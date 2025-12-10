ETV Bharat / state

નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, દૂબઇમાં બેઠેલા શખ્સના ઇશારે થતું કરોડોનું ટ્રાન્જેક્શન; પાંચ આરોપી ઝડપાયા

નવસારી સાયબર ક્રાઇમનું 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ', એક જ વર્ષમાં સાડા સાત કરોડનું ટ્રાન્જેક્શન

નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ,
નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી સાયબર પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ' હેઠળ 31 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 5 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. નવસારીના મ્યુલ બેન્ક એકાઉન્ટ ધારક રાહુલ કુમાવતની ધરપકડ કરી તપાસ કરતા તેના એકાઉન્ટમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં સાડા સાત કરોડના ટ્રાન્જેક્શન થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. વધુ તપાસ કરતા અન્ય પાંચ આરોપી ઝડપાયા હતા. દૂબઇમાં બેઠેલા શખ્સના ઇશારે આ કામ થતું હોવાનું સાયબર ક્રાઇમને જાણવા મળ્યું છે. આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

નવસારી સાયબર ક્રાઇમનું 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ'

નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ શોધી ઓપરેશન મ્યુલ હંટ લૉન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક જિલ્લામાં આવા એકાઉન્ટની માહિતી એકઠી કરી તેના પર કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તે બાદ નવસારી સાયબર ક્રાઇમની ટીમ એક્ટિવ થઇ હતી અને નવસારી જિલ્લા ખાતે એક મ્યુલ એકાઉન્ટ આઇડેન્ટિફાઇ કરી જેના એકાઉન્ટ હોલ્ડર રાહુલ કુમાવતની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં રાહુલ કુમાવતે ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે પોતાના બિઝનેસ કરવાના ભાગરૂપે તેને એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું અને તે અન્ય વ્યક્તિને આપ્યું હતું જેમાં સાયબર ફ્રોડના પૈસા આવતા હતા.

નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

એકાઉન્ટ ખોલાવનાર, આ એકાઉન્ટ જેને હેન્ડઓવર કર્યુ હતું અને તેની આગળથી કોને એકાઉન્ટ ખોલાવવાનો હુકમ આપ્યો હતો તેવા આરોપીની શોધખોળ કરતા અન્ય ચાર આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં નવસારીના 3 આરોપી રાહુલ કુમાવત, નિમેશ અશોકભાઈ પાડવે અને આનંદ રમેશભાઈ રૂડાણી પાસેથી મળેલા કૂલ 8 એકાઉન્ટમાં છેલ્લા એક વર્ષની અંદર સાડા સાત કરોડના ટ્રાન્જેક્શન થયા હતા. આ ત્રણ આરોપીઓને એકાઉન્ટ જેમણે આપ્યા હતા તે સુરતના 2 આરોપી મિલન સતાણી, સુમિત અશોકભાઇ મોરડીયાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મિલનની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે તેની પાસેથી 12 ડેબિટ કાર્ડ,12 પાનકાર્ડ,સાત મોબાઇલ અને 4.32 લાખ જેટલી રોકડ રકમ કબ્જે કરવામાં આવી છે.પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળેલ છે કે આ ડેબિટ કાર્ડ અને પાનકાર્ડનો મોટા ષડયંત્રના ભાગરૂપે ઉપયોગ થનાર હતો.

નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ
નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

સાયબર ક્રાઇમનું દૂબઇ કનેક્શન સામે આવ્યું

આ ઉપરાંત મોબાઇલની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનામાં પાંચ આરોપીઓ સિવાય ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.મિલન રીઢા પ્રકારનો આરોપી છે અને તે તપાસમાં સહયોગ આપતો નથી. આ તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી તેમના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે.પ્રાથમિક તપાસમાં ભારત સિવાય વિદેશની અંદર પણ ખાસ કરીને દુબઇમાં તેમના કનેક્શન હોય અને સાયબર ક્રાઇમના મોટા ષડયંત્ર હોય તેવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં આ તમામ બાબતોમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી તેમની સાથે કોણ જોડાયેલું છે અને આ પૈસાનું ટ્રાન્જેક્શન કેવી રીતે થતું હતું તેના મૂળ આરોપી સુધી પહોંચવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ
નવસારીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAVSARI CYBER FRAUD
INTERNATIONAL CYBER CRIME NETWORK
NAVSARI CYBER CRIME
INTERNATIONAL CYBERCRIME NETWORK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.