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‘ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર હોવાનો અર્થ કાયદાથી ઉપર હોવો નથી’, યુસુફ પઠાણને ગુજરાત હાઇકોર્ટની કડક ટકોર

યૂસુફ પઠાણ તરફથી વકીલ વિધિ ભટ્ટે રજૂઆત કરી હતી કે વર્ષ 1999ની રાજ્ય સરકારની એક નીતિ મુજબ ભારતીય ટીમના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરોને જમીન ફાળવવાની જોગવાઈ હતી.

YUSUF PATHAN
YUSUF PATHAN (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 5:35 PM IST

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અમદાવાદ: વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC) દ્વારા જમીન ફાળવણીના વિવાદમાં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સાંસદ યૂસુફ પઠાણને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે કડક ટકોરનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સિંગલ જજના હુકમ સામે યૂસુફ પઠાણે ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી હતી, જેમાં સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે અનેક તીખા પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

યૂસુફ પઠાણ તરફથી વકીલ વિધિ ભટ્ટે રજૂઆત કરી હતી કે વર્ષ 1999ની રાજ્ય સરકારની એક નીતિ મુજબ ભારતીય ટીમના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરોને જમીન ફાળવવાની જોગવાઈ હતી. આ નીતિના આધારે યૂસુફ પઠાણે જમીન માટે અરજી કરી હતી. અરજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ વર્ષ 2012માં VMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ માર્કેટ કિંમતે જમીન ફાળવવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો, જેને જનરલ બોડીએ પણ મંજૂરી આપી હતી.

અરજદાર તરફથી વધુમાં જણાવાયું હતું કે ત્યારબાદ મામલો રાજ્ય સરકાર પાસે મોકલાયો હતો. જોકે કોર્પોરેશનની માલિકીની જમીન માટે રાજ્ય સરકારની મંજૂરી જરૂરી ન હોવા છતાં વર્ષ 2024માં રાજ્ય સરકારે કોઈ કારણ આપ્યા વગર અરજી નામંજૂર કરી હતી. અગાઉ ક્રિકેટર નયન મોંગિયાને પણ સમાન રીતે જમીન ફાળવવામાં આવી હોવાનું પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

બીજી તરફ VMC તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીને સરકાર પાસેથી જમીન મેળવવાનો કાનૂની હક્ક નથી. યૂસુફ પઠાણે જમીન માટે એક પણ રૂપિયો ચૂકવ્યો નથી અને છતાં વર્ષોથી જમીનનો કબ્જો જાળવી રાખ્યો છે.

સુનવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી અને જનરલ બોડીનો ઠરાવ માત્ર એક પ્રસ્તાવ હતો, જમીનનું અંતિમ એલોટમેન્ટ નહોતું. કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે જ્યારે જમીનનું એલોટમેન્ટ થયું જ નથી, ત્યારે યૂસુફ પઠાણે જમીન ઉપર કબ્જો કેવી રીતે મેળવ્યો? કોઈપણ જાહેર હરાજી વિના અને પારદર્શક પ્રક્રિયા વિના વ્યક્તિગત રીતે જમીન ફાળવી શકાય નહીં.

કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું કે જો કોર્પોરેશને પ્રથમ વખત આવી નીતિ અમલમાં મૂકી હોય અને રાજ્ય સરકારની મંજૂરી માંગી હોય તો તેમાં કોઈ ગેરરીતિ નથી. જમીન ફાળવણી માટે ખુલ્લી અને પારદર્શક નીતિ હોવી જરૂરી છે. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે જમીનનો કબ્જો કોણે આપ્યો હતો? સંબંધિત અધિકારીનું નામ જણાવવામાં આવે તો તેની સામે તપાસના આદેશ પણ આપવામાં આવી શકે.

સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે યૂસુફ પઠાણને ચેતવણી આપતાં કહ્યું હતું કે સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદેસર ફેન્સિંગ કરવું પણ ગુનો છે. તમે એક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર પાસેથી આવી વર્તણૂકની અપેક્ષા રાખી શકાય નહીં, તેવી ટકોર પણ કોર્ટે કરી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ભલે જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવ્યો હોય, પરંતુ વર્ષોથી કબ્જામાં રાખવાના કારણે માર્કેટ રેટ મુજબ ભાડું અને દંડ ભરવો પડી શકે છે.

અરજદારના વકીલ વિધિ ભટ્ટે દલીલ કરી હતી કે વર્ષ 1999ની નીતિ અને અગાઉના કેસોના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ સિંગલ જજ સમક્ષ રજૂ થયા નહોતા, જેને હાલની અપીલમાં ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જોકે કોર્ટ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ દલીલોથી સંતુષ્ટ દેખાઈ નહોતી અને જમીન ઉપરના કબ્જા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

હાઇકોર્ટે યૂસુફ પઠાણને પૂછ્યું હતું કે તેઓ જમીન ક્યારે ખાલી કરશે અને નુકસાન ભરપાઈ માટે સમય માંગે છે. કોર્ટે ચેતવણી આપી હતી કે જો સ્વૈચ્છિક રીતે જમીન ખાલી નહીં કરવામાં આવે તો સત્તાધિકારીઓને કબજો મેળવવા માટે આદેશ આપવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ આ કેસમાં હવે આગામી સુનવણી 15 જૂનના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે, જ્યાં કોર્ટ જમીન ખાલી કરાવવા, નુકસાન ભરપાઈ અને અન્ય કાનૂની મુદ્દાઓ પર વધુ વિચારણા કરશે.

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Last Updated : June 8, 2026 at 5:35 PM IST

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