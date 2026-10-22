અમદાવાદમાં ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2026: 24 ઓક્ટોબરથી પુસ્તકપ્રેમીઓનો મેળો જામશે; 700થી વધુ બુક સ્ટોલ
700થી વધુ બુક સ્ટોલ, સાહિત્ય-સંગીતના કાર્યક્રમો અને જાણીતા સર્જકો સાથે સંવાદની મળશે તક
Published : October 22, 2026 at 4:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) અને નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ-2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 24 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર સુધી સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે યોજાનારા આ નવ દિવસીય મહોત્સવમાં દેશભરના સાહિત્યકારો, લેખકો, કવિઓ, કલાકારો અને પુસ્તકપ્રેમીઓ એક મંચ પર આવશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ-2026નો પ્રારંભ કરવામાં આવશે.
700થી વધુ બુક સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવશે
આ વર્ષે બુક ફેસ્ટિવલની 12મી આવૃતિમાં વાચકો માટે ખાસ આકર્ષણરૂપે 700થી વધુ બુક સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે 325 બુક સ્ટોલ હતા, જેની સરખામણીમાં આ વખતે સ્ટોલની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મહોત્સવ દરમિયાન દરરોજ સવારે 11થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી મુલાકાતીઓ માટે પ્રવેશ ખુલ્લો રહેશે. પુસ્તકપ્રેમીઓ માટે પ્રવેશ નિ:શુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યપાલ-મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઉદ્દઘાટન
બુક ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવશે. આ પ્રસંગે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવન અને વારસા પર આધારિત પુસ્તકનું વિમોચન પણ કરવામાં આવશે. મહોત્સવનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતી સહિત વિવિધ ભાષાઓના સાહિત્યને પ્રોત્સાહન આપવાનો, નવી પેઢીમાં વાંચનનો રસ જગાવવાનો અને લેખકો તથા વાચકો વચ્ચે સીધો સંવાદ સ્થાપિત કરવાનો છે.
સાહિત્ય, સંગીત, કવિતા અને ચર્ચાઓનું આયોજન
ફેસ્ટિવલના મેઇન સ્ટેજ પર દરરોજ સાંજે સાહિત્ય અને કલાને સમર્પિત કાર્યક્રમો યોજાશે. કવિતા, ગઝલ, સંગીત, નાટ્યાત્મક રજૂઆતો અને સાહિત્યિક સંવાદો દ્વારા મુલાકાતીઓને વિવિધ પ્રકારના અનુભવો મળશે. આ ઉપરાંત બાળકો અને યુવાનો માટે વાર્તાકથન, સર્જનાત્મક લેખન, વિજ્ઞાન આધારિત પ્રવૃત્તિઓ અને વાંચનને લગતા કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.
ડોમ-1માં યોજાનારા કાર્યક્રમોમાં વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા, લેખકો સાથે મુલાકાત અને સાહિત્યિક સત્રો યોજાશે. જ્યારે ડોમ-2માં જ્ઞાનગંગા રાઇટિંગ વર્કશોપ અને વિચારમંથન જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા લેખન તથા વિચારવિમર્શને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમોમાં ગુજરાતી સાહિત્ય, ગઝલ, સિનેમા, અનુવાદ, શિક્ષણ, સામાજિક સમરસતા અને યુવા સર્જનાત્મકતા જેવા વિષયોનો સમાવેશ થશે.
24થી 31 ઓક્ટોબર સુધી ખાસ કાર્યક્રમો
24 ઓક્ટોબરે સાંજે 7.30થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ‘કવિતા અનપ્લગ્ડ’ કાર્યક્રમ યોજાશે. તેમાં જાણીતા કવિઓ અને સાહિત્યકારો પોતાની રચનાઓ રજૂ કરશે. 25 ઓક્ટોબરે ‘રિવરફ્રન્ટ રીડિંગ: લિટરરી એક્સચેન્જ’ કાર્યક્રમમાં સાહિત્ય, વિચારો અને અમદાવાદની સાહિત્યિક સંસ્કૃતિ અંગે સંવાદ થશે.
26 ઓક્ટોબરે ‘શબ્દ શિલ્પની: કાવ્ય સંગીત’ કાર્યક્રમમાં કવિતા અને સંગીતની રજૂઆત થશે. 27 ઓક્ટોબરે ‘શબ્દ સેતુ’ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતી કવિતાની પરંપરા અને આધુનિક કાવ્યસર્જન વચ્ચેના સંબંધને ઉજાગર કરવામાં આવશે.
28 ઓક્ટોબરે ‘સરસ્વતીવંદન’ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતી સાહિત્યના વારસાને સંગીતમય રજૂઆત દ્વારા જીવંત કરવામાં આવશે. 29 ઓક્ટોબરે ‘હાસ્ય રંગ’ કાર્યક્રમમાં જાણીતા હાસ્યકારો હાસ્યરચનાઓ અને સામાજિક અવલોકનો રજૂ કરશે.
30 ઓક્ટોબરે ‘સાહિત્ય મને ગમે છે’ કાર્યક્રમમાં પુસ્તકો, વાંચન અને જીવનમાં સાહિત્યના મહત્ત્વ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. 31 ઓક્ટોબરે ‘ગઝલ અનપ્લગ્ડ’ કાર્યક્રમમાં જાણીતા ગઝલકારો પોતાની રચનાઓ રજૂ કરશે.
CHHAAP @ SABARMATI બનશે વિશેષ આકર્ષણ
આ વર્ષે બુક ફેસ્ટિવલમાં ભારતીય હસ્તકલા અને હસ્તવણાટની પરંપરાને ઉજાગર કરવા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેક્નોલોજી (NIFT) દ્વારા ‘CHHAAP @ SABARMATI’ વિશેષ પહેલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ‘Rooted in Heritage, Reimagined for Tomorrow’ની સંકલ્પના સાથે યોજાનારા આ પ્રદર્શનમાં દેશભરના 100થી વધુ કારીગરો પોતાની પરંપરાગત હસ્તકલા અને કલાત્મક કૃતિઓ રજૂ કરશે.
મુલાકાતીઓને વિવિધ પ્રદેશોની હસ્તકલાને નજીકથી નિહાળવાની, કારીગરો પાસેથી સીધી ખરીદી કરવાની અને લાઇવ હસ્તકલા નિદર્શન તથા હેન્ડ્સ-ઓન વર્કશોપમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. આ ઉપરાંત માસ્ટરક્લાસ, નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી (VR) આધારિત અનુભવો પણ આ પહેલનો ભાગ રહેશે.
આમ, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ-2026 માત્ર પુસ્તકોની ખરીદી પૂરતો સીમિત નહીં રહે, પરંતુ સાહિત્ય, સંગીત, કલા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત હસ્તકલાનો સમન્વય કરતો ઉત્સવ બનશે. શહેરના નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને પરિવારો માટે નવ દિવસ સુધી જ્ઞાન અને સર્જનાત્મકતાની દુનિયામાં ડૂબકી લગાવવાની તક મળશે.
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