નવસારી ભાજપમાં આંતરિક કલહ તેજ: ધારાસભ્ય આર.સી. પટેલે સંગઠન સામે ઉઠાવ્યા સવાલો

તેમણે જિલ્લા સંગઠન પર ‘ડાહ્યા-દવલા’ની નીતિ અપનાવવાનો ગંભીર આરોપ લગાવતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 8:51 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલાં આંતરિક વિખવાદ સપાટી પર આવ્યો છે. ઉમેદવારોની પસંદગી માટે ચાલી રહેલી સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન જલાલપોરના ધારાસભ્ય આર.સી. પટેલે ખુલ્લેઆમ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જિલ્લા સંગઠન પર ‘ડાહ્યા-દવલા’ની નીતિ અપનાવવાનો ગંભીર આરોપ લગાવતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.

ધારાસભ્યએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તેમના મતવિસ્તાર હેઠળ આવતા નવસારી મહાનગરપાલિકાના વિજલપોર વિસ્તારના પાંચ વોર્ડમાં પક્ષપાતી વલણ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, અત્યાર સુધી આ પાંચેય વોર્ડ ભાજપ જીતતું આવ્યું છે, પરંતુ હાલની સ્થિતિ જોતા ભવિષ્ય અંગે અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે. તેમના આ નિવેદનથી કાર્યકરોમાં પણ અસંતોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

આ પહેલા પણ જલાલપોર તાલુકા સંગઠન દ્વારા અન્યાય થતો હોવાના આક્ષેપ સાથે સામૂહિક રાજીનામું આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ નવા સંગઠનની રચના કરવામાં આવી હોવા છતાં, હાલની પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે વિવાદ હજુ શાંત થયો નથી. ધારાસભ્યની તાજી પ્રતિક્રિયાએ ફરી એકવાર જૂના મુદ્દાઓને જીવંત કરી દીધા છે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવનારી ચૂંટણીમાં ટિકિટ વહેંચણી દરમિયાન ભાજપમાં આંતરિક મતભેદો વધુ ઉગ્ર બની શકે છે. એક તરફ પક્ષ શિસ્તબદ્ધ હોવાનો દાવો કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ નેતાઓના ખુલ્લા આક્ષેપોથી વિપક્ષને પણ નિશાન સાધવાની તક મળી રહી છે.

હવે જોવાનું રહેશે કે પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ આ વિવાદને કેવી રીતે શમાવે છે અને આવનારી ચૂંટણીમાં એકતા જાળવી શકશે કે નહીં.

