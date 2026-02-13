ETV Bharat / state

આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ!, અમદાવાદમાં 8 કરોડનો હાઈબ્રીડ ગાંજો જપ્ત

સરદારનગરના નોબેલનગર વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર હાઈબ્રીડ ગાંજાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ!, અમદાવાદમાં 8 કરોડનો હાઈબ્રીડ ગાંજો જપ્ત
આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ!, અમદાવાદમાં 8 કરોડનો હાઈબ્રીડ ગાંજો જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. શહેરની એસઓજી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. સરદારનગરના નોબેલનગર વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર હાઈબ્રીડ ગાંજાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે કુલ 22 કિલો 780 ગ્રામ હાઈબ્રીડ ગાંજો ઝડપ્યો છે, જેની બજાર કિંમત અંદાજે ₹ 8 કરોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. જાહેર સ્થળેથી કાર્યવાહી કરી પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જેમાં એક મહિલા આરોપી પણ સામેલ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ!, અમદાવાદમાં 8 કરોડનો હાઈબ્રીડ ગાંજો જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, આ માત્ર સ્થાનિક સપ્લાય નહીં પરંતુ એક સુવ્યવસ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો ભાગ હોઈ શકે છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ રાજસ્થાનમાંથી જરૂરિયાતમંદ યુવકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હતા. વધુ કમાણીની લાલચ આપી તેમને ડ્રગ્સ કેરિયર તરીકે તૈયાર કરવામાં આવતા અને કેટલાકને થાઈલેન્ડ મોકલવાના પણ સંકેત મળ્યા છે.

એક ટ્રિપ દીઠ લાખો રૂપિયાનું કમિશન સેટઅપ હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. જેના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ડ્રગ્સ રેકેટ પાછળ એક સંગઠિત અને ગોઠવાયેલું નેટવર્ક સક્રિય હતું.

આ મામલે અમદાવાદ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. હાલ બે આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે જ્યારે અન્ય છ આરોપીઓ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમને ઝડપવા માટે પોલીસ દ્વારા તજવીજ તેજ કરવામાં આવી છે.

એસ.એસ. નિનામા, એસીપી, SOG એ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી ડ્રગ્સ વિરુદ્ધના અભિયાનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આંતરરાજ્ય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન સામે આવ્યા છે. વધુ આરોપીઓ સુધી પહોંચવા અને સમગ્ર નેટવર્કનો ભેદ ઉકેલવા તપાસનો દોર ચાલુ છે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શહેરમાં ડ્રગ્સના કારોબાર સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે અને આવા તત્વોને કાયદાના કડક હાથ હેઠળ લાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INTERNATIONAL DRUG RACKET
HYBRID MARIJUANA
MARIJUANA WORTH 8 CRORE SEIZED
AHMEDABAD
DRUG RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.