ગુજરાતના પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગમાં 61 શિક્ષકોની આંતરિક બદલી, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી
જિલ્લા આંતરિક અને જિલ્લા સંકલિત બદલી પ્રક્રિયા અંતર્ગત નિર્ણય, 30 ઓક્ટોબરના હુકમનો તાત્કાલિક અમલ કરવા સૂચના
Published : October 30, 2026 at 7:15 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગમાં શિક્ષકોની આંતરિક બદલીને લઈને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યભરમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા કુલ 61 શિક્ષકોની જિલ્લા આંતરિક બદલી અને જિલ્લા સંકલિત બદલી અંતર્ગત ફેરબદલીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આ અંગે સત્તાવાર હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
જાહેર કરાયેલા બદલીના આદેશ અનુસાર રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોને તેમની હાલની જગ્યાએથી અન્ય તાલુકા અથવા બીટમાં બદલીને નવી ફરજ સોંપવામાં આવી છે. આ હુકમમાં શિક્ષકોનાં નામ, હાલના ફરજના સ્થળ, અગાઉના બીટની વિગતો તેમજ બદલી બાદ ફાળવવામાં આવેલા નવા બીટ અને તાલુકાની માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ બદલી પ્રક્રિયામાં મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, નવસારી, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, મહેસાણા, અરવલ્લી, પાટણ, સુરત, નર્મદા, બોટાદ, વલસાડ, તાપી, વડોદરા, ખેડા, વાવ-થરાદ, ભાવનગર અને આણંદ સહિતના જિલ્લાઓના શિક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી દ્વારા જાહેર કરાયેલા હુકમમાં બદલી પામેલા તમામ શિક્ષકોએ આદેશ મુજબ નવી ફાળવાયેલી જગ્યાએ ફરજ પર હાજર થવાનું રહેશે તેમ જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત સંબંધિત જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીઓ અને કચેરીઓને બદલીના આદેશ અનુસાર જરૂરી વહીવટી કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
મહત્ત્વનું છે કે આ બદલીના હુકમનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે. આમ, રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગમાં એકસાથે 61 શિક્ષકોની આંતરિક બદલી થતાં શિક્ષણ વિભાગમાં વહીવટી સ્તરે ફેરફારો જોવા મળશે.
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