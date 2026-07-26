ETV Bharat / state

ભાવનગરના દરિયાકાંઠે કુદરતી કવચ બન્યું મેન્ગ્રૂવ, દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ માટે બન્યું નર્સરી સેન્ટર

મેન્ગ્રૂવને રક્ષક અને જીવ સૃષ્ટિઓનું ઘર પણ માનવામાં આવે છે.

ભાવનગરના દરિયાકાંઠે કુદરતી કવચ બન્યું મેન્ગ્રૂવ
ભાવનગરના દરિયાકાંઠે કુદરતી કવચ બન્યું મેન્ગ્રૂવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્ગ્રૂવ ઇકોસિસ્ટમ સંરક્ષણ દિવસ છે. જેને 'વિશ્વ ચર દિવસ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારે, ભાવનગરના દરિયા કાંઠે ભાવનગરના નવા બંદરથી લઈને ઘોઘા અને ભાલ પંથકના દરીયાઇ પટ્ટી ઉપર વનવિભાગને મેન્ગ્રૂવ ઉછેરવામાં સફળતા મળી છે. મેન્ગ્રૂવને રક્ષક અને જીવ સૃષ્ટિઓનું ઘર પણ માનવામાં આવે છે.

ભાવનગરમાં મેન્ગ્રૂવનો ઉછેર દરીયાઈ કાંઠે

આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્ગ્રૂવ ઇકોસીસ્ટમ સંરક્ષણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારે, દરિયાકાંઠા ઉપર મેન્ગ્રૂવના વૃક્ષો કિનારા ઉપર ઉગતા હોય છે. જેને પગલે તે એક રક્ષક તરીકેની કામગીરી પણ કરે છે. ભાવનગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો લોકગેટથી લઈને ઘોઘા અને ભાલના નર્મદ સુધી દરિયાકાંઠા ઉપર મેન્ગ્રૂવના વિશાળ વૃક્ષોનો ઉછેર થયો છે, જેની પાછળ વન વિભાગની મુખ્ય ભૂમિકા છે.

મેન્ગ્રૂવ
મેન્ગ્રૂવ (ETV Bharat Gujarat)

મેન્ગ્રૂવથી અટકે છે જમીનનું ધોવાણ

વર્ષ 2015માં યુનેસ્કોની જનરલ કોન્ફરન્સમાં 26 જુલાઈ 2016ના દિવસે વૈશ્વિક સ્તર ઉપર પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેન્ગ્રૂવ ઇકોસિસ્ટમ સંરક્ષણ દિવસની જાહેરાત થતા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જો કે તેની પહેલા મેંગરું જંગલોને બચાવવા આંદોલનો પણ થયેલા છે. પરંતુ, વાત કરીએ તો મેન્ગ્રૂવ ખાસ કરીને દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર એક રક્ષક તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે અને જમીનના ધોવાણને રોકવામાં મેન્ગ્રૂવ એક દિવાલ બનીને ઊભા રહે છે.

મેન્ગ્રૂવનો ઉછેર દરીયાઈ કાંઠે
મેન્ગ્રૂવનો ઉછેર દરીયાઈ કાંઠે (ETV Bharat Gujarat)

દરિયાઈ સૃષ્ટિનું ઘર અને બ્લુ કાર્બન શોષે

મેગરુંને લઈને વનવિભાગના અધિકારી દ્વારા મળેલી માહિતી પ્રમાણે વન વિભાગ દ્વારા લોકગેટની બાજુમાં, નિરમા ફેક્ટરીની પાછળ રાણિયો ભાઠો દરબારી ભાઠો તળાવ, ભાલ નર્મદ, ઘોઘા રો-રો ફેરી ટર્મિનલ સુધી મેન્ગ્રૂવ બેલ્ટને ઉછેરવામાં સફળતા મળી છે. જો કે મેંગરુના પગલે જોઈએ તો ચક્રવાત સુનામી વાવાઝોડા સમય ઉછળતા મોજાને રોકવાનું કામ કરે છે.

મેન્ગ્રૂવ
મેન્ગ્રૂવ (ETV Bharat Gujarat)

આ સાથે વાતાવરણમાંથી ત્રણથી પાંચ ઘણો વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષીને સંગ્રહિત કરે છે. જ્યારે માછલીઓ, કરચલા, ઝીંગા જેવા દરેક સૃષ્ટિઓ માટે પ્રજનન કેન્દ્ર અને નર્સરી સમાન બન્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Jamnagar News: મરીન નેશનલ પાર્કમાં 3500 એકરમાં મેન્ગ્રૂવ્સ જંગલનાનિર્માણ માટે રિલાયન્સે સરકાર સાથે કરાર કર્યા
  2. Explainer: કચ્છનું 'છારી-ઢંઢ' ગુજરાતની પાંચમી રામસર સાઈટ બન્યું, આ વેટલેન્ડ કેમ છે ખાસ અને આ દરજ્જાથી શું લાભ થશે?

TAGGED:

MANGROVEFOREST
COASTAL ECOSYSTEM
MANGROVECONSERVATION
BHAVNAGAR
MANGROVE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.