ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ: બેંગકોકનો હબીબી ભારતમાં ગાંજાનો મુખ્ય સપ્લાયર, જુનાગઢ પોલીસે કર્યો ખુલાસો

બેંગકોકથી મંગાવવામાં આવેલા એક કરોડ કરતાં વધારેના ગાંજા સાથે જૂનાગઢના ચાર ઈસમોને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ
જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : પોલીસે પ્રથમ વખત બેંગકોકથી અમદાવાદ અને ત્યાંથી જુનાગઢ ગાંજાની હેરાફેરીનો આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ પકડી પાડ્યું છે. થોડા દિવસ પૂર્વે બેંગકોકથી મંગાવવામાં આવેલા એક કરોડ કરતાં વધારેના ગાંજા સાથે જૂનાગઢના ચાર ઈસમોને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

જેમાં વડોદરાના ઈરફાન અને રાજકોટની શેરબાનુ પોલીસ પકડથી દૂર હતી. આ બંનેની પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને શોધખોળ હાથ ધરતા. આ બંને આરોપી પણ પકડાઈ ગયા હતા. જેની ઉલટ તપાસમાં સમગ્ર મામલો બેંકોકના હબીબી નામનો વ્યક્તિ ભારતમાં અનુપ નામના એજન્ટથી ગાંજાની હેરાફેરી કરી રહ્યો છે, તે વાતનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

બેંગકોકથી જુનાગઢ સુધી ગાંજાની હેરાફેરીનું ષડયંત્ર

જુનાગઢ પોલીસે પ્રથમ વખત નશાકારક પદાર્થની હેરાફેરીનો આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ પકડી પાડ્યું છે. થોડા દિવસ પૂર્વે બેંગકોકથી લાવવામાં આવેલો ગાંજા સાથે જુનાગઢના ચાર ઈસમોને પકડી પાડ્યા હતા. પોલીસ પકડમાં રહેલા ચારેય આરોપીઓ પાસેથી મળેલી વિગતો અનુસાર રાજકોટની શેરબાનુ અને વડોદરાનો ઈરફાન નામનો વ્યક્તિ સમગ્ર ગાંજાની હેરાફેરીમાં સામેલ હોવાનુ સામે આવતા પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવીને શેરબાનુ અને ઈરફાનને પકડી પાડવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં શેરબાનું સુરત અને મુખ્ય આરોપી ઈરફાન નડિયાદ ખાતેથી પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી.

જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ
જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

શેરબાનુ અને ઈરફાનની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

પોલીસ પકડમાં રહેલા રાજકોટની શેરબાનુ અને વડોદરાના ઈરફાનની ઉલટ તપાસ કરતા સમગ્ર મામલો આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા તસ્કરી સાથે જોડાતો જોવા મળ્યો મુખ્ય આરોપી વડોદરાના ઈરફાનની પૂછપરછમાં જૂનાગઢમાંથી પકડાયેલો ચાર કિલો ગાંજો બેંગકોકના હબીબી નામના આંતરરાષ્ટ્રીય બુટલેગરે મોકલ્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હબીબી બેંગકોકથી ભારતમાં તેના એજન્ટ બેંગ્લોરના અનુપ મારફતે નશાનો કાળો કારોબાર કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. થાઈલેન્ડના બેંગકોકથી લાવવામાં આવેલ નશાકારક પદાર્થના વેચાણની જાળમાં પણ કેટલાક એજન્ટ અને અન્ય કેરિયર સામેલ હોવાનું પણ પોલીસ માની રહી છે.

ભારતમાં અનુપ ગુજરાતમાં ઈરફાન અને શેરબાનુ મુખ્ય કેરિયર

બેંગકોકના હબીબી દ્વારા ભારતમાં જે નશાનો કારોબાર અને તેના વેચાણ માટે જે નેટવર્ક ઊભું કર્યું છે, તેમાં બેંગ્લોરના અનુપની સાથે ગુજરાતની શેરબાનુ અને ઇરફાનનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ આજ પ્રકારે એજન્ટો અને કેરિયર મારફતે બેંગકોકથી ગાંજો મોકલીને તેનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડની એક આખી ચેઈન હોવાનું પણ પોલીસ માની રહી છે. હાલ જુનાગઢ પોલીસ પકડથી દૂર બેંગકોકના હબીબ અને બેંગ્લોરના અનુપને પકડી પાડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.

12 આરોપીની અટકાયત
12 આરોપીની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓ

જુનાગઢ પોલીસે અત્યાર સુધી ચાર કિલો ગાંજો કે જેની બજાર કિંમત 01 કરોડ 49 લાખ 78 હજાર 500 રૂપિયા થવા જાય છે. જેમાં 09 પુરુષ અને 03 મહિલા મળીને કુલ 12 આરોપીની અટકાયત કરી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓ પૈકી આજે પકડવામાં આવેલા જુનાગઢના મોઈન ખંધા વેરાવળનો સાહિલ શેખ રાજકોટની શેરબાનુ વડોદરાનો ઈરફાન પઠાણ નવસારીનો જાવીદ તુર્ક નવસારી વડોદરાનો અફઝલ જાનુવાલા વડોદરાની હાફીઝા પટેલ અને નવસારીની નિલોફર પટેલનો સમાવેશ થાય છે, અગાઉ 07 તારીખે જુનાગઢ પોલીસે ચાર આરોપીની અટકાયત કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગાંજા કૌભાંડ: થાઈલેન્ડથી આવેલા ૩.૧૬ કિલો હાઈબ્રિડ ગાંજા સાથે ચાર આરોપીઓ ઝડપાયા
  2. અમદાવાદ: છારાનગરમાંથી 6 કિલો ગાંજા સાથે મહિલાની ધરપકડ, SOGની મોટી કાર્યવાહી

TAGGED:

JUNAGADH POLICE
JUNAGADH CRIME
12 ACCUSED DETAINED
INTERNATIONAL GANZA SCAM
INTERNATIONAL MARIJUANA SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

દિયોદરની આ મહિલા આત્મનિર્ભર બનીને હવે 10 મહિલાઓને આપે છે રોજગારી, પોતે ઊભું કર્યું 'જય હનુમાન' સખી મંડળ

હિંમતનગરમાં ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢીની પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી, 6 વ્યક્તિ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.