વાપીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્રોડ કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ, 11 આરોપીઓ ઝડપાયા
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ કેનેડાના નાગરિકોને ટાર્ગેટ બનાવીને છેતરપિંડી કરતા હતા.
Published : June 11, 2026 at 8:21 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના વાપી શહેરના હરિયા પાર્ક ડુંગર વિસ્તારમાં વલસાડ એસઓજી (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કાર્યવાહી દરમિયાન એક કથિત આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્રોડ કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન મહિલા અને પુરુષ સહિત કુલ 11 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. સાથે જ લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, ડિજિટલ ડેટા અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનો સહિતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
કેનેડિયન અધિકારી બની લોકોને બનાવતા હતા શિકાર
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ કેનેડાના નાગરિકોને ટાર્ગેટ બનાવીને છેતરપિંડી કરતા હતા. કોલ સેન્ટરમાંથી કાર્યરત વ્યક્તિઓ પોતાને કેનેડાની સુરક્ષા અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાવતા હતા. તેઓ કેનેડિયન સિક્યુરિટી ઈન્ટેલિજન્સ સર્વિસ (CSIS) અને રોયલ કેનેડિયન માઉન્ટેડ પોલીસ (RCMP)ના અધિકારી હોવાનું જણાવી વિદેશી નાગરિકોને ફોન કરતા હતા.
પાર્સલમાં ગેરકાયદેસર વસ્તુ હોવાનો ડર બતાવતા
આરોપીઓ ફોન પર લોકોને જણાવતા હતા કે તેમના નામે મોકલવામાં આવેલા અથવા પ્રાપ્ત થયેલા પાર્સલમાં ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ, રોકડ રકમ અથવા અન્ય પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ મળી આવી છે. જેના કારણે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે તેમ કહી લોકોને ડરાવવામાં આવતા હતા. બાદમાં કેસમાંથી બચાવવા, તપાસ બંધ કરવા અથવા દંડ ટાળવાના બહાને વિવિધ પ્રકારની ચુકવણી કરાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું.
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ગોઠવાયું હતું નેટવર્ક
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે આ સમગ્ર ફ્રોડ નેટવર્ક ટેક્નોલોજીના માધ્યમથી સંચાલિત થતું હતું. કોલ કરવા માટે આધુનિક સાધનો, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અને ઈન્ટરનેટ આધારિત કોમ્યુનિકેશન પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ થતો હતો. એસઓજીએ સ્થળ પરથી અનેક લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, ડિજિટલ સ્ટોરેજ ડિવાઈસ અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક પુરાવા કબજે કર્યા છે. જપ્ત કરાયેલા ડેટાના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
મહિલા સહિત 11 આરોપીઓની અટકાયત
દરોડા દરમિયાન મહિલા અને પુરુષ સહિત કુલ 11 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તમામ આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. કોલ સેન્ટર કેટલા સમયથી કાર્યરત હતું, અત્યાર સુધી કેટલા લોકોને શિકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા અને છેતરપિંડીથી કેટલી રકમ એકત્રિત કરવામાં આવી હતી તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધી રહી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન અંગે તપાસ
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ મામલામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન હોવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી. આરોપીઓ અન્ય દેશોમાં કાર્યરત ગેંગ અથવા નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા છે કે નહીં તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. જપ્ત કરાયેલા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોના ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ બાદ વધુ મહત્વની વિગતો બહાર આવવાની સંભાવના છે.
વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ
વલસાડ એસઓજીની આ કાર્યવાહી જિલ્લાની મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તબક્કે ગુનો નોંધીને તમામ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે સમગ્ર રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.