ટોબરના રોજ બેંગકોકથી નીકળીને જૂનાગઢ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ હોટેલમાં રહેલી શેરબાનુ નાગાણી પાસેથી ગાંજાના ત્રણ પેકેટ વેચાણ માટે લઈને એક પેકેટ સાથે તેને રાજકોટ ગોંડલ ચોકડી વિસ્તારમાં ઉતારી દીધી હતી અને આ બંને જૂનાગઢ પરત ફર્યા હતા. તેમની પાસે રહેલા ત્રણ કિલો હાઈબ્રિડ ગાંજાને વેચવાની ફિરાકમાં હતા ત્યારે પોલીસના હાથે પકડાઈ જતાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડનો ખુલાસો થયો છે.
હાલ જૂનાગઢ પોલીસે સમગ્ર ગાંજા કૌભાંડના આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટ સાથે સંકળાયેલા વડોદરાના અજાણ્યા વ્યક્તિને પકડી પાડવા માટે વિશેષ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો:
- CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાક નુકસાનીથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પહોંચ્યા, ખેડૂતોને મળીને આપી સાંત્વના
- સુરત જિલ્લાના એકમાત્ર દેવઘાટ ધોધમાં કરૂણાંતિકા: ૨૫ ફૂટની ઊંચાઈએથી છલાંગ લગાવનાર યુવક ડૂબી જવાથી મૃત્યુ પામ્યો
- ગુજરાતમાં આવતીકાલથી SIRની કામગીરી શરૂ, BLO ઘરે આવે તો મતદાર કયા-કયા દસ્તાવેજ બતાવી શકશે?
- સુરત: ઓલપાડના સાયણ ગામે SBI ATMમાંથી ચોરી કરનાર ઝડપાયો, ચાર વોન્ટેડ જાહેર કર્યા